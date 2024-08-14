Июльский перегрев

Ускорение инфляции в июле объясняется не только резким повышением коммунальных тарифов, но и сохранением высоких темпов роста цен в сфере услуг и по ряду волатильных компонентов (таких как бензин и плодоовощная продукция), разъяснил в среду Банк России в своем комментарии. Базовая инфляция в июле снизилась, но обеспокоенность регулятора вызывает повышение оценок трендовой инфляции. Такая динамика, еще раз подтвердил ЦБ, требует дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Впрочем, перспективы повышения ключевой ставки до конца года будут зависеть не только от инфляции, но и от изменения инфляционных ожиданий, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высокие инфляционные ожидания и рост оценок трендовой инфляции вызывают особое беспокойство ЦБ (на фото — глава регулятора Эльвира Набиуллина)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Высокие инфляционные ожидания и рост оценок трендовой инфляции вызывают особое беспокойство ЦБ (на фото — глава регулятора Эльвира Набиуллина)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В июле месячный прирост инфляции в РФ ускорился — с 0,64% до 1,14%, следует из комментария ЦБ о динамике потребительских цен. Причина столь резкого помесячного роста — индексация коммунальных тарифов. Этот фактор обеспечил вклад в рост цен в размере 0,57 процентного пункта (п. п.) в измерении год к году (тарифы, по оценке Росстата, в среднем выросли на 9,9%). Но все же основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения, указал ЦБ. Пока динамика инфляции говорит о том, что для ее снижения требуется дополнительное ужесточение, сообщил регулятор.

Напомним, на заседании 26 июля ЦБ повысил ставку с 16% до 18%, дав жесткий сигнал по ее дальнейшей траектории — прогноз по ставке повышен до 18–19,4% до конца года (в среднем по году ставка может составить 16,9–17,4%). Перегрев российской экономики, возникший в том числе из-за нехватки рабочей силы и производственных мощностей, регулятор называет максимальным с 2008 года. Повышение же ставки, объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, должно помочь избежать сценария стагфляции, когда дополнительный стимул для экономики не приводит к увеличению выпуска, а выливается в рост цен.

В годовом измерении в июле показатель инфляции также вырос — с 8,59% по итогам июня до 9,13%. Такое увеличение означает, что прирост цен в июле был выше, чем год назад.

В ЦБ замечают, что для оценки текущего инфляционного давления и его влияния на ДКП необходимо оценивать или месячный прирост цен (с сезонной корректировкой), или средний прирост за три месяца (также с такой корректировкой).

С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен в июле составил 16,1%, в июне показатель был существенно ниже — 9,3%. Без учета индексации темп роста цен без коммунальных тарифов также был более высоким — 12,1% (в июне — 9,7%). Ускорился и рост цен на отдельные, более волатильные категории — такие, как нефтепродукты и плодоовощная продукция.

Базовый показатель инфляции (не учитывающий не только индексацию тарифов, но и плодоовощную продукцию, нефтепродукты и услуги транспорта) в июле при этом снизился — до 6% в годовом выражении (в июне — 6,9%). За вычетом цен на туристические услуги показатель не изменился, составив 5,8% в годовом выражении. Рост цен на большинство непродовольственных товаров в июле был умеренным, а на одежду, мебель, мясопродукты, медицинские товары и услуги его темпы и вовсе снизились.

В ЦБ отмечают, что накопленный с 2017 года рост стоимости услуг без ЖКУ продолжает опережать рост стоимости товаров. В июле годовой рост цен на услуги ускорился, а годовая инфляция за вычетом волатильных компонентов и услуг туризма составила 8,05%, показав небольшое замедление (минус 0,08 п. п.). В июле продолжил замедляться рост цен на услуги туризма и транспорта, на нефтепродукты он, напротив, ускорился — из-за сокращения производства и снятия запрета на экспорт бензина. Июньское укрепление рубля, судя по всему, не повлияло на инфляцию — в июле рост цен на большинство товаров, цены на которые наиболее чувствительны к изменению курса, слабо изменился по сравнению с июнем.

Беспокойство у регулятора, впрочем, может вызывать не влияние разовых факторов, а высокие инфляционные ожидания и рост оценок трендовой инфляции: такая оценка, рассчитанная на горизонте пяти лет, в июле выросла с 7,65% до 8,11%, на более коротком трехлетнем интервале — до 8,79% с 8,36%.

Баланс среднесрочных рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных, констатирует ЦБ — рост оценок трендовой инфляции свидетельствует и о сложившемся более высоком устойчивом инфляционном давлении по сравнению с началом года.

Более короткие недельные данные тем временем свидетельствуют о снижении роста цен в августе за счет сезонных факторов: инфляция в России за период с 6 по 12 августа составила 0,05%, сообщил в среду Росстат. Неделей ранее — с 30 июля по 5 августа — наблюдалась нулевая инфляция. В итоге на 12 августа годовая инфляция составила 9,07% против 9,02% неделей ранее, следует из обзора Минэкономики «О текущей ценовой ситуации».

«Меры устойчивой инфляции показывают замедление после роста в апреле—мае, хотя здесь можно выбрать меру на свой вкус, чтобы показать улучшение или ухудшение»,— замечает директор по инвестициям «Астра УА» Дмитрий Полевой, указывая, что показатели остаются на повышенном уровне, соответствующем годовым 6–7%. По его словам, ЦБ объясняет это превышением спроса над предложением, хотя явно отмечает растущую роль «волатильных плодоовощей» и бензина при небольшом улучшении ситуации в туризме. «Вероятность дальнейшего повышения ставки до конца года будет зависеть от изменения инфляции относительно инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы. В этом смысле ЦБ сохраняет последовательность своей коммуникации, хотя кто-то тезисы ЦБ в вышедшем комментарии может воспринимать как ужесточение риторики»,— говорит Дмитрий Полевой.

Татьяна Едовина