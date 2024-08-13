От войны жилья не ищут

В МЧС РФ сообщили, что покинувших свои дома из-за боевых действий жителей Курской области готовы принять 400 пунктов временного размещения (ПВР) по всей стране. По словам спасателей, всего ПВР могут принять до 30 тыс. граждан. Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что эвакуации подлежат 180 тыс. человек, более 120 тыс.— уже вывезены из опасных районов в другие населенные пункты области и в другие регионы. “Ъ” опросил региональные власти и выяснил, что беженцев начали размещать в санаториях, гостиницах, домах отдыха и детских оздоровительных лагерях. В некоторых регионах чиновники пока лишь рапортуют о готовности развернуть ПВР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из палаток, временно обустроенных в Курской области, беженцы перебираются в гостиницы, санатории, дома отдыха и детские лагеря в других регионах страны

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Из палаток, временно обустроенных в Курской области, беженцы перебираются в гостиницы, санатории, дома отдыха и детские лагеря в других регионах страны

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что 400 ПВР на 30 тыс. человек готовы принять пострадавших жителей Курской области, сообщили во вторник в пресс-службе МЧС РФ. «На местах организовано всестороннее обеспечение граждан всем необходимым»,— заверили спасатели. Telegram-канал службы информировал, что 120 ПВР в Центральном федеральном округе уже приняли 6 тыс. взрослых и 2,2 тыс. детей. «За прошедшие сутки из приграничных районов убыли более 2 тыс. человек»,— отчитались в МЧС РФ, добавив, что в Курскую область прибыли 33 гуманитарные колонны с 900 т помощи. Боевые действия на территории Курской области начались 6 августа.

12 августа на совещании с участием президента Владимира Путина врио курского губернатора Алексей Смирнов заявил о намерении эвакуировать из опасных районов 180 тыс. жителей; более 120 тыс. человек, по его словам, уже вывезены.

“Ъ” узнал у властей российских регионов, как те готовятся к приему беженцев. Больше всего спасающихся от военных действий граждан пока в Подмосковье: в пресс-службе областного правительства сообщили, что в регион прибыло 860 жителей Курской области, в том числе 659 детей и 48 инвалидов. Их разместили в 11 учреждениях (детские лагеря, санатории, социальные центры, больницы) в семи населенных пунктах, в том числе в Клину и Подольске. В семейный центр в Егорьевске отправили 64 сироты из дома ребенка в Курской области. «Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне»,— сказал областной губернатор Андрей Воробьев. В Москве власти сообщали об отправке более 1 тыс. специалистов по обустройству ПВР в Курскую область и сборе вещей для пострадавших в 14 специальных штабах.

В Орловской области 800 беженцев размещены в 30 ПВР, гостиницах и социальных учреждениях, сообщили в местной администрации. Всего из Курской области в регион приехали свыше 1,4 тыс. человек, сказал областной губернатор Андрей Клычков. В Липецкую область прибыли 100 человек. Местные чиновники заверили, что обеспечили их всем необходимым: проживанием, питанием, помощью медиков и психологов. Детей же планируют отправить в оздоровительные лагеря.

На территории Воронежской области уже 8 августа разместили 55 беженцев (в том числе 35 детей из Беловского специализированного детдома). К 10 августа принято 224 беженца, отчитались в региональной администрации, добавив, что ПВР расположены в социальных учреждениях в Рамонском, Хохольском, Таловском и Новоусманском районах, а также в самом Воронеже. 57 жителей Курской области, «в основном семьи с детьми», разместились в Саратовской области, сообщили в региональной администрации. Там также заверили, что приехавшие получают питание, помощь психологов, консультации по трудоустройству и оформлению выплат. В министерстве образования Башкирии отчитались о размещении 34 детей и восьми взрослых из Курской области в детском лагере Дюртюлинского района. В пресс-службе правительства Башкирии сообщили о готовности использовать в качестве ПВР еще два детских лагеря. В ПВР города Азова Ростовской области сообщили о заселении 20 беженцев. В областном правительстве сообщили, что ПВР финансируется из бюджета РФ, а для расселения в основном используются гостиницы и базы отдыха, «то есть строения с уже имеющейся инфраструктурой».

В Свердловской области сообщили о готовности четырех ПВР на базе гостиниц с трехразовым питанием (в Камышлове, Ирбите, Арамиле и Ревде). В региональном департаменте информационной политики дали понять, что эта деятельность финансируется из резервного фонда областного правительства с последующим возмещением средств из резервного фонда правительства РФ. В пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева сообщили о развертывании 11 ПВР и планах «рассмотреть вопрос» о приеме 500 детей. В правительстве Челябинской области планируют принять 164 человека, но пока готовы ПВР для 60 человек. Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк заявил о готовности ПВР на 800 человек: беженцам обещана необходимая одежда, продукты питания и предметы первой необходимости. О готовности принять 300 человек ранее сказал глава Новосибирской области Андрей Травников. С заявлениями о готовности принять беженцев без конкретики также выступали губернатор Томской области Владимир Мазур, глава Тувы Владислав Ховалыг, глава Красноярского края Михаил Котюков. «Наш регион при необходимости готов принять курян»,— сказали и в пресс-службе губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Впрочем, жители Курской области пока в Сибирь не торопятся.

Так, в министерстве регионального развития Новосибирской области “Ъ” сказали, что от них не поступило «ни одной заявки на размещение». Аналогичное заявление сделали в правительстве Республики Тыва. В Забайкалье, Иркутской области и Бурятии также не принимают беженцев в связи с отсутствием заявок. «Запросов не поступало» и властям Удмуртии, сказала “Ъ” заместитель главы администрации республиканского правительства Екатерина Кузнецова. Власти Тамбовской области сообщили, что открыли ПВР, но в них пока никто не приехал. В правительстве Ярославской области сказали, что предложили помощь в размещении беженцев курским чиновникам, но ответа не получили.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края пока лишь «проработали вопрос» об обустройстве ПВР в гостиницах и базах отдыха для «нескольких сотен человек». Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров еще только поручил местному минсоцзащиты подготовить ПВР на 100 беженцев. В Крыму, кроме общих слов о поддержке от первых лиц республики, пока так и не было заявлений о конкретной помощи и размещении беженцев в здравницах полуострова. В правительстве Нижегородской области сказали, что в регион самостоятельно прибыли 69 беженцев и поселились у родственников. Впрочем, нижегородские чиновники обещают им медпомощь, содействие в трудоустройстве и устройстве детей в сады и школы.

Готовность принимать беженцев из Курской области выразили и новые регионы: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил во вторник, что разместить беженцев в санаториях и пансионатах у Азовского моря ему предложил губернатор Запорожья Евгений Балицкий.

Александр Воронов; корреспондентская сеть “Ъ”