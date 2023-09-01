Роскомнадзор включит книжную и музыкальную отрасль в антипиратский меморандум

Роскомнадзор договорился о включении в антипиратский меморандум представителей книжной и музыкальной индустрии, заявил в рамках отраслевой конференции «Книжный рынок России — 2023» заместитель главы РКН Вадим Субботин.

«Буквально на днях мы провели большое мероприятие с участием всех отраслевых организаций и решили включить в антипиратский меморандум представителей книжной индустрии и музыкальных сервисов»,— сказал он.

Поисковики и правообладатели подписали антипиратский меморандум 1 ноября 2018 года, срок соглашения истекал 1 сентября 2019 года. Впоследствии он неоднократно продлевался.

Данный меморандум был призван усилить борьбу правообладателей с распространением в интернете нелегального видеоконтента. Для этого компании договорились создать реестр ссылок на страницы сайтов, на которых, по мнению правообладателей, может быть размещено пиратское видео. Кроме того, документ предполагает создание реестра с пиратскими ресурсами и обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на эти ресурсы во внесудебном порядке.

Юлия Юрасова