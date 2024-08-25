ИГ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение в Золингене

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) заявила, что нападение с ножом на фестивале в германском Золингене было совершенно ее сторонником. Террористы заявили, что хотели «отомстить за мусульман в Палестине и по всему миру», передает Associated Press. Пока нет никаких доказательств причастности группировки к теракту.

Нападение в Золингене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) произошло поздно вечером в пятницу, 23 августа, на фестивале, посвященному 650-летию города. Три человека погибли, восемь получили ранения. Преступнику удалось скрыться от правоохранительных органов. В субботу был задержан 15-летний подросток. Следствие предполагает, что он знал о подготовке преступления, но ничего не предпринял для его предотвращения.

Леонид Уварчев