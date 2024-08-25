Израиль обвинил «Хезболлу» в подготовке масштабной атаки и нанес удары по Ливану

Израиль готовится к «масштабной атаке» ливанского движения «Хезболла». Армия наносит превентивные удары по территории Ливана.

«Мы видим, что "Хезболла" готовится к масштабному нападению на Израиль, подвергая опасности жителей Ливана... Продолжающаяся агрессия "Хезболлы" приводит к риску втягивания народа Ливана, народа Израиля и весь регион в более масштабную эскалацию»,— говорится в заявлении ЦАХАЛа в Telegram.

Израиль утверждает, что «Хезболла» планирует выпустить ракеты. ЦАХАЛ наносит превентивные удары. Израильская армия предупредила израильтян, что в ближайшее время территория страны будет обстреляна, возможен запуск беспилотников.

По данным телеканала «Аль-Маядин», удары Израиля по Ливану продолжались около 20 минут. Сейчас в самом Израиле звучит воздушная тревога. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве закрыт на несколько часов.

Ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась на фоне войны в секторе Газа. Ливанское движение «Хезболла» поддерживает палестинский «Хамас». Израиль и «Хезболла» в последнее время ежедневно обстреливают позиции друг друга.

Об эскалации в регионе — в материале «Ъ» «"Хезболла" зарядила ракетным дождем».

Леонид Уварчев