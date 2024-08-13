Экосистемно значимый полуостров

Глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф заявил, что банк намерен увеличить свою долю рынка в Крыму почти вдвое — до 20–25%. Главным его конкурентом является группа ВТБ в лице РНКБ. Банк работает на полуострове фактически с момента присоединения к РФ, а местные жители консервативны. Впрочем, у Сбербанка есть шансы нарастить долю за счет экосистемного подхода, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис Сбербанка в Севастополе

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Офис Сбербанка в Севастополе

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сбербанк до конца года планирует занять 20–25% рынка банковских услуг Крыма, сообщил глава Сбербанка Герман Греф 13 августа. «Мы за конкуренцию... думаю, что мы быстро будем наращивать долю рынка. До конца этого года доля нашего рынка здесь будет примерно 20–25% и дальше будет расти»,— отметил он. Сбербанк вышел на полуостров в начале 2023 года. За первый год работы банка на полуострове доля «Сбера» на банковском рынке Крыма достигла 12%, сообщалось в январе.

В настоящее время в Крыму действует 18 точек обслуживания «Сбера»: 15 офисов для розничных клиентов и три — для бизнеса, также у банка порядка 130 банкоматов.

До конца 2024 года «Сбер» намерен открыть еще десять офисов и удвоить количество банкоматов. По словам Германа Грефа, постепенно экосистема «Сбера» также придет на полуостров.

Основным конкурентом Сбербанка на острове является группа ВТБ, входящий в которую крымский банк РНКБ работает на полуострове около десяти лет. В начале июня банк сообщил, что приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ. У РНКБ более 200 отделений в Крыму и более 1 тыс. банкоматов. Впрочем, и сам ВТБ развивает присутствие на полуострове (см. “Ъ” от 24 апреля).

Еще один федеральный игрок ПСБ официально начал работу в регионе с апреля 2022 года (у банка восемь офисов на полуострове и около 140 банкоматов). Т-банк вышел в Крым последним из федеральных игроков новой волны в этом году (см. “Ъ” от 5 марта). После присоединения Крыма в 2014 году банки начали активную экспансию на полуостров, но остаться удалось немногим (см. “Ъ” от 7 сентября 2016 года). Сейчас в Крыму в общей сложности работает десять банков.

Главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян указывает, что банковский рынок Крыма очень конкурентен.

«Не менее 65% рынка занимает РНКБ, входящий в периметр бизнеса ВТБ, крымские Генбанк и ЧБРР занимают в сумме не менее 15% рынка,— добавляет она.— Жители республики в своем финансовом поведении склонны доверять именно местным банкам, поскольку федеральные игроки очень долго не приходили на полуостров, опасаясь санкций». «Сбер» сможет конкурировать с РНКБ на равных условиях, но серьезное поглощение клиентской базы возможно, только используя нефинансовые сервисы экосистемы: «Сбер Мегамаркет», «Сбер Мобайл» и др., считает она.

«Наращивание доли — это результат комплексной стратегии развития,— согласен президент "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов.— "Сбер" — крупный банк с госучастием, имеющий подавляющую долю присутствия в других российских регионах, соответственно, расширение в Крыму до обозначенного уровня является вполне реалистичной целью. Другой момент, что, скорее всего, банком-лидером в регионе "Сберу" не стать, так как доля РНКБ уже является значительной. У РНКБ внушительная банкоматная сеть — очень большой разрыв». Не исключено, что доля нынешнего лидера — РНКБ — снизится, однако он все равно сохранит первое место, согласен финансовый эксперт Андрей Бархота. При этом, по мнению руководителя по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максима Колядова, доля Сбербанка может продолжать расти в течение трех-пяти лет при условии успешной реализации планов по расширению бизнеса.

Герман Греф, президент Сбербанка, 13 августа: «Наш приход (в Крым.— “Ъ”) — это плохая новость для наших конкурентов, потому что на 200 базовых пунктов сразу же упали ставки по кредитованию».

Эксперты не исключают, что в регион придут и другие банки, что еще усилит конкуренцию. «Банки, которые пытаются осуществить экспансию в Крыму еще до окончания вооруженного конфликта, полагают, что цена входа на рынок в настоящий момент существенно ниже той, которая будет после»,— отмечает госпожа Авакимян.

Шансы у игроков с аппетитом к кредитному риску есть. Так, по расчетам экспертов проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», уровень закредитованности в Крыму был низким (19%) в первом квартале 2024 года. Вместе с тем хорошо развита платежная инфраструктура на территории полуострова. «Сбербанк будет работать в плоскости ценовой конкуренции, предоставляя услуги по более низким тарифам, нежели другие,— уверен господин Бархота.— Банк может себе это позволить без ущерба для маржи, поскольку обладает достаточно дешевым источником фондирования».

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова, Полина Трифонова, Юлия Пославская