«Москва-Сити» поест по «Дружбе»

Интерес российских потребителей к питанию в фудхоллах, где располагаются концепции разных кухонь, стимулировал инвесторов вкладываться в развитие таких точек. «АссортиДа», управляющая коммерческой недвижимостью, не успев продать гастропространство в торгцентре «Дружба» в центре Москвы, решила вложиться в аналогичный проект в «Москва-Сити». Такие проекты на ресторанном рынке могут приносить высокую прибыль — до 30% при грамотном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В «Башне на набережной» в деловом кластере «Москва-Сити» откроется фудхолл «Дружба», обратил внимание корреспондент “Ъ”. Его будет развивать компания «АссортиДа», управляющая коммерческой недвижимостью и ранее развивавшая одноименный фудхолл в торгцентре «Дружба» у станции метро «Новослободская» в центре города, рассказал источник “Ъ”, близкий к компании. По его словам, объект на Новослободской «АссортиДа» продала малоизвестной компании «Руси Инвест». Стороны сделки на запрос “Ъ” не ответили, так же поступил владелец «Башни на набережной» турецкая компания Enka.

Ранее площади в «Башне на набережной» занимал французский оператор корпоративного питания Sodexo, передавший в 2022 году бизнес IFCM Group, среди бенефициаров которой был локальный менеджмент. Остались ли другие объекты у компании после закрытия точки в «Москва-Сити», в IFCM Group не прокомментировали.

«АссортиДа» давно стремилась открыть фудхолл в «Москва-Сити», знает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

В этом районе большой поток покупателей, формирующий высокий спрос пять дней в неделю, в то время как заведения общепита в других локациях зачастую фиксируют пиковый спрос, как правило, в выходные, отмечает директор департамента аналитики Nikoliers Людмила Герлиц. По разным оценкам, ежедневный трафик в «Москва-Сити» в среднем составляет 150 тыс. человек.

В то же время «АссортиДа» — не профильный оператор на рынке фудхоллов, формат их бизнеса — аренда крупных помещений и пересдача их в субаренду небольшим продуктовым операторам, отмечает директор по развитию Gremm Group Артем Букин. Основатель Gastro M Expert Андрей Кабанов не исключает, что компания в будущем продаст этот объект как готовый бизнес по аналогии с точкой у станции метро «Новослободская».

Продажа фудхолла в торгцентре «Дружба» была удачным решением, считает гендиректор RestCon Елена Перепелица.

Этот объект морально устарел и со временем потерял свою популярность, а построить что-то заново иногда проще, чем переделать существующее, поясняет она.

Фудхоллы последние несколько лет стали популярными даже у непрофильных игроков, особенно у застройщиков. Например, ГК ЛСР Андрея Молчанова запланировала открытие такого пространства в одном из корпусов жилого комплекса «Зиларт» на юге Москвы (см. “Ъ” от 10 августа 2023 года). Тем не менее рынок фудхоллов сейчас активно развивается, в том числе из-за высокой привлекательности для инвесторов, говорит Андрей Кабанов.

При грамотном управлении концепция может приносить 30% чистой прибыли, подтверждает основатель StrEAT Максим Попов. По прогнозам NF Group, в 2024 году откроется 33 новых фудхолла по всей России, что на 57% больше год к году. Управляющих такими пространствами стимулирует высокий спрос со стороны потребителей. К примеру, в фудхоллах ADG Group в торгцентрах «Место встречи» в спальных районах Москвы в первой половине 2024 года обороты выросли на 27% год к году, а число чеков — на 17%, говорит директор по управлению взаимоотношениями с арендаторами компании Евгения Кузьминых.

137 фудхоллов работают в России на начало августа 2024 года, по данным NF Group.

Основатель Zemskiy Group Владислав Земский считает, что сегмент фудхоллов пока не достиг своего пика и в ближайшие годы будет развиваться более высокими темпами, чем ресторанный рынок в целом. По данным Росстата, в январе—мае 2024 года оборот рынка общепита вырос на 15% год к году, до 1,28 трлн руб.

Дарья Андрианова, Виктория Колганова