Всероссийскую олимпиаду школьников по экологии решено сохранить

Минпросвещения решило не отменять Всероссийскую олимпиаду школьников по экологии. Это следует из официального ответа главе СПЧ Валерию Фадееву, ранее призвавшему ведомство не исключать экологию из перечня олимпиадных дисциплин. «По итогам прохождения всех необходимых и предусмотренных правовым регламентом процедур общественного и экспертного рассмотрения принято решение о сохранении Всероссийской олимпиады школьников по экологии»,— указано в документе за подписью замминистра просвещения Татьяны Васильевой. Ранее ответ с такой же формулировкой, но за подписью замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анны Тимофеевой получил глава Всероссийского общества охраны природы, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, также выступавший за сохранение экологической олимпиады.

Напомним, 15 июля Минпросвещения опубликовало для общественного обсуждения проект поправок к приказу о проведении Всероссийской олимпиады школьников. Из него следовало, что ведомство планирует исключить экологию из перечня дисциплин. Причины для такого решения в пояснительной записке указаны не были. Против планов Минпросвещения выступили родители школьников—участников олимпиады (см. “Ъ” от 18 июля).

В самом Минпросвещения официальных заявлений по поводу сохранения олимпиады пока не делали, на запрос “Ъ” там также еще не ответили.

Полина Ячменникова