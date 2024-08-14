«Подумал, что буду нужнее здесь»

Корреспонденты “Ъ” во вторник следили за работой пунктов сбора продуктов и вещей первой необходимости для пострадавших районов Курской области и беженцев. Сотрудники и волонтеры пунктов сбора отмечают активность москвичей, но убедительно просят обращать внимание на правила и списки необходимого. Тем временем на московские вокзалы продолжают прибывать вынужденные переселенцы, для части которых Москва — лишь промежуточная остановка.

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На территории Москвы пока нет пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из Курской области. Столичный мэр Сергей Собянин 10 августа сообщил, что 1 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства направлены в Курскую область, чтобы организовывать ПВР там. Тогда же московские власти открыли сбор гуманитарной помощи для пострадавших курян: вещи принимают в штабах программы «Москва помогает», всего их 14. Пункты работают с февраля 2022 года и собирают предметы первой необходимости для жителей приграничных и новых регионов России.

В пункте сбора гуманитарной помощи в Юго-Восточном округе в Московском доме общественных организаций на Рязанском проспекте корреспондента “Ъ” встретил охранник: «Гуманитарку принесли? Это налево». В небольшой комнате несколько сотрудников сортировали продукты, разбирая коробки с едой и детским питанием. У стен коробки стояли башнями. При входе — несколько объявлений с подробным списком необходимых вещей: детское питание, соки, печенье, подгузники разных размеров, средства гигиены, постельные принадлежности, бытовая химия. Одежду принимают новую. Из еды самое необходимое — крупы, консервы, чай, сахар, сладости. Все должно быть в герметичной упаковке со сроком годности больше трех месяцев.

По словам сотрудников, «люди приходят равномерно, толпы нет». Один из сотрудников поясняет, что в будни народу всегда немного: «Работают же все. Да мы и не центральный штаб, о нас, может, поменьше людей знают». В то же время в последние дни, после объявления о сборе для курян, посетителей стало больше — особенно в выходные. Задача пункта — рассортировать поступающую помощь и отправить на склад: «Там уже распределяют, куда именно отправятся вещи».

Немолодая женщина заходит с большим пакетом и тележкой на колесиках, уверенно и, судя по всему, привычно направляется к нужной двери. Весь процесс сдачи занимает не больше минуты — сотрудники проверяют вещи из пакетов и отпускают посетительницу. Надежда охотно соглашается поговорить с корреспондентом “Ъ”. Она приносит вещи сюда уже шестой раз «с начала событий, потому что душа требует»: «Пенсия придет, поднакоплю — и в магазины». Принимают, по ее словам, не все: «Приносила лекарства — их нельзя (ряд общественных организаций в Москве с 2022 года ведут сбор лекарств и медицинских изделий для военных и гражданских в зоне конфликта.— “Ъ”). Варенье варила — тоже нельзя. Родственница шубу хотела отдать — но и ее не взяли». «Я на эти все списки необходимого не смотрю, как-то по новостям анализирую и по ощущениям, что нужно,— говорит Надежда.— Для солдат всегда носки приношу, у меня мама их навязала на целый полк». Сегодня женщина принесла «теплую одежду, потому что ночи все холоднее».

«Отправьте наше в Курск!»

Во флагманском штабе на Ленинградском проспекте оживленнее, сотрудникам помогают волонтеры. Здесь тоже сортируют продукты, проверяют сроки годности и целостность упаковки, вбивают данные в базу и готовят собранное к дальнейшей отправке. Студент Кирилл стал волонтером еще в 2018 году, на чемпионате мира по футболу: «Мне интересно на спортивных мероприятиях помогать, но, когда в Курской области началось, подумал, что буду нужнее здесь». Кирилл работает в паре с Ольгой — «рекордсменкой по количеству волонтерских часов в штабе».

