Крепкий сон суду не помеха

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд столицы начал новое рассмотрение уголовного дела о хищении почти 400 млн руб., совершенном, по версии следствия, при закупках Министерством обороны в разгар пандемии медоборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией. В совершении махинаций обвиняются бывший замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление №4» Лариса Леонтьева и известный дизайнер и модельер одежды Ферутдин Закиров, фирмы которого, по материалам дела, должны были поставить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а вместо них военное ведомство получило приборы для улучшения качества сна, да еще и по завышенной цене. Ранее дело возвращалось в прокуратуру для устранения недостатков, но та успешно опротестовала это решение. Фигуранты вину не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ферутдин Закиров уверен, что добросовестно отнесся к поставам медоборудования, и рассчитывает на оправдание

Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images Ферутдин Закиров уверен, что добросовестно отнесся к поставам медоборудования, и рассчитывает на оправдание

Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images

Третий уже по счету процесс по уголовному делу обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Ферутдина Закирова и Ларисы Леонтьевой стартовал в Басманном райсуде Москвы под председательством судьи Бориса Сафарина, два месяца назад назначенного на нынешнюю должность указом президента. На предварительном заседании защита подала несколько ходатайств, основным из которых стало требование вернуть материалы дела для устранения ошибок в материалах и нарушений законодательства, которые, по мнению адвокатов, были допущены. Представители гособвинения взяли паузу для формирования своей позиции.

На следующем заседании, как ожидается, будет рассмотрен вопрос и о дальнейшей мере пресечения для фигурантов, которые успели побывать в СИЗО и под домашним арестом, а сейчас им установлен запрет определенных действий.

Как рассказывал “Ъ”, расследование было начато 17 сентября 2020 года Главным военным следственным управлением СКР по материалам военной контрразведки ФСБ, а в его основу легли события, связанные c распространением коронавирусной инфекции. Весной 2020 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу поручил ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» (УИСП) закупить медоборудование и средства индивидуальной защиты для нужд Главного военно-медицинского управления Минобороны. Использовать оборудование планировалось в 16 строившихся из быстровозводимых конструкций многофункциональных медцентрах. Помимо прочего, их предполагалось оснастить и аппаратами ИВЛ. Оказать содействие начальнику УИСП Андрею Тулупову в оперативном поиске поставщиков медоборудования и заключении с ними договоров, по материалам расследования, поручили первому замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление №4» Ларисе Леонтьевой. Ситуация осложнялась санкциями и ограничениями на деловые операции, установленными в разных странах в связи с пандемией. В итоге замначальника ФГУП через общих знакомых вышла на известного дизайнера Ферутдина Закирова, который, по версии следствия, пообещал, используя свои связи и фирмы, помочь с поставками ИВЛ, в том числе и китайских Yuwell YH-730.

В итоге в общей сложности весной 2020 года военное ведомство получило 350 аппаратов, заплатив за них почти 400 млн руб.

Однако, как посчитали в ФСБ и СКР, вместо аппаратов ИВЛ заказчик получил приборы для улучшения качества сна пациентов, страдающих синдромом сонного апноэ (нарушение дыхания во время сна), да еще и по завышенной едва ли не в 10 раз цене.

Ларису Леонтьеву и Ферутдина Закирова арестовали и обвинили в особо крупном мошенничестве. Впрочем, оба свою вину отрицали. Они настаивали, что информацию о закупках проверяли и утверждали специалисты и руководители медицинских подразделений Минобороны, а они лишь добросовестно выполняли свои обязанности. По их словам, имеющиеся в деле документы опровергают факт завышения цен. Наконец, они не понимают, как размер ущерба может быть равен всей сумме контракта, как будто поставок не было вовсе, хотя за аппаратами в Китай вылетал специальный транспортный «борт» Минобороны.

Еще один фигурант этого дела — бывший начальник УИСП Андрей Тулупов, которого госпожа Леонтьева, по версии следствия, в истории с аппаратами ИВЛ вводила в заблуждение, был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Он признал вину не только в этом, но и в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) по другим эпизодам закупок военным ведомством медсредств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Дело Андрея Тулупова было выделено в отдельное производство. Как сообщал “Ъ”, в январе прошлого года Басманный райсуд Москвы в особом порядке приговорил Андрея Тулупова к восьми годам колонии строгого режима.

Что касается дела госпожи Леонтьевой и господина Закирова, то первоначально оно было направлено для рассмотрения в Мещанский райсуд Москвы, но процесс едва усел начаться, как в декабре 2022 года его подсудность была изменена, и материалы были переданы в Басманный суд.

Второй процесс шел почти год, прежде чем судья Наталья Дударь решила вернуть дело в Генпрокуратуру, удовлетворив ходатайство защиты.

Среди аргументов в пользу такого решения адвокаты, в частности, называли разночтения в сумме ущерба в разных фигурировавших в деле документах, неподтвержденность корыстных мотивов, которыми якобы руководствовались подсудимые, отсутствие переводов ряда иностранных документов и т. п.

Прокуратура опротестовала судебное решение, посчитав выявленные недоработки несущественными. Апелляционная инстанция решение Басманного суда подтвердила, а вот кассационная согласилась с надзорным ведомством и вернула дело в Басманный райсуд для рассмотрения уже другим судьей.

Лариса Леонтьева и Ферутдин Закиров по-прежнему настаивают на своей невиновности. «Позиция защита остается неизменной, и мы однозначно настаиваем на оправдании подсудимых»,— заявил “Ъ” один из адвокатов модельера Михаил Багмет, отметив, что также и далее намерен ставить вопрос о возврате материалов дела прокуратуре.

Сергей Сергеев