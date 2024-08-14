Подшипник для подражания

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит актуальный вопрос расчета таможенных пошлин при импорте. Решение ВС будет вынесено по спору таможни с российской структурой американской Timken Company, основатель которой запатентовал первый в мире роликоподшипник. Дело касается ввоза комплектующих для сборки подшипников, за которые российская компания платит американской десятки миллионов рублей роялти. Таможня включила роялти в стоимость импортируемых товаров, что увеличило пошлины, суды эту позицию поддержали. Но компания добилась передачи дела в экономколлегию ВС, настаивая, что ввозила бесплатные образцы не для продажи. Cложность в том, что четких критериев для отнесения товаров к бесплатным образцам нет, указывают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ВС разберется, нужно ли учитывать роялти в стоимости товаров, если ввозится не коммерческая партия, а бесплатные образцы. ООО «Тимкен ОВК» (российская структура американской Timken Company) закупало у головной компании в США и у японской Kotani Corporation кованые кольца и другие детали для сборки подшипников, которые использовались преимущественно для грузовых железнодорожных вагонов. Из-за комплектующих и возник спор.

Timken Company — американский производитель конических роликоподшипников и специальных марок стали. В 1898 году основатель компании Генри Тимкен получил патент на изобретение конического роликоподшипника. Предприятие остается одним из мировых лидеров по их производству. По итогам первого полугодия выручка Timken Company составила $2,37 млрд, чистая прибыль — $96,2 млн.

ООО ввозило в РФ кольца для подшипников, помещая их под таможенную процедуру «для внутреннего потребления». После ввоза очередной партии в 2021 году Балтийская таможня провела проверку достоверности сведений о таможенной стоимости импортируемых товаров. Выяснилось, что между американской Timken Company и российским юрлицом заключен лицензионный договор, по которому ООО обязалось платить роялти. За 2020 год платежи по роялти составили 37 млн руб. Таможня решила включить эти выплаты в таможенную стоимость ввезенных комплектующих, что увеличило сумму пошлин на 7,4 млн руб.

По смыслу ст. 40 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза роялти включаются в стоимость ввозимых товаров, если являются условием их продажи на территории союза. Компания обжаловала решение о корректировке стоимости товаров в вышестоящих таможенных органах, а после — в судебном порядке, но везде получила отказ.

В судебных актах отмечается, что ООО «полностью вовлечено в производственный процесс по изготовлению подшипников и комплектующих к ним под торговой маркой Timken», за использование которой и уплачивались роялти.

«Тимкен ОВК» подала жалобу в ВС, который согласился передать спор на рассмотрение экономколлегии, заседание назначено на 11 сентября. В определении о передаче суд приводит два заинтересовавших его довода компании.

Первый довод «Тимкен ОВК» состоит в том, что ввозимые товары являются лишь частью готовой продукции, поэтому если и включать роялти в стоимость импортируемых колец, то лишь частично, пропорционально доле спорных комплектующих в составе готового подшипника. Таможня и нижестоящие суды ранее отклонили этот довод, посчитав определение доли невозможным, но ВС их мнение не разделяет. Напомним, похожий аргумент использовала винодельческая компания «Фанагория» в споре с таможней по ввозу в РФ пробок для бутылок и сувенирной продукции, и ВС его поддержал (см. “Ъ” от 30 мая).

Второй довод более интересен. По утверждению «Тимкен ОВК», «значительная часть спорных товаров являлась бесплатными образцами, произведенными Timken US Corporation и Timken Italia S.R.L.», которые ввозились не по внешнеэкономическим контрактам, а на основании счета от 29 декабря 2012 года. Суды же не дали оценки этим аргументам и не устанавливали основания и цели ввоза товаров в РФ, говорится в жалобе.

Юристы отмечают, что довод о ввозе бесплатных образцов является новым и впервые будет рассмотрен на уровне экономколлегии ВС.

Если действительно ввозились бесплатные образцы не для продажи (или производства товаров на продажу) и не на основании контрактов о поставке, которые связаны с лицензионным договором, то нельзя говорить об относимости роялти к ввозимым товарам, добавляет юрист Taxology Денис Сидоренков. При этом конкретных критериев, какие товары относить к безвозмездным образцам, а какие — к коммерческой партии, в законодательстве сейчас нет. Это определяет таможня, учитывая в том числе условия договоров, местонахождение товаров, участие их в производстве конечной продукции и другие моменты, уточняет советник МКА «Аронов и партнеры» Сергей Смирнов.

По словам управляющего партнера юрфирмы «Варшавский и партнеры» Владислава Варшавского, практика передачи безвозмездных образцов для сертификации товаров на территории РФ является «очень распространенной». Денис Сидоренков замечает, что для этого в таможенной декларации должен быть указан определенный код. Помимо этого, продолжает Владислав Варшавский, безвозмездность может подтверждаться условиями договора, банковскими выписками, свидетельствующими об отсутствии оплаты, и письменными пояснениями самого импортера. «Задача таможенного органа — опровергнуть это и документально доказать, что образцы были получены не безвозмездно, а за плату»,— добавляет юрист. По словам Сергея Смирнова, важное значение имеет и количество: «Если одинаковых образцов были десятки, сотни штук, то они рискуют быть признаны коммерческой партией». Юристы рассчитывают, что ВС подробно разберет доказательства импортера, чтобы позицию суда можно было использовать при рассмотрении аналогичных споров с таможней.

Анна Занина, Ян Назаренко