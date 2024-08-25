Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 05:53

Израиль обвинил «Хезболлу» в подготовке масштабной атаки и нанес удары по Ливану

Израиль готовится к «масштабной атаке» ливанского движения «Хезболла». Армия наносит превентивные удары по территории Ливана.

«Мы видим, что "Хезболла" готовится к масштабному нападению на Израиль, подвергая опасности жителей Ливана... Продолжающаяся агрессия "Хезболлы" приводит к риску втягивания народа Ливана, народа Израиля и весь регион в более масштабную эскалацию»,— говорится в заявлении ЦАХАЛа в Telegram.

Израиль утверждает, что «Хезболла» планирует выпустить ракеты. ЦАХАЛ наносит превентивные удары. Израильская армия предупредила израильтян, что в ближайшее время территория страны будет обстреляна, возможен запуск беспилотников.

По данным телеканала «Аль-Маядин», удары Израиля по Ливану продолжались около 20 минут. Сейчас в самом Израиле звучит воздушная тревога. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве закрыт на несколько часов.

Ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась на фоне войны в секторе Газа. Ливанское движение «Хезболла» поддерживает палестинский «Хамас». Израиль и «Хезболла» в последнее время ежедневно обстреливают позиции друг друга.

Об эскалации в регионе — в материале «Ъ» «"Хезболла" зарядила ракетным дождем».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...