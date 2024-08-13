Наблюдатель с гранатой

Представители 17 партий подписали в Общественной палате РФ традиционное соглашение о координации наблюдения на осенних выборах. Участники кампании призывали друг друга готовиться к провокациям на избирательных участках, а один из общественников признался, что на случай самого худшего у него в зоне СВО есть «пистолет, автомат и две гранаты Ф-1». Впрочем, необходимость в этих средствах, как и во многих более привычных атрибутах выборов, постепенно отпадет по мере распространения технологий электронного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из парламентских партий к соглашению о сотрудничестве и взаимодействии в рамках наблюдения на сентябрьских выборах, как обычно, не присоединилась только КПРФ. В ее отсутствие участники прошедшей в Общественной палате церемонии сошлись на том, что обеспечение легитимности кампании — их общая задача. Для партий должен быть важен не только результат, но и доверие к нему общества — то есть то, как он получен, подчеркнул сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов напомнил, что выборы в этом году пройдут в 83 регионах и в них будут задействованы более 42 тыс. участковых избиркомов. Стандарт партии предусматривает наличие как минимум двух наблюдателей на каждом участке, то есть единороссы подготовят не менее 84 тыс. наблюдателей, рассказал господин Перминов. «Для нас это на самом деле большая ответственность, потому что цель — легитимный результат — является одной из основных, над реализацией которых работает наша партия»,— признался он.

Член высшего совета ЛДПР Дмитрий Новиков заверил собравшихся, что его партия тоже осознает важность наблюдения на выборах, что «впоследствии легитимизирует данный процесс», и тоже будет стремиться закрыть 100% участков. А руководитель проекта «Справедливый наблюдатель» («Справедливая Россия — За правду») Анастасия Павлюченкова сообщила, что в ее партии серьезно обновили образовательную программу для наблюдателей и координаторов и намерены сосредоточиться на выборах в таких регионах, как Санкт-Петербург, Хабаровский край и Челябинская область. Присоединилась к соглашению и партия «Новые люди».

«У нас выбора другого нет, наша страна должна победить, в том числе показать себе прежде всего, что выборы и система наша выборная — одна из лучших в мире... Мы сейчас с вами, как Юрий Гагарин в космос первый пришел»,— объяснял себе и другим суть наблюдения глава исполнительного комитета «Гражданской платформы» Юрий Юрченко. «Пора уже нам задавать тон в создании демократии: не просто перенимать западный опыт, а возглавлять демократическое мировое сообщество»,— согласился с предыдущим оратором председатель президиума партии «Родина» Валерий Шинкаренко. Два года назад были большие сомнения, стоит ли проводить выборы в условиях СВО, напомнил он, но жизнь показала, что решение сохранить выборы было правильным. «Мы видим, что наша власть легитимна, и мы должны обеспечить прозрачность и чистоту этих выборов, чтобы ни у кого не было сомнений»,— подчеркнул господин Шинкаренко.

Зампред центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов, в свою очередь, обратил внимание на то, что наблюдателей следует готовить применительно к возникающим условиям, а поскольку в сентябре, скорее всего, будут провокации, то и наблюдатели должны быть готовы к этому. Может быть, не следует «бросаться и хватать» нарушителей за руку, но документировать и быть готовыми выступить в последующем свидетелями — задача наблюдателей, настаивал партиец.

Коллеги, однако, отнеслись к идее с опаской. Большинство наблюдателей — не бывшие сотрудники правоохранительных органов и не участники СВО, вряд ли они все в состоянии пресекать теракты и нападения, отреагировал Максим Григорьев. Господин Ворожцов отметил, что и сам как бывший спецназовец вовсе не сторонник участия непрофессионалов в таких мероприятиях, но люди не должны пугаться. «Нас в Общественной палате силовыми вопросами не напугать,— заверил его господин Григорьев.— У меня в зоне СВО личное оружие: пистолет, автомат и две гранаты Ф-1, ничего здесь страшного нет». Господин Григорьев подписал контракт с Минобороны осенью 2023 года.

Сопредседателя экологической партии «Зеленые» Александру Кудзагову больше всего беспокоило недостаточное распространение дистанционного электронного голосования (ДЭГ). А ведь это не только экологически ответственная, но и более демократичная форма волеизъявления, указывала она. Нужно как можно больше регионов подключать к ДЭГ и расширять спектр «избирательных услуг»: сбор подписей, пополнение избирательных счетов, передача отчетности в избирком — все это может и должно быть переведено в цифру уже к 2026 году, настаивала госпожа Кудзагова. Внедрение ДЭГ — это и правда экологично, поддержал коллегу сопредседатель партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов: «Надеюсь, мы придем к тому, что у нас будут совсем цифровые выборы».

«Все возражения против ДЭГ сводятся к аргументу "мы не понимаем, а следовательно — не доверяем"»,— продолжил тему представитель Партии прямой демократии Антон Палюлин. А чтобы понимать, каждый гражданин должен пройти через опыт наблюдателя: именно это сделает его полноценным членом гражданского общества, резюмировал политик.

Безусловно, ДЭГ к 2026 году будет расширяться, успокоил собравшихся Сергей Перминов и тут же предложил экологам взять на вооружение лозунг «Голосуйте электронно, берегите лес!», который можно использовать уже в ходе текущей кампании.

Анастасия Корня