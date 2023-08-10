Девелоперы накормят жильцов

На фоне роста популярности концепции фудхоллов, где собрано множество операторов общепита, застройщики жилья заинтересовались подобными проектами. ГК ЛСР откроет такой объект в своем жилом комплексе «Зиларт» на юге Москвы. Эксперты, отмечая значительный потенциал для роста этого сегмента, предупреждают, что большинство проектов, открывавшихся в последнее время, были закрыты из-за неэффективности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Структура ГК ЛСР Андрея Молчанова «Зиларт Молл» зарегистрировала права на товарный знак «Зиларт.Еда», следует из данных СПАРК. Как пояснила “Ъ” региональный директор по коммерческой недвижимости АО «ЛСР. Недвижимость — Москва» Ирина Артемова, этот товарный знак станет частью проекта «Зиларт Универмаг», который планируется открыть в одном из корпусов одноименного жилого комплекса (ЖК) на юге Москвы. В его рамках, продолжает она, планируется открытие фудхолла и других пространств, которые будет курировать ГК ЛСР, но управляться они будут сторонней компанией.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что, управляя самостоятельно проектом, застройщик мог бы сэкономить до 20% на капитальных затратах и 15–20% на прибыли профессионального управляющего. Но это условная экономия, признает он, так как при отсутствии компетенции создать успешный проект сложно. Если проект в «Зиларте» будет эффективным, застройщик может тиражировать его в других ЖК, считает управляющий партнер RETEX Полина Жилкина.

Основатель StrEAT Максим Попов говорит, что сейчас в Москве функционирует более 80 гастромаркетов, из которых эффективными с точки зрения бизнеса можно назвать только 12%. В последние пять-семь лет открывалось большое количество фудхоллов, но большая часть из них уже закрыта, добавляет гендиректор Ricci | Blackstone Евгений Кузьмин. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин напоминает, что фудхоллы — относительное новое направление, в котором пока не так много профессионалов.

Структуры девелоперов жилья последнее время все активнее стали открывать собственные фудхоллы. Например, такие объекты открылись в центрах досуга «Место встречи» под управлением ADG Group. Аналогичный проект запустила и KR Properties Александра Клячина в деловом квартале «Красная роза» в центре Москвы. Level Group в 2020 году также анонсировала такие объекты в своих ЖК.

Отдельно от основного бизнеса гастромаркеты запускала и ГК ПИК Сергея Гордеева. Так, структура группы в 2019 году открыла такой объект на улице Балчуг в центре Москвы, однако сейчас проект закрыт. Сейчас работает единственный фудхолл, открытый застройщиком в торгцентре «Саларис» в Новой Москве.

По данным Nikoliers, сейчас в Москве фудхоллы и гастрономические пространства занимают около 90 тыс. кв. м. Консультанты ожидают, что в 2023 году будут запущены проекты еще на 43 тыс. кв. м, что является рекордным значением за всю историю наблюдений.

Первые объекты с такой концепцией первоначально открывались в центре города, но сегодня можно найти много фудхоллов и в спальных районах, отмечает директор по управлению отношениями с арендаторами ADG Group Наталья Коротаева. Но пока рынок не слишком насыщен фудхоллами. Собственник гастромаркетов Eat Market Владислав Земский говорит, что сейчас в Москве проекты такой концепции занимают только 2–2,5% на рынке общественного питания. Он уверен, что у ниши есть шанс занять 10–15% в отрасли.

Фудхоллы начинают конкурировать с другими объектами общепита. По подсчетам Focus Technologies, в январе—июле 2023 года количество заказов в фудхоллах Москвы оказалось ниже на 1% год к году, а из-за роста среднего чека на 3% выручка оказалась выше 2% выше. Для сравнения: классические точки общепита в торгцентрах столицы потеряли 7% заказов, но рост среднего чека в 14% увеличил выручку игроков на 7%.

Дарья Андрианова