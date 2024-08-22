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Коммерсантъ FM
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«Ford Probe I сгорел вместе с трейлером»

Дмитрий Гронский — об инциденте с концепт-каром

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об автомобиле, кузов для которого разработало итальянское ателье Carozzeria Ghia.

Фото: FORD

Фото: FORD

Автомобильная неделя в калифорнийском Монтерее закончилась пожаром. Не глобальным, но все равно дорогим и чувствительным для тех, кому небезразлична глобальная история автомобилестроения. В огне погиб концепт-кар Ford Probe I, кузов для которого в 1979 году построило итальянское ателье Carozzeria Ghia. После того как уникальный прототип выступил на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич и готов был уехать в место постоянной прописки (машина принадлежит реставрационной мастерской Scott Grundfor Company), что-то пошло не так, и концепт-кар сгорел вместе с трейлером, на котором его перевозили.

В конце 70-х на фоне мирового нефтяного кризиса компания Ford решила всерьез заняться топливной экономичностью своих автомобилей. Именно поэтому в сотрудничестве со знаменитым туринским кузовным ателье было разработано несколько концептов, главным достоинством которых была уникальная для того времени аэродинамика — как известно, важный фактор для экономии топлива.

Этот пожар напомнил мне историю месячной давности. Исполнилось ровно 30 лет со дня выпуска нашей «Газели», и в сети появилось немало публикаций по этому поводу. Самой интересной, наверное, была фотография полноразмерного макета, где кабина ГАЗ-3302 изготовлена из дерева — настоящий шедевр столярного искусства. Так вот, каждый второй комментарий под снимком говорил о том, что «Газель» нужно было так и выпускать, с деревянным кузовом, тогда бы он не ржавел насквозь уже после нескольких лет эксплуатации. И абсолютно никто не поинтересовался, цел ли этот макет сегодня и можно ли его где-то увидеть.

Сегодня бы шутили, что, окажись прототип нашего грузовика в Монтерее, сгорел бы он гораздо быстрее того самого Ford. Кстати, «Газель» — это тоже в какой-то степени Ford, потому что вдохновлялись наши конструкторы и дизайнеры моделью Transit. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

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