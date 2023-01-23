Коронавирус озолотил военных

Как стало известно «Ъ», восемь лет колонии строгого режима за взятки и злоупотребление должностными полномочиями получил бывший начальник управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны Андрей Тулупов. Преступления были совершены им при закупках для военного ведомства медоборудования для борьбы с коронавирусом. В связи с признанием вины дело Андрея Тулупова Басманный райсуд Москвы рассмотрел в особом порядке. Там же в конце прошлого года, тоже в особом порядке, уже был осужден один из посредников во взяточничестве, а дело второго сейчас рассматривается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Уголовное дело о махинациях при поставках в Минобороны ПЦР-тестов и китайских портативных дыхательных машин искусственной вентиляции легких Yuwell YH-730 Главное военное следственное управление СКР возбудило в сентябре 2020 года по материалам ФСБ. Изначально речь в нем шла лишь о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении должностных лиц УИСП и коммерсантов. Из материалов дела следует, что закупки медоборудования по заведомо завышенным ценам через сингапурскую компанию Golden Way Global Solution Ltd и вьетнамскую фирму Visterlo Traiding Company Limited производили ООО «Центр поддержки бизнеса», ООО «Объединенная экспертная компания "Ампаро"», ООО «Центр поддержки бизнеса» и ООО «Салюс».

Помощь им оказывал известный дизайнер одежды и модельер Ферутдин Закиров. Его следствие также обвинило в мошенничестве.

По данным «Ъ», процесс в отношении модельера на днях начался в Мещанском райсуде, но оттуда дело было передано в Басманный райсуд. Бывший глава УИСП Андрей Тулупов, гендиректор ООО «Центр поддержки бизнеса» Денис Шульженко и его деловой партнер Александр Петров по этому делу изначально проходили в качестве свидетелей и не раз вызывались таковыми на допросы.

Стоит отметить, что все трое занимают высокие посты еще и в Судебно-экспертной палате России. В частности, Денис Шульженко является ее президентом, Александр Петров — исполнительным директором, а Андрей Тулупов входит в президиум организации.

Фигурантами уголовного дела все трое стали практически одновременно, в конце апреля 2021 года. Бывшему начальнику УИСП, который к тому времени вышел в отставку и стал советником нового руководителя этой структуры, инкриминировали два эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 13 млн руб. и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). А Денису Шульженко и Александру Петрову предъявили обвинения в посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В конце прошлого года дело полностью признавшего свою вину Дениса Шульженко в особом порядке рассмотрел Басманный райсуд, приговорив подсудимого к четырем годам колонии строгого режима (дело в отношении Александра Петрова рассматривается сейчас там же). Адвокат осужденного Шульженко комментировать приговор отказался.

Судебный процесс над еще одним досудебщиком, Андреем Тулуповым, начался в октябре прошлого года. Во время прений прокурор запросил для него восемь с половиной лет строгого режима со штрафом 25 млн руб.

Судья Елена Ленская сочла возможным назначить наказание лишь на полгода меньше запрошенного гособвинителем, но без штрафа. Защитник Андрея Тулупова обсуждать инкриминированное его клиенту деяние и решение суда не стал, отметив лишь, что приговор будет обжалован.

В ноябре 2022 года в рамках расследования этого дела под стражу была отправлена замдиректора аффилированного с Минобороны ФГУП «Главное военное строительное управление №4» Лариса Леонтьева, чья структура являлась еще одним посредником в отношениях между коммерсантами и УИСП Андрея Тулупова при закупке аппаратов ИВЛ. Женщине вменяют хищение почти 400 млн руб. По версии следствия, стоимость каждой из 350 поставленных для госпиталей Минобороны китайских портативных дыхательных машин Yuwell YH-730, чья рыночная стоимость составляет порядка 100 тыс. руб., была якобы завышена в десять раз.

Олег Рубникович