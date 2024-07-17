Экологии грозит олимпийская дисквалификация

Минпросвещения намерено отменить Всероссийскую олимпиаду школьников по экологии. Школьники и их родители просят главу Минпросвещения Сергея Кравцова сохранить олимпиаду. В среду этот вопрос обсуждался на встрече зампреда правительства Дмитрия Чернышенко и бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко; последняя заявила, что олимпиада необходима, «чтобы дети знали об экологии больше, чем мы, их родители». Минпросвещения пока не комментирует ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие школьники с детства изучают экологические аспекты устойчивого развития, чтобы затем пополнить полумиллионную армию участников профильной олимпиады

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Многие школьники с детства изучают экологические аспекты устойчивого развития, чтобы затем пополнить полумиллионную армию участников профильной олимпиады

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Министерство просвещения опубликовало проект поправок к приказу о проведении Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Ведомство планирует исключить экологию из перечня дисциплин. Причины этого в пояснительной записке не указаны, общественное обсуждение проекта закончится 29 июля.

ВсОШ проводится ежегодно по 24 образовательным дисциплинам для учеников 5–11-х классов. У каждой олимпиады есть четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры заключительного этапа могут претендовать на поступление в профильные вузы без сдачи ЕГЭ. Результаты ВсОШ действительны пять лет.

Согласно данным Минпросвещения, в прошлом учебном году 543 568 школьников участвовали в первом туре олимпиады по экологии (статистика этого года пока не опубликована). Добраться до четвертого, заключительного этапа смогли 290 человек, 140 из них получили дипломы победителей и призеров. Их были согласны принять без ЕГЭ на бюджет топовые вузы — например, биофак и факультет почвоведения МГУ, Институт международной торговли и устойчивого развития МГИМО, большинство направлений подготовки (включая все врачебные) Первого Меда имени Сеченова, 8 направлений подготовки СПбГУ, 66 направлений РУДН и другие.

Планы министерства расстроили школьников, многие из которых не первый год участвуют в олимпиаде.

Обращение к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой сохранить олимпиаду появилось на change.org, к вечеру среды его подписали более 1,6 тыс. человек.

В мессенджере Telegram появился канал «Олимпиадники против отмены ВсОШ по экологии», где собирают уже «бумажные» подписи под аналогичной петицией. Студентка Имилия Иванова, которая состоит в инициативной группе, рассказала “Ъ”, что именно благодаря победе на олимпиаде учится в Российском госуниверситете нефти и газа имени Губкина: «Это сейчас единственная крупная олимпиада по экологии в России, которая помогает школьникам не только поступить в университет мечты, но и развить междисциплинарные навыки и проектную работу с экологическими кейсами».

Замдиректора Института экологии РУДН Ирина Головачева (туда принимают победителей и призеров олимпиады) рассказала “Ъ”, что задания ВсОШ направлены на проверку знаний в различных областях: «Это экология человека, радиационная безопасность, геоэкология, сохранение биоразнообразия и мест обитания и многое другое. Упор делается на комплексность знаний о мироустройстве и природных законах, поэтому ВсОШ способствует достижению целей устойчивого развития». «ВсОШ по экологии — один из показателей экологической ориентированности нашей системы образования. Это вектор по экопросвещению подрастающих поколений и формированию у них заинтересованности в устойчивом развитии страны»,— уверен член Общественного совета при Минприроды Владимир Пинаев.

Зампред думского комитета по экологии Георгий Арапов («Новые люди») в среду направил письмо министру Сергею Кравцову c предложением сохранить олимпиаду.

«Всероссийская олимпиада по экологии существует с 1994 года — и к ее 30-летию мы столкнулись с таким сюрпризом,— сказал господин Арапов корреспонденту “Ъ”.— Ко мне обратились уже сотни школьников и неравнодушных родителей, которые специально готовились к олимпиаде. Надеюсь, в министерстве просто просмотрели этот момент».

Вечером в среду на сайте правительства РФ появилось сообщение о рабочей встрече зампреда правительства Дмитрия Чернышенко с советником губернатора Ростовской области Викторией Абрамченко (до мая 2024 года она была вице-премьером и курировала тему экологии). Госпожа Абрамченко сообщила, что граждане просят ее сохранить олимпиаду.

«Экологическое благополучие по поручению президента стало отдельной национальной целью развития страны. Очень важно, чтобы дети знали об экологии больше, чем мы, их родители, бережнее относились к природе и ее ресурсам. Это залог устойчивого развития и процветания будущих поколений. Для этого нам нужна олимпиада»,— сказала она.

«Вопросы экологии являются одним из приоритетов правительства, а образование и экопросвещение как детей, так и взрослых — важнейший критерий успеха этой работы,— заверил ее господин Чернышенко.— Олимпиадное движение, которое мы планируем активно развивать, поможет выявить таланты и будущих лидеров в различных отраслях, в том числе в сферах устойчивого развития и охраны окружающей среды». Судя по фотографиям, на встрече присутствовал и министр просвещения Сергей Кравцов, однако его заявлений по поводу олимпиады на сайте правительства нет. Пресс-служба Минпросвещения пока не ответила на запрос “Ъ”.

Полина Ячменникова