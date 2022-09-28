Обвинения поставили на поток

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с подрывами нитей «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Власти РФ заявили, что в результате диверсий, которые Генпрокуратура расценила как «акт международного терроризма», стране нанесен существенный экономический ущерб. В Кремле дали понять, что заинтересованными в выводе из строя морских трубопроводов могли быть США и Польша, в то время как Россия и Германия от этого только теряют. В Европе, наоборот, многие подозревают Россию в повреждении газопроводов. Приступить к расследованию инцидента стороны смогут еще не скоро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокуратура РФ сочла вывод из строя трех из четырех нитей «Северного потока-1» и «Северного потока-2» «актом международного терроризма»

Фото: Danish Defence Command / Reuters Генпрокуратура РФ сочла вывод из строя трех из четырех нитей «Северного потока-1» и «Северного потока-2» «актом международного терроризма»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

«Спасибо, США»

О том, что Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН в связи с выводом из строя трех из четырех нитей «Северного потока-1» и «Северного потока-2», в среду сообщили в МИД РФ. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уточнил, что мероприятие пройдет в Нью-Йорке в пятницу в 22:00 по московскому времени.

Генпрокуратура РФ в среду вечером сообщила, что в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма»), по ее материалам следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело. По данным надзорного ведомства, «не позднее 26.09.2022 в районе острова Борнхольм совершены умышленные действия по повреждению газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", проложенных по дну Балтийского моря». «В результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб»,— сообщили в Генпрокуратуре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал журналистам, что у российской стороны «очень много вопросов» в связи с этими происшествиями. Из его комментария следовало, что задать их Россия хотела бы прежде всего США и Польше.

«Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на Европейский континент, они очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении этих суперприбылей»,— заявил он. И напомнил об угрозе президента США Джо Байдена покончить с «Северным потоком-2», если Россия введет войска на Украину. «Вы помните заявления президента США, которые были сделаны еще в начале февраля, который обещал избавиться от "Северного потока-2"? Что имел в виду президент США, мы не знаем»,— отметил Дмитрий Песков.

7 февраля по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Джо Байден действительно заявил в ходе пресс-конференции: «Если Россия вторгнется, если ее танки или войска пересекут границу Украины, тогда уже не будет "Северного потока-2", мы покончим с этим». Журналистка переспросила его, как США намерены реализовать этот план с учетом того, что решать судьбу «Северного потока-2» должны власти ФРГ. «Я вам обещаю, мы сможем это сделать»,— ответил американский президент, слегка улыбнувшись. О «Северном потоке-1» речь на той пресс-конференции не шла. А после ввода российских войск на Украину правительство Германии само заявило об отказе от запуска «Северного потока-2».

«Мы видим и совершенно граничащую с сумасшествием истерично-эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это (ЧП.— “Ъ”). Что эта благодарность означает, мы тоже не знаем»,— продолжил Дмитрий Песков.

Его ремарка явно относилась к посту бывшего министра обороны и внешней политики Польши Радослава Сикорского, опубликовавшего в Twitter снимок с места аварии в Балтийском море и снабдившего его надписью: «Мелочь, а приятно. Спасибо, США». В дальнейших комментариях бывший высокопоставленный чиновник (а ныне депутат Европарламента) добавил: он рад, что «Северный поток», «с которым все польские правительства боролись 20 лет, парализован на три четверти». «Это хорошо для Польши»,— отметил Радослав Сикорский. В то же время он подчеркнул, что выдвигает «рабочие гипотезы о том, у кого были мотивы и возможности сделать это», только от своего имени.

По словам Дмитрия Пескова, у России никакого мотива подрывать газопроводы не было, что бы ни говорили в западных странах.

«Заинтересованы ли мы в этом? Нет, не заинтересованы, мы лишились маршрутов поставки газа в Европу»,— констатировал он. Версии о том, что за диверсиями стоит Москва, представитель Кремля назвал «глупыми и абсурдными».

Европа и прежде всего Германия, по его мнению, тоже не могли совершить подрыв. «Заинтересована ли в этом Европа или, в частности, локомотив европейской экономики — Германия? Нет. Они тоже сейчас попали в очень сложное положение»,— отметил Дмитрий Песков. И развил свою мысль: «Мало того что они (европейцы.— “Ъ”) платят очень серьезную цену за свои недальновидные решения — я имею в виду оголтелые санкции (против России.— “Ъ”), но теперь еще они находятся с точки зрения будущего развития своей промышленности, ее рентабельности, конкурентоспособности в очень-очень сложном положении».

«Отремонтировать сложно, но возможно»

По словам Дмитрия Пескова, «эта ситуация требует диалога и оперативного взаимодействия всех сторон для того, чтобы как можно скорее выяснить, что произошло, оценить ущерб и спрогнозировать действия по исправлению этой ситуации». «Пока, конечно же, мы видим абсолютный дефицит такого диалога»,— признал он.

Власти РФ, как следует из разъяснений господина Пескова, пока не могут определиться со своими дальнейшими действиями в отношении газопроводов, поскольку еще не понимают, что именно произошло, каков ущерб и можно ли его устранить.

