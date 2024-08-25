Сириец, подозреваемый в теракте в Золингене, сдался немецкой полиции

Немецкая полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на людей на фестивале в Золингене. По информации СМИ, сириец сам сдался правоохранительным органам. В результате теракта три человека были убиты, восемь получили ранения.

Как пишет Der Spiegel, 26-летний подозреваемый прибыл в Германию в конце декабря 2022 года и запросил убежище. Он не находился в поле зрения правоохранительных органов. По данным Bild, он подошел к полицейским весь в крови и сказал: «Я тот, кого вы ищете».

Нападение в Золингене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) произошло поздно вечером в пятницу, 23 августа, на фестивале, посвященному 650-летию города. Преступнику удалось скрыться. В субботу был задержан 15-летний подросток. Следствие предполагает, что он знал о подготовке преступления, но ничего не предпринял для его предотвращения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Леонид Уварчев