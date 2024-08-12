Выборы стабильности не помеха

Политическая устойчивость главы Тувы Владислава Ховалыга пошатнулась из-за конфликта с вице-спикером Госдумы Шолбаном Кара-оолом, следует из очередного выпуска рейтинга «Госсовет 2.0», подготовленного компанией «Минченко консалтинг». Господин Ховалыг опустился в «красную зону», где с весны находятся руководители Коми, Дагестана и Хакасии Владимир Уйба, Сергей Меликов и Валентин Коновалов. Губернаторы, которым через месяц предстоит участвовать в выборах, напротив, дружно демонстрируют стабильность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным компании «Минченко консалтинг», после формирования нового состава федерального правительства и обновления администрации президента политическая устойчивость губернаторского корпуса заметнее всего изменилась в Центральном федеральном округе (ЦФО). Это связано с тем, что тульский и курский руководители, «отличники» рейтинга Алексей Дюмин и Роман Старовойт, перешли на федеральные должности, а их преемники Дмитрий Миляев и Алексей Смирнов дебютировали с позиции «середняков». Кроме того, глава Брянской области Александр Богомаз вышел из «красной зоны» за счет снижения «внутриэлитной конфликтности». Остальные руководители ЦФО сохранили позиции в «желтой зоне», говорится в докладе.

Напомним, «Минченко консалтинг» ранжирует устойчивость губернаторов на основе девяти критериев. Шесть из них приносят баллы (поддержка со стороны федеральных политиков, наличие больших проектов, экономическая привлекательность региона, близость окончания полномочий, позиционирование, качество политического менеджмента), еще три — отнимают (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела). В «зеленую» зону с максимальной устойчивостью попадают губернаторы, которые набирают более 15 баллов, в «красную» — 10 баллов и менее. Последние, по мнению экспертов «Минченко консалтинг», находятся на грани отставки, и зачастую она действительно случается. Например, в предыдущем докладе (см. “Ъ” от 25 апреля) в числе потенциальных отставников значился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, которого 31 мая в статусе врио сменил глава тульского областного правительства Вячеслав Федорищев.

На этот раз число аутсайдеров рейтинга пополнил глава Тувы Владислав Ховалыг.

По мнению «Минченко консалтинг», этому способствовал публичный конфликт с группой бывшего руководителя региона, вице-спикера Госдумы Шолбана Кара-оола. Напомним, в мае в ходе предварительного партийного голосования «Единой России» господин Кара-оол обвинил неких «молодых лиц в пиджаках» в намерении помешать ветеранам спецоперации баллотироваться в Верховный хурал (парламент) республики. В ответ господин Ховалыг заявил о попытке поделить героев СВО на «"своих" и "чужих"». Впрочем, дальше эвфемизмов ни один, ни другой в своих обвинениях не зашли.

По-прежнему находятся в «красной зоне» главы Коми, Дагестана и Хакасии Владимир Уйба, Сергей Меликов и Валентин Коновалов. Первый продолжает «конфликтовать с местной элитой»: в начале августа он подписал распоряжение о повышении заместителя председателя республиканского правительства Антона Виноградова до первого вице-премьера, хотя ранее Госсовет (парламент) не дал согласия на это назначение. На позиции Сергея Меликова негативно сказалось нападение боевиков на Дербент и Махачкалу, в котором принял участие сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Наконец, коммунист Валентин Коновалов остается в «сложной ситуации внутриэлитной политической конкуренции», но при этом ему удалось выйти из состояния «затяжного управленческого кризиса», говорится в докладе.

Несколько врио губернаторов, в отличие от Дмитрия Миляева и Алексея Смирнова, дебютировали в рейтинге сразу с позиции «отличников». Это Георгий Филимонов (Вологодская область), который «за короткий срок сумел существенно переформатировать внутриэлитную ситуацию и отличается крайне ярким позиционированием», кемеровский руководитель Илья Середюк, который опирается на свой «богатый опыт работы в регионе», а также бывший секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак (Республика Алтай), который обладает «устойчивыми федеральными связями», говорится в докладе. Неплохие показатели демонстрируют и другие главы регионов, которым ближайшей осенью предстоят выборы: все они находятся либо в «зеленой», либо в «желтой» зоне рейтинга (см. таблицу).

Рейтинг политической устойчивости губернаторов, участвующих в выборах-2024 Выйти из полноэкранного режима Губернатор Регион Бонусы Штрафы Итог Валерий Лимаренко Сахалинская обл. 18 0 18 Георгий Филимонов* Вологодская обл. 19 -1 18 Алексей Текслер Челябинская обл. 18 -1 17 Сергей Аксенов** Крым 18 -2 16 Игорь Артамонов Липецкая обл. 16 0 16 Владимир Владимиров Ставропольский край 18 -2 16 Александр Осипов Забайкальский край 17 -1 16 Илья Середюк* Кемеровская обл. 16 0 16 Андрей Турчак* Республика Алтай 16 0 16 Бату Хасиков Калмыкия 16 0 16 Андрей Чибис Мурманская обл. 18 -2 16 Вадим Шумков Курганская обл. 17 -1 16 Игорь Бабушкин Астраханская обл. 16 -1 15 Александр Беглов Санкт-Петербург 17 -2 15 Дмитрий Демешин* Хабаровский край 16 -1 15 Дмитрий Миляев* Тульская обл. 15 0 15 Алексей Смирнов* Курская обл. 15 0 15 Вячеслав Федорищев* Самарская обл. 15 0 15 Алексей Беспрозванных* Калининградская обл. 14 0 14 Андрей Бочаров Волгоградская обл. 16 -2 14 Руслан Кухарук*** ХМАО 14 0 14 Денис Паслер Оренбургская обл. 16 -2 14 Казбек Коков** Кабардино-Балкария 12 0 12 Радий Хабиров Башкирия 15 -3 12 Махмуд-Али Калиматов** Ингушетия 13 -2 11 Открыть в новом окне *Врио губернатора. **Непрямые выборы. ***Врио губернатора и непрямые выборы. Источник: «Минченко Консалтинг» .

Андрей Прах