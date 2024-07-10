Поиск по буквам

Интерес к русскоязычным авторам на фоне ухода зарубежных правообладателей вырос, а их тиражи уже превосходят иностранные. Сейчас писателей находят через международные и локальные ярмарки, научные выставки, профильные курсы, электронные рассылки. «Ъ-Review» разобрался, как дальше будет развиваться взаимодействие между издательствами и молодыми авторами и почему литературные агенты не востребованы в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С уходом заметной части зарубежных правообладателей (Penguin Random House Macmillan Publishers, Simon & Schuster после февраля 2022 года — «Ъ») интерес к русскоязычным авторам в России стремительно возрос, говорит руководитель отдела управления продукта по стратегии «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) Ольга Киселева: «Выпускать отличные книги с нуля научились даже те издатели, которые ранее занимались только переводными проектами». Поэтому сейчас тиражи многих русскоязычных авторов уже превосходят тиражи иностранных новинок, указывает она. Методы поиска новых писателей не сильно изменились, заверяет эксперт. Это подтверждают и другие участники рынка.

Охотники за головами

В «Альпине» авторов находят на международных выставках, через рассылки правообладателей и изучение крупных книготорговых сайтов (как правило, Amazon), рекомендации своих авторов, говорит главный редактор издательства Сергей Турко: «Есть место и для собственной розыскной работы: стараемся находить людей, которые специалисты в определенной области, и предлагаем им издать книгу». Иногда книги предлагают на книжных выставках, отметил он, писатели просто приходят на наш стенд. Соцсети тоже являются важным источником, считает господин Турко: в комментариях к публикациям «Альпины» часто рекомендуют того или иного автора либо книгу, или же сами авторы предлагают себя. «Все эти идеи стекаются на редакторский совет, и каждую пятницу мы рассматриваем идеи, и от двух до пяти (в среднем) берем в работу», — уточнил он.

МИФ, как и «Альпина», продолжает следить за экспертами в разных сферах, представители издательства точечно обращаются с предложениями издания нон-фикшн книг. Сейчас компания активно проводит литературные конкурсы в рамках художественной и детской литературы, говорит Ольга Киселева. Так, у МИФ есть конкурс для молодежных авторов, совместный с сообществом «Чердак с историями»: «Прошло уже четыре сезона, более десятка книг появилось на свет, и еще множество в планах, и мы не собираемся останавливаться»

В «Бель Летр» (входит в ГК «Альпина») как отслеживают номинантов зарубежных литературных премий («Букер», «Гонкуровская», «Стрега»), так и напрямую обращаются в интересующие компанию издательства, говорит главный редактор дома Яна Грецова: «Как и все, следим за рейтингами на Amazon и Goodreads, выбором книжных клубов Риз Уизерспун и Опры Уинфри, изучаем рекомендации литературных агентов, учитываем выбор зарубежных СМИ и книжных блогеров». Издательская платформа Rugram привлекает автора четкими и прозрачными критериями отбора, быстрой реакцией и отсутствием «внутреннего суда» с тяжелыми и нередко неправильными вердиктами, утверждает руководитель сервиса Диана Смирнова. При этом в компании отходят от традиционной модели взаимодействия с автором, в частности, не вмешиваются в его замысел не только в части текста, но и в части названия, оформления, маркетинга, заверяет она: «Создавая такие точки притяжения, мы можем просто разместить посадочную страницу в интернете, а затем гравитация в форме "сарафана" и интернет-маркетинга делает свое дело».

Сегодняшний день — это золотая эра самиздата, обращает внимание Ольга Киселева. Раньше многим казалось, что самиздат может составить конкуренцию традиционным издательским моделям, то сейчас очевидно, что эти ветви дополняют друг друга, полагает она: «Одни из самых громких наших новинок мы нашли именно на порталах самиздата». А в «Доме историй» среди успешных механизмов поиска авторов называют «самотек» (все рукописи, пришедшие в издательство по инициативе создателя). «Мы просматриваем все тексты, которые присылают нам в издательство, и, как правило, сразу узнаем "свои" книги, хотя до окончательного принятия решения рукопись должны прочитать несколько человек», — отмечает замглавного редактора издательства Дарья Горянина.