Россия, как пояснили в Кремле, рассчитывает на то, что на первый вопрос ответ дадут Дания и Швеция, в чьих водах произошли ЧП. В Копенгагене и Стокгольме пока лишь установили, что речь идет именно о диверсии, а не об аварии, но отметили, что приступить к расследованию инцидентов на местах можно будет не ранее чем через неделю или две, когда топливо из трех подорванных линий, в которых были сотни миллионов кубометров технологического газа, перестанет поступать на поверхность. «Учитывая информацию о том, сколько газа осталось в трубах и то, когда давление в трубопроводе снизится, можно сказать, что уйдет одна-две недели на то, чтобы в зоне, где произошли инциденты, стало безопасно»,— сказал в среду министр обороны Дании Мортен Бодсков.

Оператор «Северного потока-2» при этом не исключает, что поврежденные нитки все-таки будут отремонтированы, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя компании Ульриха Лиссека.

По его словам, есть опыт и поставщики для такой работы, но прежде необходимо оценить ущерб, нанесенный трубопроводам в результате инцидента, для чего нужно как можно скорее осмотреть повреждения. А для этого, в свою очередь, необходимо, чтобы власти Дании и Швеции разрешили приближаться к зонам поврежденных участков. Это может быть затруднено из-за того, что оператор проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Сейчас район аварии патрулируют датские и немецкие военные корабли.

«На данный момент никто не может серьезно сказать, как это выглядит там внизу и какие технические возможности существуют в настоящее время»,— сказал DPA Ульрих Лиссек. По его словам, «структурная целостность трубопровода должна быть серьезно повреждена», не исключено, что речь идет о «гигантской трещине».

Вместе с тем собеседники “Ъ” в газовой отрасли с недоумением восприняли сообщения немецкой прессы о том, что поврежденные газопроводы якобы могут быть полностью выведены из строя, так как их разъест соленая морская вода (об этом со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщало издание Der Tagesspiegel).

«Сейчас в поврежденных трубах вообще нет воды, поскольку из них выходит газ, и вода просто не может туда попасть из-за разницы давлений,— говорит один из них.— После того как большая часть газа выйдет и давление в газопроводе упадет до уровня давления внешней среды (то есть столба воды), вода в принципе может попасть в трубы в местах, где они были повреждены. Но, так как в трубах все еще останется газ, вода не заполнит их целиком, а, скорее всего, проникнет только в небольшие участки относительно общей протяженности газопровода».

Другой собеседник “Ъ” отмечает, что в рамках ремонта с российской и немецкой сторон газопровода могут быть пущены заглушки, которые заблокируют поврежденный участок на каждой нитке и вытеснят воду из труб. Наконец, трубы для «Северных потоков» даже с внутренней стороны имеют специальное покрытие из эпоксидной смолы (за исключением 4 см на конце каждой трубы в зоне сварного шва), и это покрытие будет препятствовать развитию коррозии.

«Сложно, но возможно» — так прокомментировал возможность восстановления газопроводов источник, близкий к «Газпрому».

Судя по первым данным, подрыв «Северных потоков» нанес значительный ущерб газопроводам и, вероятно, может потребоваться замена нескольких секций, откачка воды, проведение обследования больших участков газопроводов, чтобы определить, привели ли взрывы и их последствия к нарушению целостности/повреждению других участков, перечисляет заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Исходя из этого, по его оценке, при оптимистичном сценарии (то есть при быстром начале ремонтных работ) затраты на ремонт могут составить до €200 млн, при пессимистичном — до €600–700 млн.

Как уже писал “Ъ”, строительство системы трубопроводов «Северный поток», рассчитанной на транспортировку из России в Европу до 110 млрд кубометров газа в год, обошлась «Газпрому» и европейским партнерам в целом примерно в €17 млрд.

«Версия о причастности России»

Между тем в Европе продолжает распространяться версия, согласно которой за подрывом газопроводов могла стоять сама Россия. Первыми об этом заявили официальные лица в Германии и Польше (см. “Ъ” от 28 сентября), предположив, что Москва хотела таким образом дестабилизировать энергетические рынки ЕС.

Во вторник вечером немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на информированные источники сообщил: ЦРУ еще в августе предупреждало власти ФРГ о том, что в отношении ее объектов критической инфраструктуры на Балтийском море может быть осуществлена диверсия.

В среду немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои источники уточнил, что в операции могли быть задействованы «морские пехотинцы из спецподразделения ГРУ», расположенного в Калининградской области.

А издание The Times со ссылкой на «информанта в Минобороны Великобритании» добавило, что для подрыва трубопроводов российские диверсанты могли задействовать подводные дроны. В свою очередь, американская газета The Washington Post со ссылкой на «пять европейских чиновников, непосредственно вовлеченных в обсуждение вопросов безопасности» сообщила, что «наиболее распространенной в Европе является версия о причастности России к этим инцидентам».

США уже пообещали помочь Европе с расследованием. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на вопросы журналистов о том, кто мог стоять за диверсией, ответила, что не будет «строить догадки». «По этим трубопроводам в настоящий момент газ в Европу не поступал. “Северный поток-2” вообще никогда не работал. “Северный поток-1” не работает уже несколько недель, потому что (президент РФ Владимир.— “Ъ”) Путин использует энергетику в качестве оружия»,— заявила она. И добавила, что произошедшее «лишь доказывает важность усилий (США и ЕС.— “Ъ”) по обеспечению альтернативных поставок газа в Европу».

Глава дипломатического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в среду заявил, что «любое преднамеренное разрушение европейской энергетической инфраструктуры абсолютно неприемлемо и получит коллективный и жесткий отпор».

Татьяна Дятел, Елена Черненко