Газопроводы протекли до последней нитки

Оба маршрута поставок газа в Европу по дну Балтийского моря выведены из строя. Сначала произошла серьезная авария на «Северном потоке-2», который так и не был введен в эксплуатацию. Давление в одной из двух ниток газопровода близ датского острова Борнхольм резко упало. Причина утечки пока выясняется, но представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG уже заявил, что «в каком-то месте» на протяжении газопровода «вероятно, появилась дыра». Вечером 26 сентября стало известно о падении давления и в обеих нитках газопровода «Северный поток-1», причина пока неизвестна. Ремонт, если рассматривать аналогичные случаи, может занять до нескольких лет, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch, Reuters Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

В одной из ниток проложенного по дну Балтийского моря газопровода «Северный поток-2» упало давление газа, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG днем 26 сентября. Предположительно, инцидент произошел близ датского острова Борнхольм (трубопровод проложен юго-восточнее острова за пределами территориальных вод в исключительной экономической зоне Дании), где участок трубы на глубине около 100 м укладывало российское судно «Фортуна». Морское управление Дании в понедельник сообщило об утечке газа недалеко от острова, что «может быть опасно для судоходства». Ведомство рекомендовало обходить район ЧП за пять миль, эту информацию подтвердили и в Nord Stream 2 AG. Хотя газопровод не был введен в эксплуатацию, обе его нитки были заполнены газом и находились под давлением, и технически система готова была начать работу в любой момент.

По словам представителя Nord Stream 2 AG Ульриха Лиссека, которого цитирует DPA, «в каком-то месте» на протяжении газопровода «вероятно, появилась дыра». В нормальных условиях давление внутри ниток газопровода «составляет 105 бар», сейчас же на германском отрезке оно составляет «лишь 7 бар».

Установку причин падения давления, по его словам, «осложняют санкционный режим и отсутствие персонала на местах».

Вечером 26 сентября уже оператор действующего газопровода «Северный поток» — Nord Stream — сообщил о падении давления в обеих нитках. Причина выясняется. Сейчас газопровод не прокачивает газ из-за неисправности оборудования на компрессорной станции «Портовая», но до начала сентября он являлся основным маршрутом поставок российского газа в Европу. Одновременное повреждение обоих газопроводов расширяет число возможных версий о причинах аварии.

Власти Германии заявили, что работают с датскими властями и местными правоохранительными органами, чтобы выяснить причины падения давления в «Северном потоке-2». Дополнительных комментариев о сроках предотвращения аварии и ее причинах в Nord Stream 2 AG и «Газпроме» не предоставили.

Не ясно, кто будет устранять последствия аварии, так как Nord Stream 2 AG находится под санкциями США, а также проходит процедуру банкротства, которая, впрочем, пока приостановлена до января 2023 года.

Контроль в Nord Stream принадлежит «Газпрому», а миноритариями выступают европейские компании Wintershall Dea, E.ON, Gasunie и Engie. В «Газпроме» не стали отвечать на вопрос, готова ли компания заниматься ликвидацией последствий аварий и восстановлением газопроводов.

Владимир Путин, президент РФ, 16 сентября: «В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока-2». 55 млрд кубометров по году — только кнопку нажать, и все пошло».

Создание «Северного потока-2» уже несколько лет вызывает сопротивление со стороны США и некоторых стран ЕС. Трубопровод должен был удвоить существующую подводную инфраструктуру от месторождений «Газпрома» в Германию, параллельно «Северному потоку» транспортируя еще 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод был готов начать поставки в декабре 2021 года, но попал под санкции США. Правительство Германии проводило сертификацию проекта, но полностью остановило ее после начала военных действий на Украине. В мае «Газпром» заявил, что намерен использовать сухопутную часть инфраструктуры газопровода для поставок газа в регионы северо-запада РФ.

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев отмечает, что сейчас сложно сказать, что именно произошло, но скорость падения давления — с 300 до 7 бар, вероятно, свидетельствует, что речь идет не о простой утечке (из-за некачественно сваренного шва), а, например, о взрыве.

По словам господина Кондратьева, проект «Северный поток-2» уникален и пока нет примеров аварий на подводных газопроводах диаметром 1420 мм (это справедливо и для «Северного потока»). Подобные аварии происходят нечасто.

Например, напоминает он, в октябре 2013 года в Южно-Китайском море был поврежден газопровод Yacheng (28 дюймов / 710 мм), связывающий материковый Китай и Гонконг, тогда на ремонт потребовалось более четырех лет. «Условия в Балтийском море (особенно в зимний период) непростые и могут создать трудности для проведения ремонтных работ»,— полагает он.

По его мнению, ремонтные работы займут продолжительное время, в том числе из-за необходимости контрактации необходимых судов, поисков механизмов их оплаты и прочего. «Это происшествие может иметь последствия и для газового рынка. Россия и “Газпром” предлагали запустить “Северный поток-2” вместо “Северного потока”, теперь это опция будет как минимум ограничена одной веткой,— считает господин Кондратьев.— Кроме того, если авария произошла вблизи района прохождения газопровода из Норвегии в Польшу Baltic Pipe, потребуется дополнительное обследование и этого газопровода».

Татьяна Дятел