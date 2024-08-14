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Коммерсантъ FM
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Курс молодого борца

Партийцам разъяснили, как противостоять провокаторам на избирательных участках

Представители десяти партий во вторник приняли участие в семинаре по независимому контролю за выборами по методикам общественного наблюдения от ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Обсуждались, в частности, возможные варианты реакции на нестандартные ситуации, возникающие в дни голосования — в том числе противодействие провокаторам на избирательных участках.

Методы борьбы с провокациями на избирательных участках общественники объясняли партийцам на пальцах и картинках

Методы борьбы с провокациями на избирательных участках общественники объясняли партийцам на пальцах и картинках

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Методы борьбы с провокациями на избирательных участках общественники объясняли партийцам на пальцах и картинках

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Идет беспрецедентное давление на Россию и избирательную систему, мы прекрасно понимаем, что на избирательных участках и попытки терактов возможны, и любые провокации…— сразу предупредил руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) России по контролю за голосованием Максим Григорьев.— Очень важно, чтобы наблюдатели были подготовлены к различным непростым ситуациям на избирательных участках». Господин Григорьев напомнил, что накануне ОП подписала соглашение с политическими партиями о взаимодействии в деле общественного мониторинга выборов. У большинства партий есть собственные проекты по наблюдению на участках, но разработанный в ОП «золотой стандарт» наблюдения ими востребован, заверил Максим Григорьев.

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нам важно из наблюдателей сделать не активных товарищей, которые ставят всех на место, а думающих и понимающих»,— объяснял партийцам председатель ОП Запорожской области юрист Антон Бибаров-Государев. А это значит, что наблюдатель должен иметь алгоритм поведения в любой нештатной ситуации, подчеркнул докладчик. И привел ряд примеров. Скажем, если представитель СМИ пытается выступить в роли наблюдателя, то следует поставить в известность штаб, удостовериться в наличии отклонений от требований закона, а после получения правовой консультации принять необходимые меры: обратиться к председателю избирательной комиссии с предложением устранить нарушение, а в случае непринятия мер — подать соответствующее заявление. Если наблюдатель становится свидетелем вброса (вбросы сейчас редки, на всякий случай заверил юрист, так что, скорее всего, речь пойдет о попытке его имитировать), то нужно привлечь к этому факту как можно больше внимания, обратиться в штаб за помощью и, если будет указание оттуда,— подать заявление в комиссию, а заодно обеспечить «информационное сопровождение» происходящего.

На самом деле вариантов деструктивных действий, с которыми может столкнуться наблюдатель, много, объяснили участникам семинара: это постоянные придирки наблюдателя к участковой комиссии, подача одним человеком большого количества жалоб, постоянное перемещение по участку, безосновательное требование пересчета голосов, вынос бюллетеня с избирательного участка или неоднократная порча выданных бюллетеней с требованием их повторной выдачи. Важно не оказаться с провокатором на одной волне: не поддаваться на провокации и документировать такое поведение, наставлял слушателей Антон Бибаров-Государев.

Федеральный координатор НОМ Алексей Песков

Федеральный координатор НОМ Алексей Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Федеральный координатор НОМ Алексей Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

А так как попытки провокации активно перетекают в информационное поле, наблюдатель должен быть во всеоружии и здесь, объяснял, в свою очередь, собравшимся федеральный координатор НОМ Алексей Песков: наблюдатель должен не только противостоять провокациям, но и вести в своих информационных источниках работу по распространению достоверной, социально полезной и конструктивной информации. Именно сведения, полученные от наблюдателей, и проведенная ими фотовидеофиксация потом помогут восстановить объективную картину происшедшего. Поэтому съемку лучше вести в широком ракурсе, чтобы охватить как можно больше деталей, делился профессиональными тонкостями господин Песков.

Партии договорились с общественниками о совместном контроле за осенними выборами

Партийцам мероприятие в целом понравилось. Например, председатель «Гражданской силы» Кирилл Быканин, лично принявший участие в учебе, пожелал наблюдателям от партий не заниматься «политической войной», пытаясь потопить чужих кандидатов, и похвалил формат семинара, на котором не в теории, а на практике разбирали разные ситуации. «Теоретическая база наблюдения обширна, но теория у нас сильно отличается от практики»,— философски заметил он.

Анастасия Корня

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