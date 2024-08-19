Пираты зачитались правообладателями

Пиратство остается одним из главных факторов, который тормозит развитие книжного рынка в России. Электронные копии чаще всего распространяют на специальных сайтах и в Telegram, а бумажные — печатают в странах Средней Азии и продают на классифайдах и маркетплейсах. Большая часть авторов, по данным «Литнет», уже сталкивались с копированием своих произведений. Опрошенные «Ъ-Review» эксперты утверждают, что включение книг в антипиратский меморандум пока не помогло рынку: технически он все еще остается недоступным для издателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

95% авторов в России сталкивались с незаконным распространением своих книг. Такие данные приводит самиздат-платформа «Литнет» (исследование есть в распоряжении «Ъ-Review», опрошены 1 тыс. независимых писателей с 1 по 8 апреля 2024 года). Не сталкивались с пиратством только 3% респондентов, а 2% затруднились ответить. При этом 61% опрошенных авторов встречали свои произведения на пиратских ресурсах в первую же неделю после публикации. Почти половина писателей (47%) никак не защищают свои произведения от пиратства, 27% предпочитают связываться с пиратскими сайтами уже после обнаружения своих произведений и просить удалить их книги.

Также, по данным исследования, 48% авторов говорят об улучшении ситуации по противодействию пиратству в 2024 году, об ухудшении сказали 8% респондентов, 44% говорят, что ситуация никак не изменилась. Опрошенные авторы связывают позитивные изменения с активной борьбой команды платформы с пиратством (44%), сотрудничеством с Ассоциацией по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы 15 крупнейших книжных издательств, 17%), а также самостоятельной работой по предотвращению пиратства (18%). Негативные изменения связывают с невозможностью бороться с пиратством (9%), активным ростом мест, где доступен контент (10%), а также с ростом личной популярности (4%).

Где распространяют нелегальные копии

Одним из основных источников пиратского трафика на книжном рынке по-прежнему являются отдельные сайты, рассказал «Ъ-Review» глава АЗАПИ Максим Рябыко. «Что касается Telegram-каналов и ботов, ситуацию удается держать под контролем в целом и блокировать такие источники пиратства, но иногда Telegram в прямой переписке игнорирует требования, приходится обращаться за поддержкой в суд, что удлиняет скорость реакции. В целом сейчас проблема не с конкретными каналами, а с отсутствием премодерации в Telegram в отличие от VK, например, и со сроками реакции площадок на жалобы»,—рассказывает Максим Рябыко. По его словам, в целом площадки реагируют на запросы АЗАПИ иногда через трое суток, иногда через две недели. «А иногда мы состоим в переписке больше месяца, чтобы дождаться удаления контента по жалобе»,— отмечает он.

Достаточно популярными остаются пиратские сайты и их «зеркала» (копия заблокированного ресурса) — если нарушение выявляется на одном ресурсе, тут же создается его копия на другом домене (это, например, flibusta.net, flibusta.is и т. д.), подтверждает директор по правовым вопросам холдинга «МТС Медиа» (управляет книжным сервисом «Строки») Тимур Бекшенев. Telegram также остается одним из самых популярных способов искать пиратские книги последние несколько лет, отмечает он.

«Для нас сейчас большая головная боль — незаконные объявления с предложениями купить электронные и аудиокниги вскладчину»,— делится замгендиректора Alpina Digital Денис Петров. «Их размещают на специальных ресурсах (это отдельные интернет-ресурсы, группы в соцсетях, каналы в мессенджерах, которые носят одноименное название scladchina). Пока эффективных способов по быстрому удалению объявлений и блокировке аккаунтов, их разместивших, мы не нашли»,— говорит Денис Петров.

Контрафактные копии распространяются не только в интернете, но и в печатном виде, например на маркетплейсах, отмечают издатели. «Нелегальная печать книг издательской группы "Альпина" в странах Средней Азии, их импорт и предложение в РФ через "Авито" являются значимой проблемой. Необходимо подключение правоохранительных систем этих стран, чтобы пресечь возможность нелегальной печати в типографиях»,— говорит Денис Петров. В пресс-службе «Эксмо-АСТ» говорят о «небывалом размахе» этого вида бумажного пиратства. После переговоров с маркетплейсами удалось снизить и объемы, и скорость распространения нелегально и некачественно отпечатанных в обход издателей книг, но проблема с распространением контрафактных тиражей в странах СНГ сохраняется, говорят в издательстве.