Координатор волонтерского корпуса штабов «Москва помогает» Кирилл Соколовский объясняет, что в пунктах сбора всегда нужно разное количество волонтеров: «Утром было трое — вчера под вечер мужчина принес несколько коробок с памперсами и детскими вещами, нужно было сортировать». Часто приносят неподходящее — чаще всего ношеную одежду. Такие вещи сотрудники предлагают сдать в контейнеры для переработки. «Иногда приносят что-то для военных — бинокли или снаряжение, а мы только для гражданских принимаем. В таких случаях направляем людей в другие места, например в "Народный фронт"». По словам координатора, в последние несколько дней «люди приходят и говорят: отправьте наше в Курск».

В это время в пункт заходят три пенсионерки. Одна из сотрудниц штаба говорит, что пожилые женщины сейчас — самые частые посетители: «Приносят обычно немного, несколько пакетов, но ходят регулярно». К сбору, говорит сотрудница, присоединилось множество организаций: «Люди централизованно собирают необходимое на работе, в университетах и отправляют напрямую на склад. Мы бы с таким потоком не справились. А пенсионерки как раз идут к нам».

За пенсионерками приходит молодая девушка Алина, у нее несколько пакетов с вещами. «У меня родные в Курской области, в Железногорске, я каждый день их прошу приехать, маму, брата с семьей, а они отказываются. Им урожай собирать, говорят, да и вроде там пока спокойно». Вещи Алина принесла, «чтобы отвлечься»: «Пошла по магазинам, накупила одежды, мне не нужно, а там же нужно».

У входа буквально сталкиваются две посетительницы. «Люда, где же еще встретиться? И ты тоже носишь?!» — восклицает одна. Женщины оказываются соседками. Поднимаясь по лестнице, они успевают договориться носить помощь вместе. «Мне дети всегда говорят: ты одна, поди, вещи эти все собираешь, только пенсию тратишь. А вот не одна получается! — говорит Люда не без гордости.— Расскажу им, может, тогда поймут».

«Бахало и бахало, страсть какая-то»

Пока на московских складах формируются конвои с гуманитарной помощью для Курска, из Курска в Москву по шоссейным и железным дорогам едут люди, спасающиеся от боевых действий. Железнодорожные билеты из Курска в сторону Центральной России последние дни в дефиците. Правда, судя по агрегаторам железнодорожных билетов, это касается в основном «Ласточек» — поездов с сидячими местами, покрывающих расстояние Курск—Москва менее чем за шесть часов. Как убедился корреспондент “Ъ”, билеты на «Ласточки» из Курска в Москву на 14 августа выкуплены почти полностью. Плацкарты, купе и СВ в более медленных поездах на эту же дату пока доступны. Напомним, РЖД ранее сообщала о назначении дополнительных пассажирских поездов в Курск и обратно. В поездах из Курска в Белгород и другие региональные столицы свободных мест достаточно.

На вокзале в Курске нет толп, но многолюдно, свидетельствует корреспондент “Ъ”: видно, что некоторые уезжают целыми семьями, с большими сумками на колесиках. В вагоне слышны отрывки разговоров из разных купе: «Бахало и бахало, страсть-то какая! Ну мы посидели в подвале и потом утром в Курск помчались».— «Мы вообще думали в Курске оставаться, а после той ракеты решили, что надо собраться и уезжать» (имеется в виду падение обломков сбитой украинской ракеты на Курск в ночь на 11 августа, при котором пострадали 15 человек). Однако с представителями СМИ беженцы разговаривать не хотят — и затем обсуждают ситуацию намного тише.

Среди вышедших из поезда на Восточном вокзале Москвы беженцев немало, хотя их непросто отличить от обычных пассажиров. Они не спешат расставаться на перроне, помогают друг другу вытаскивать баулы и чемоданы. Для многих столица лишь перевалочный пункт: «Мне в Нижний Новгород дальше, как попасть на Казанский вокзал?» — растерянно спрашивала на перроне грузная женщина с двумя большими сумками. Рядом стоял маленький мальчик с сумкой на колесиках. «Давайте я вас провожу, покажу, где метро»,— вызвалась пассажирка того же поезда. В руках она держала переноску с кошкой.

Полина Ячменникова, Александр Черных, Иван Тяжлов