Ярмарка строк

Для поиска новых талантов издатели также предпочитают выставки. Так, в «Бель Летр» стараются посещать крупные книжные мероприятия, не только Франкфуртскую ярмарку, говорит Яна Грецова: «В том числе используя возможности наших внештатных сотрудников, которые живут за границей». В мае издательство сделало несколько интересных открытий на Туринской книжной выставке, уточняет она. Ежегодно представители "Marshmallow books" посещает такие события, как Bologna Book Fair, Frankfurt Book Fair, Paris Book Market, Beijing Book Fair и Seoul Book Fair, указывает основатель издательства Лана Богомаз: «Эти мероприятия предоставляют отличную возможность для личного общения с иностранными авторами и издательствами, а также для участия в международных конференциях, что способствует расширению нашего портфеля».

«Альпина нон-фикшн» участвует в научно-популярных фестивалях и научных конференциях, отмечает директор по маркетингу издательства Галина Кобтева: «Наши представители рассказывают о ценностях и стандартах работы издательства, в основе которых — высокая экспертиза текста, научная редактура и доказательный подход». В МИФ приводят в пример свой курс для будущих авторов «Цех»: «Наши редакторы и другие специалисты издательства делятся знаниями, сопровождают авторов полностью от идеи до выпуска книги». С этого года компания дополнит «Цех» курсами для книжных иллюстраторов и редакторов.

Большим спросом пользуются открытые встречи с потенциальными авторами, на которых сотрудники рассказывают, как выбирать издательство для отправки рукописи, как писать сопроводительные письма и синопсисы и почему так важно соблюдать требования к присылаемым текстам, перечисляет Дарья Горянина: «Кажется, это очень полезно и писателям, и издательствам». Один из эффективных механизмов поиска писателей редактор литературной платформы «Литнет» Анастасия Тугова называет организацию литературных конкурсов. Так, за последние месяцы на площадке было успешно запущено семь конкурсов в различных жанрах: мифологический хоррор, азиатское фэнтези, спортивный роман и др.

Телеграфное дерево

А вот работу литературных агентов в издательствах оценивают по-разному. При поиске переводных книг сотрудничество с ними эффективно, считает Сергей Турко: «Иногда без литературного агента выход напрямую на зарубежного правообладателя просто невозможен». Это уже сложившаяся практика, в которой литературные агентства и агенты представляют интересы издательств и авторов, ведут переговоры и предлагают тематические книги, учитывая издательский профиль, поясняет Галина Кобтева: «Подход определяет участников, правила и их роли, позволяет вести переговоры, чтобы совершить удачную сделку со всех сторон».

За рубежом агентская система находится на совсем на другом уровне, что легко объясняется кардинально отличающимся размером книжного рынка, указывает издатель «Дома историй» Ирина Рябцова. По ее словам, чаще опен-коллы (конкурсная отборочная программа) можно встретить именно в агентствах, так что в издательства 90% авторов попадает благодаря им: «Лучше проработана система представления проектов, каталогов и подготовки автора к «продаже» в целом». Но не все из этой системы хочется заимствовать, говорит Ирина Рябкова. Часто автор и издательство оказываются настолько удалены друг от друга, что желания обеих сторон подменяются целями их посредника, объясняет эксперт.

В России литературных агентов практически нет, говорит Ольга Киселева: «Мы получаем каталог одного агентства, которое работает с русскоязычными авторами, но сказать, что есть плотное сотрудничество, не могу». «Альпина Паблишер» и «Альпина нон-фикшн» также предпочитают работать с авторами напрямую. В «Доме историй» отмечают, что профессия литагента в России пока только развивается. Еще нет четких правил и разделения, за что же ответственен автор, за что — агент, а за что — издательство, считает Ирина Рябкова: «Например, развитие личного бренда, продвижение книги после выхода, юридическая поддержка, — все это пока серые области».

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Юлия Юрасова