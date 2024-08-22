Ford спишет до $1,9 млрд из-за пересмотра планов по производству электромобилей

Ford Motor объявила в среду о пересмотре стратегии по переходу на электромобили. Концерн намерен отстрочить выход полностью электрических моделей из-за страсти американцев к большим бензиновым внедорожникам.

Концерн Ford заявил, что откладывает производство полностью электрического пикапа следующего поколения на новом заводе в Теннесси и отменяет планы по выпуску трехрядного электрического внедорожника. Вместо этого компания намерена сосредоточиться на разработке гибридных моделей, а также коммерческих электромобилей. Так, новый коммерческий фургон с электроприводом должен появиться в 2026 году, а за ним в 2027 году последуют два электрических пикапа.

Однако один только отказ от электрических внедорожников обойдется компании в $400 млн, ведь Ford придется списать оборудование, которое закупалось под это производство. В дальнейшем, отмечает автопроизводитель, возможны списания еще на сумму до $1,5 млрд.

Кирилл Сарханянц