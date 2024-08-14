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Коммерсантъ FM
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Бренд за недорого

Соискатели готовы поступиться зарплатой ради перспективной и комфортной работы

Значительная доля специалистов готовы приходить в компании с сильным HR-брендом работодателя, даже если предлагаемая им зарплата будет временно ниже, чем в среднем по рынку. К такому выводу пришли эксперты рекрутинговой компании Get experts, опросившие более 2 тыс. профессионалов, ранее искавших или ищущих сейчас новую работу. По оценке экспертов, такой результат может свидетельствовать о росте интереса работников к долгосрочному планированию карьеры.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

83% опрошенных Get experts специалистов признались, что при выборе места работы для них важен HR-бренд работодателя (образ компании). В число наиболее важных составляющих HR-бренда опрошенные включили: уровень коммуникации и взаимодействия (71%), возможности карьерного роста и профессионального развития (71%), work-life balance (равновесие между работой и личным временем, 70%), культуру организации (66%), репутацию компании (64%) и отдельно — ее руководства (61%). Также респонденты назвали такие компоненты образа компании, как сбор обратной связи и оценок удовлетворенности сотрудников (35%), брендинг и маркетинг (31%), диверсификация и инклюзивность (28%), а также ценностное предложение (16%).

Почти половина опрошенных — 49% — заявили, что готовы согласиться работать в компании с сильным HR-брендом даже за зарплату ниже рыночной. При этом 6% согласны на такую жертву без оговорок, 43% — только на первое время, с последующим повышением зарплаты.

Не согласны на этот вариант 47%: для 43% достойный уровень оплаты труда важнее, а 4% отметили, что для них вовсе не важен HR-бренд работодателя. Еще 4% затруднились с ответом на этот вопрос.

Оценивая привлекательность HR-брендов своих нынешних работодателей, 53% респондентов назвали их непривлекательными, 34% — в целом привлекательными и только 13% — очень привлекательными. Улучшить, прежде всего, они бы хотели такие показатели, как возможность карьерного роста и профессионального развития (49%), культура организации (47%) и коммуникация и взаимодействие (43%).

«Кандидаты действительно готовы идти на понижение в заработной плате, если у компании хороший бренд работодателя на рынке. Сейчас активно идет работа с корпоративной культурой и с HR-брендом, чтобы компании были привлекательны для кандидатов»,— подтверждает лидер практики Kontakt InterSearch Russia Ксения Бакутина.

«Мы часто сталкиваемся с комментариями от кандидатов о том, что в компании с хорошим и развитым брендом работодателя они готовы идти активнее — даже если на старте им будут предложены условия хуже, чем на аналогичной позиции в других местах»,— говорит менеджер проектов Executive Search компании Ward Howell Татьяна Шиндина. По ее словам, компании с развитым HR-брендом на старте действительно часто предлагают компенсацию ниже рынка, при этом по результатам первого квартала или года готовы пересматривать ее в сторону значимого увеличения.

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Отметим, что готовность кандидатов поступиться текущим заработком ради его будущего роста или ради различных нематериальных благ может быть результатом достаточно активной конкуренции компаний за работников. В ходе этой конкуренции в 2023 году зарплаты в РФ в среднем выросли более чем на 14% — это могло повысить текущее благосостояние работников и стимулировать у них желание планировать карьеру уже в долгосрочной перспективе.

Анастасия Мануйлова

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