Маск назвал задержание Дурова рекламой поправки к конституции о свободе слова

Владелец соцсети X, один из богатейших людей на планете Илон Маск прокомментировал задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По его мнению, это стало рекламой первой поправки к конституции США, которая гарантирует свободу слова.

«Посмотрите эту рекламу первой поправки. Она очень убедительна»,— написал господин Маск в соцсети X. Позднее он добавил: «POV (точка зрения.— "Ъ"): на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем».

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа, сообщали французские СМИ. Бизнесмена, у которого есть французское гражданство, поместили под стражу. Следствие, по данным телеканала TF1/LCI, считает, что Павел Дуров способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации в Telegram и недостаточного сотрудничества мессенджера с властями.

Павел Дуров родился и получил образование в Санкт-Петербурге. У него есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. Сооснователь соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Покинул Россию в 2014 году. Занимает восьмое место в рейтинге Forbes богатейших россиян ($15,5 млрд).

Леонид Уварчев