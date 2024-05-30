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Коммерсантъ FM
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Бренды пограничной стоимости

Импортерам придется доплатить таможне за товары под иностранными марками

Верховный суд РФ (ВС) опубликовал решение по спору одной из крупнейших российских виноделен «Фанагория» с таможней из-за пошлин на импортируемые брендированные пробки, штопоры и бокалы. Ведомство настаивало на включении в таможенную стоимость товаров роялти в пользу кипрского обладателя прав на знак Fanagoria. Компания отбилась от претензий в арбитражных судах, но экономколлегия отчасти поддержала таможню. ВС решил, что пошлинами облагается часть роялти, которая относится к ввозимым товарам. Проблема в том, что точно установить долю можно не всегда. Тогда таможенники смогут рассчитывать ее примерно, что создает риски для злоупотреблений, говорят юристы.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

ВС рассмотрел спор ОАО «Агропромышленная фирма "Фанагория"» (АПФ, выпускает тихие и игристые вина, бренди, виноградную водку, более 2 млн дал в год) с Краснодарской таможней. Таможенники в 2022 году предъявили АПФ претензии по расчету пошлин с ввозимых в июне 2016 — марте 2022 года товаров, маркированных знаком Fanagoria. Владельцем бренда тогда выступала кипрская Fanagoria Ltd, которой российская АПФ платила роялти. По мнению таможни, знак на импортируемой продукции (пробки для бутылок и сувениры, в том числе бокалы, штопоры, декантеры) придает товарам компании дополнительную ценность и повышает их узнаваемость, поэтому роялти должен включаться в таможенную стоимость. В итоге на €8,2 млн роялти и 113,5 млн руб. уплаченного с него НДС компании были доначислены таможенные платежи. Точная сумма неизвестна, юристы оценивали претензии примерно в 200 млн руб.

АПФ оспорила решения таможни, проиграв в суде первой инстанции, но выиграв в апелляции и кассации. Эти инстанции решили, что товарный знак на пробке, скрытый от потребителя, не влияет на стоимость конечной продукции компании, а остальные ввезенные товары были рекламными.

Но по жалобе таможни спор передали в экономколлегию ВС. В опубликованном 28 мая решении ВС отметил, что цели ввоза пробок — для «закупоривания винных бутылок», остальных товаров — для «привлечения внимания покупателей». При этом без уплаты роялти товары не могли быть введены в оборот в РФ, поэтому, решила коллегия, платежи включаются в таможенную стоимость.

В то же время по смыслу таможенного законодательства роялти включается «в сумме, в которой относится к импортируемым товарам», а не к готовой продукции, выпускающейся в РФ с использованием товарного знака, уточнил ВС. Однако лицензионные платежи кипрскому правообладателю включали плату не только за ввозимые товары, а «за весь комплекс исключительных прав, касающихся производства, предложения к продаже, продажи и иного введения в гражданский оборот товаров, маркируемых товарными знаками Fanagoria». Поэтому, счел ВС, нужно выделить ту часть, которая относится к «оцениваемым в рамках таможенного контроля товарам (пробкам и бокалам)». Эта доля роялти и будет включаться в таможенную стоимость, чтобы не возлагать на декларанта «экономически необоснованные обязанности».

Если по документам декларанта нельзя точно установить часть роялти, относящуюся к ввозимой продукции, таможня вправе определить ее «расчетным способом» на основе имеющихся у нее сведений «с определенной степенью гибкости подходов», пояснил ВС, подчеркнув, что расчет «не должен быть произвольным».

В деле «Фанагории» таможня включила всю сумму роялти в таможенную стоимость, хотя компания поясняла, что ее траты, например, на пробку составляют около 2% в себестоимости продукции.

Удержанный с роялти НДС, по мнению экономколлегии, тоже должен включаться в таможенную стоимость. Платежи в пользу кипрской компании учитываются «как при определении базы для исчисления таможенных платежей, так и в определении налоговой базы по НДС», при этом возможность применения налоговых вычетов «не приводит к многократному налогообложению», решил ВС. Дело направлено на новое рассмотрение, чтобы суды выяснили, какая доля роялти относится к ввозимым товарам.

Гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин сообщил “Ъ”, что компания «не планирует» обжаловать решение экономколлегии. Он уточнил, что сейчас «Фанагория» уже не платит роялти в адрес зарубежных правообладателей. Ранее в компании поясняли, что перевели бренды в РФ. Позиция ВС «соответствует сложившемуся правовому подходу», сообщили “Ъ” в ФТС РФ. Там добавили, что в 2023–2024 годах в их производстве находится 277 дел, связанных с включением роялти в таможенную стоимость.

88 тысяч литров

игристых вин отгрузила в первом квартале 2024 года «Фанагория», по данным участников рынка.

Решение ВС в первую очередь коснется декларантов, которые импортируют брендированные товары, используемые для производства конечного продукта на территории ЕАЭС, отмечает юрист практики таможенного права и ВЭД Taxology Денис Сидоренков: «Это могут быть любые элементы упаковки, содержащие товарный знак, например, этикетки, крышки и т. д.». Чаще всего, по словам юристов, практика встречается в пищевой и текстильной промышленности, виноделии и фармацевтике, а также при ввозе отдельных компонентов для химического производства, машиностроения и строительной отрасли. Затронет решение и тех, кто «импортирует маркированные товары для последующей перепродажи в неизменном виде», добавляет юрист налоговой и таможенной практики Nextons Оксана Гончарова.

Следствием станет рост общих издержек для импортера за счет увеличения таможенной стоимости брендированных товаров на сумму роялти и НДС, полагает советник МЭФ Legal Денис Храмкин. По его мнению, решение ВС достаточно «экономически обоснованно и учитывает баланс частных и публичных интересов».

Как спор «Фанагории» с Краснодарской таможней дошел до Верховного суда

Однако ряд моментов остается неясным. Так, в решении ВС не уточняется, в какой части нужно включать в таможенную стоимость НДС. По мнению юристов, доля налога должна соответствовать доле включаемого роялти. «Включение в таможенную стоимость полной суммы "агентского" НДС при частичном включении в нее суммы роялти было бы абсурдным»,— уверена Оксана Гончарова.

Кроме того, непонятно, как определять долю роялти, включаемую в таможенную стоимость. По словам госпожи Гончаровой, «бремя доказывания размера доли лежит на декларанте, в то время как таможня заинтересована в том, чтобы доля была как можно ближе к 100%». «Но импортер не всегда может однозначно определить, какие роялти непосредственно относятся к ввозимой продукции»,— подчеркивает партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева. Она допускает, что в некоторых случаях возникнут «риски злоупотребления со стороны контролирующего органа». Денис Сидоренков признает возможность завышения суммы, учитывая «отсутствие сложившихся методологических подходов к таким расчетам». Во избежание проблем Денис Храмкин рекомендует бизнесу в лицензионных соглашениях с иностранными контрагентами сразу выделять часть роялти, которая относится к ввозимым товарам.

Анна Занина, Ян Назаренко, Халиль Аминов

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