Какие книги чаще всего копируют

Тимур Бекшенев отмечает, что чаще всего, по данным «МТС Медиа» «пиратят» новинки зарубежных авторов, комиксы и мангу. В целом ожидаемые новинки всегда привлекают пиратов больше всего, говорит Денис Петров из Alpina Digital: «Зимой, по нашим наблюдениям, "пиратится" больше тяжелая литература и научно-популярная, а летом предпочтение отдается легкой художественной и feel good литературе». При этом, по его словам, независимо от сезона пираты проявляют интерес к фэнтези и young adult. Что касается книг издательской группы «Альпина», то особой любовью у пиратов пользуются книги по саморазвитию, популярной психологии, а также научпоп и книги издательств «Альпина.Проза» и «Бель Летр», добавил Денис Петров.

Топ-5 авторов на пиратских сайтах в 2023 году, по данным АЗАПИ:

Дарья Донцова Александр Тамоников Стивен Кинг Сергей Лукьяненко Наталья Александрова

Топ-5 произведений на пиратских сайтах в 2023 году, по данным АЗАПИ:

Ерофей Трофимов «Нулевая планета: Нулевая планета. Пепел на обелиске» Ерофей Трофимов «Бродяга» Елена Звездная «Невеста для наследника» Ерофей Трофимов «Одиночка» Елена Михалкова «Перо бумажной птицы»

Методы борьбы

Почти год назад книги были включены в антипиратский меморандум: Роскомнадзор договорился о включении в него представителей книжной индустрии в сентябре 2023 года (см. “Ъ” от 1 сентября 2023 года). Меморандум дал издателям возможность удалять ссылки на страницы с нелегальным контентом в поисковой выдаче во внесудебном порядке. До этого издателям приходилось судиться по каждому отдельному случаю нарушения авторских прав.

После включения издателей в антипиратский меморандум в 2023 году претензии от АЗАПИ получили 2256 сайтов, из них 1215 (53,85%) контент удалили, рассказал «Ъ-Review» глава ассоциации Максим Рябыко. Во втором квартале 2024 года, по его словам, процент сайтов, удаляющих контент по претензиям, составляет 52,10%. Все остальные меры борьбы носят судебный характер (блокировка через Мосгорсуд и Роскомнадзор), так как меморандум технически недоступен издателям, заявил Максим Рябыко.

В процессе работы по меморандуму выяснилось, что реестр пиратских ссылок разрабатывался как софт исключительно для нужд кинокомпаний (для видеоконтента) и совершенно не учитывал специфику книг, пояснил он. По его словам, доработка реестра займет около 12 месяцев, еще год с небольшим понадобится для того, чтобы АЗАПИ, представляя владельцев, начала бороться с пиратскими ссылками в «Яндексе», минуя судебные процедуры.

Тимур Бекшенев из «МТС Медиа» считает, что эффективным для книжного рынка было бы все большее внедрение на площадках технологий распознавания нелегальных копий книг по цифровому отпечатку, «поскольку самым трудозатратным является поиск нарушений, а самым важным — скорость реагирования».

АЗАПИ предлагает принять комплекс мер, в числе которых установка сроков на претензии правообладателей не превышающие 48 часов, обязательство для площадок:

обязать площадки внедрить современные методы премодерации контента, сопоставляя его с базой цифровых отпечатков как главное условие освобождения площадок с пользовательским контентом за нарушение;

внедрить упрощенные процедуры воздействия на анонимные ресурсы, в том числе блокировку на период рассмотрение спора, запрет на монетизацию анонимных сайтов с контентом, в том числе предоставление инструментов монетизации и права правообладателей требовать от посредников прекращения такой монетизации во внесудебном порядке. При выявлении фактов сотрудничества с анонимным и неверифицированным владельцем пиратского сайта — введение солидарной ответственности за нарушение авторских прав;

распространение ограничительных мер (блокировка ресурсов / удаление из поисковой выдачи) за пределы РФ;

борьба с рецидивистами: запрет на индексацию поисковиками новых «зеркал» до полной верификации и идентификации владельцев сайтов.

Денис Петров из Alpina Digital отметил, что в ближайшие годы издателям может стать сложнее бороться с пиратством на фоне развития ИИ. «Современные технологии предоставляют много возможностей в области пиратства: нелицензированные переводы, озвучание текста с помощью искусственного интеллекта. Такое активное внедрение ИИ потенциально может стать проблемой»,— обеспокоен он. «Этим процессам требуется контроль и регулировка. Но на сегодня, как видится, существующих законов достаточно, поспешное принятие новых пока не требуется»,— считает он.

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Валерия Лебедева