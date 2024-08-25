В Тамбовской области никто не купил турбазу оборонного завода «Ревтруд»

На очередные торги по продаже базы отдыха в селе Тулиновка тамбовского оборонного завода «Ревтруд» (входит в подконтрольный «Ростеху» воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика») не поступило ни одной заявки. Это следует из документации тендера.

В лот входят 6,89 га и 28 построек на нем. Недвижимость продавалась за 67,9 млн руб., причем в процессе торгов актив можно было получить по вдвое меньшей цене — за 33,9 млн.

В начале августа «Ревтруду» не удалось продать непрофильные земли и постройки за 354,4 млн руб. Эта недвижимость также могла подешеветь в два раза до 178,6 млн.

Заводы «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованное НИИ «Эфир», продают непрофильные активы с 2023 года. Изначально они оценивались в 865 млн руб. По итогам нескольких аукционов удалось продать 13 имущественных комплексов почти на 195 млн. В основном покупателей интересовали небольшие участки и здания. Почти все активы приобрели местные предприниматели.

О том, что может появиться на месте одного из проданных участков, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Инвесторы пошли в баню».

Александр Прытков

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