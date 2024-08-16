«За год структура предложения квартир без отделки скорректировалась»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как часто в различных сегментах встречаются лоты со свободной планировкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В столичных новостройках бизнес-класса около 40% от всего объема экспозиции представлено лотами без какой-либо отделки. В начале лета из 33 тыс. таких квартир, представленных в реализации, 13 тыс. пришлось на первичные варианты бизнес-класса, посчитали специалисты компании «Метриум».

Разбивка долей объектов без отделки по сегментам выглядит так: 40% лотов сконцентрировано в бизнес-классе, 30% — в строящихся жилых комплексах в Новой Москве, еще 18% — в массовом сегменте, 10% — у премиальных проектов и лишь 2% — у высокобюджетных новостроек. За год структура предложения квартир без отделки немного скорректировалась: в июне 2023-го доля строящегося бизнес-класса составляла 46% таких квартир, массового сегмента — 15%, а в премиум-сегменте этот показатель не изменился и остается на уровне 10%. Доля высокобюджетного — находилась в пределах 3%, а Новой Москвы — 27%.

«Более 60% сделок в строящихся домах бизнес-класса сформировано квартирами и апартаментами без отделки»— отмечают эксперты ГК «Основа». Показатель подрос более чем на 5%. Это во многом связано с тем, что клиенты отдают предпочтение такому формату, чтобы снизить итоговую стоимость сделки.

На рынке квартир с предчистовой отделкой (это формат white box) также доминирует предложение в бизнес-классе. Здесь первичной недвижимости чуть более 35% таких вариантов.