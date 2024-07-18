Собеседование без обязательств

Российские компании стали все чаще планировать свои кадровые потребности, пытаясь в условиях дефицитного рынка труда заранее подготовиться к уходу особенно ценных сотрудников. Кадровые компании отмечают рост спроса на услугу формирования внешнего кадрового резерва — списка потенциальных кандидатов, который они передают работодателю, не беря на себя обязательства обеспечить выход кого-либо из специалистов на конкретную позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадровые агентства готовы продавать компаниям списки потенциальных работников, но не уговаривать их работать

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Кадровые агентства готовы продавать компаниям списки потенциальных работников, но не уговаривать их работать

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На фоне сложностей, которые в последние два года возникли у российских компаний с привлечением сотрудников на многие позиции, компании по подбору кадров начали предлагать предприятиям новую услугу — формирование внешнего кадрового резерва. Об этом “Ъ” рассказал ряд компаний, которые занимаются поиском персонала. Напомним, уровень безработицы в России сейчас составляет 2,6%, что является, по данным Росстата, историческим минимумом. При этом спрос на труд в экономике (сумма занятых и вакантных рабочих мест), напротив, достиг рекордно высоких значений — по подсчетам ЦМАКП, он превышает 76 млн человек.

Большой спрос на подготовку «запаса» кадров видят в компании «Анкор». «Мы начали предоставлять клиентам, которые приходят к нам с запросом на сотрудников, список потенциальных кандидатов на нужную им позицию — мы называем это "кадровой лидогенерацией". При этом мы не берем на себя обязательства довести потенциального соискателя до рабочего места компании»,— говорит операционный директор «Анкор» Алексей Миронов. По его словам, все чаще компании готовы вести всю коммуникацию с кандидатами сами, не прибегая к помощи кадрового сервиса — при этом кадровики оставляют за собой право предлагать один и тот же список людей различным предприятиям. «У нас также вырос спрос на услугу "Исследование рынка потенциальных кандидатов". Она востребована у компаний, которые формируют внешний кадровый резерв»,— соглашается партнер компании Cornerstone Владислав Быханов.

«В основном такая услуга — мы называем ее talent map — востребована у компаний, которые ищут или руководителей, или узких специалистов, например, на позицию главного технолога предприятия со специфической продукцией. В этом случае, конечно, массовым такой продукт быть не может, карта создается под потребности конкретного предприятия, но таких запросов, действительно, становится больше»,— говорит гендиректор Support Partners Константин Борисов.

Формирование так называемого пула талантов — большой тренд на текущем рынке труда, подтвердили “Ъ” и в компании Rosexpert, которая занимается подбором топ-менеджеров.

«В рамках этой услуги мы идентифицируем людей, оцениваем их соответствие критериям заказчика и проясняем их доступность для найма. При этом чаще всего речь идет не столько о конкретной позиции, сколько о рабочем месте, которое может возникнуть у работодателя через какое-то время»,— пояснили в компании.

Причины роста спроса на новую услугу эксперты описывают по-разному. Как отмечает Константин Борисов, компании понимают, что на сегодняшнем рынке труда нанять специалистов, особенно редких, нелегко — и пытаются, заказывая себе карты талантов, быть готовыми к уходу особенно ценных сотрудников компании заранее. «Мы понимаем, что у многих предприятий уже есть развитые HR-департаменты, которые могут сами провести все процедуры отбора кандидатов, но вот функцию поиска по-прежнему выполняют внешние провайдеры»,— говорит Алексей Миронов. С другой стороны, для многих кадровых служб заказ такого исследования — способ продемонстрировать начальству, что они работают над закрытием вакансий компании, которые на самом деле не имеют шанса привлечь кандидатов, добавляет Владислав Быханов.

В свою очередь, кадровым компаниям такие услуги интересны потому, что дают возможность дополнительно заработать. «Бизнесу нужно все больше разных услуг и сервисов, связаннных с подбором и управлением кадрами, потому что рынок труда сейчас достаточно сложный, а многие предприятия готовы активно расширяться»,— объясняет Алексей Миронов. «В среднем talent map стоит в два-три раза дешевле, чем услуга по подбору конкретного кандидата на конкретную позицию, когда мы обычно претендуем на сумму в размере нескольких окладов такого специалиста»,— описывает порядок цен Константин Борисов.

При этом, как следует из данных системы Talantix, российские компании также все чаще готовы формировать внешний кадровый резерв сами — собирая и сохраняя данные о тех кандидатах, которые откликнулись на вакансию, но по каким-то причинам не готовы занять ее прямо сейчас.

«Среди хедлайнеров в работе со "скамейкой запасных" выделяется малый и средний бизнес. Небольшие компании очень ценят внимание к своему бренду работодателя и особенно бережно относятся к расходам на подбор. Поэтому многие из них отслеживают каждый контакт с соискателями на рынке труда и ведут базу резюме кандидатов»,— отмечает директор по развитию Talantix Марина Хадина.

Анастасия Мануйлова