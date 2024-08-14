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Коммерсантъ FM
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Экспорту обновили задачу

Нацпроект по поддержке поставок продукции промышленности и АПК на внешние рынки почти готов

Обновленный нацпроект «Международная кооперация и экспорт», который взамен действующего планируется запустить с 2025 года, во вторник был обсужден на стратегической сессии правительства. Главной целью нацпроекта остается наращивание несырьевого неэнергетического экспорта и поставок сельхозпродукции. После пролонгации он будет состоять из четырех блоков, включая поддержку экспорта промышленных товаров и продукции АПК, которую планируется «таргетировать» по «опорным странам» и по приоритетной продукции. Новшеством нацпроекта станет федеральный проект по созданию международной экспортной инфраструктуры.

Первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Минпромторга Антон Алиханов (справа) полны решимости к 2030 году добиться роста несырьевого неэнергетического экспорта на две трети

Первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Минпромторга Антон Алиханов (справа) полны решимости к 2030 году добиться роста несырьевого неэнергетического экспорта на две трети

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Минпромторга Антон Алиханов (справа) полны решимости к 2030 году добиться роста несырьевого неэнергетического экспорта на две трети

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство во вторник на стратегической сессии обсудило подготовку нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», рассчитанного до 2030 года. Действие его нынешней версии завершается в этом году. Сейчас нацпроект предусматривает, в частности, предоставление различных кредитных и страховых продуктов бизнесу, а также поддержку при структурировании сделок. Как объявил вчера глава Минпромторга Антон Алиханов, всего в рамках нацпроекта поддержан экспорт общим объемом 12,5 трлн руб., налоговый эффект для бюджета от этого оценен в 4,5 трлн руб.

Из-за санкций реализация нацпроекта сопровождалась переориентацией экспортеров на рынки «дружественных» стран — как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, их доля во внешнеторговом обороте РФ по итогам января—мая 2024 года составила в стоимостном выражении 80% (двумя годами ранее она была равна 50%). Отметим, что в целом по всем странам, как следует из свежих данных Федеральной таможенной службы, российский экспорт сейчас не растет. По итогам первого полугодия он составил $207,1 млрд, что на 0,4% меньше, чем за тот же период 2023 года (см. “Ъ” от 12 августа).

Впрочем, обновленный нацпроект нацелен на наращивание не всего, а именно несырьевого неэнергетического экспорта — до 21,1 трлн руб., на две трети относительно 2023 года.

Вторая цель нацпроекта — рост поставок сельхозпродукции в полтора раза по сравнению с показателем 2021 года — до 4,7 трлн руб. Как сообщили “Ъ” в Минсельхозе, за время реализации действующего нацпроекта объем поставок продовольствия за рубеж уже вырос более чем вдвое — до $43,5 млрд, сейчас продукция экспортируется более чем в 160 стран (доля «дружественных» — 90%).

При обновлении в нацпроект войдут четыре федеральных проекта: первый посвящен выпуску промышленных товаров, второй — производству продукции АПК, третий — развитию внешнеэкономической деятельности, четвертый — созданию зарубежной инфраструктуры для экспорта. Как уточнил Михаил Мишустин, «изменения надо подкрепить формированием сети устойчивых партнерств с другими, прежде всего опорными для РФ странами, созданием необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, для технологической кооперации и освоения новых рынков».

В части поддержки, как отметил первый вице-премьер Денис Мантуров, сформирован комплекс более чем из 20 мер, которые «донастраиваются и протягиваются на следующую шестилетку».

Речь идет, в частности, о льготном кредитовании, о программах страхования, мерах поддержки транспортировки товаров, сертификации и выставочной деятельности, а также о корпоративной программе повышения конкурентоспособности. Эта программа предусматривает субсидирование кредитов на создание экспортно ориентированных производств, российских предприятий и инвестиционно-строительных проектов за рубежом, а также на поддержку текущего экспорта (отметим, что из-за повышения ключевой ставки в конце пошлого года выделение средств для новых проектов по этой программе было приостановлено).

Денис Мантуров отметил, что акцент будет сделан «на таргетировании мер поддержки в целях продвижения экспортеров на конкретные рынки дружественных стран» — в расчет будут взяты и «приоритетные продуктовые линейки». Схожий подход ранее анонсировался Минсельхозом в части перестройки мер поддержки экспорта сельхозпродукции.

Как промышленную политику разворачивают на поддержу «внешних» инвестпроектов

Новшеством нацпроекта, по словам Антона Алиханова, станет федеральный проект «Развитие международной экспортной инфраструктуры», подразумевающий создание и поддержку промышленных зон развития и портовых проектов, а также логистических хабов за рубежом. Такие проекты уже реализуются, в частности, в Узбекистане и Казахстане — перестройка логистики и географии поставок, по его словам, требует новых инфраструктурных проектов. Как ранее сообщал Денис Мантуров, к 2030 году ожидается строительство 13 объектов зарубежной инфраструктуры, также планируется стимулировать использование приоритетных международных транспортно-логистических коридоров, например, Север—Юг, в направлении Южной Америки, Африки — в том числе для того, чтобы разгрузить наиболее популярные действующие маршруты.

Евгения Крючкова, Кристина Боровикова

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