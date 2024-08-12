Курс на Курск

Президент Владимир Путин провел в понедельник в Ново-Огарево оперативное совещание, посвященное обстановке, в том числе боевой, в трех граничащих с Украиной регионах России. О текущей ситуации отчитались главы Брянской, Белгородской и Курской областей, от которых президент потребовал быстро решать все возникающие вопросы, чутко реагировать на запросы населения и не терять бдительности. До этого глава государства выступил с кратким вступительным словом, в котором обрисовал свой взгляд на происходящее и заявил, что «с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики», российским властям говорить не о чем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О военной обстановке в Курской области начальник Генштаба Валерий Герасимов (справа) рассказал Владимиру Путину в закрытом режиме

Фото: пресс-служба президента РФ О военной обстановке в Курской области начальник Генштаба Валерий Герасимов (справа) рассказал Владимиру Путину в закрытом режиме

Фото: пресс-служба президента РФ

«Оценка происходящих событий должна быть, безусловно, дана, и это будет сделано»,— открыл совещание Владимир Путин и тут же оговорился, что главное сейчас не это, а «решение актуальных задач». Первейшая из них — «выдавить, выбить противника с наших территорий» и затем обеспечить надежное прикрытие госграницы — поставлена перед Минобороны. ФСБ и Росгвардия должны «обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника». Гражданские ведомства обязаны снабдить силовиков всем необходимым, а «все вместе с руководителями соответствующих регионов должны сосредоточить внимание на главной задаче — это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите».

Впрочем, прежде чем перейти к гражданским проблемам, глава государства счел нужным кратко обрисовать свое видение военной ситуации. По его словам, теперь стало ясно, почему «киевский режим» упорно отказывался от предложений «вернуться к мирному плану урегулирования» — он просто стремился «к улучшению своих переговорных позиций в будущем». «Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики?» — задал президент риторический вопрос.

При этом главной военной цели — остановить наступление российских войск в Донбассе и Новороссии — Киев, по убеждению Владимира Путина, не достиг, так как темпы этого наступления «увеличились в полтора раза».

Не удалось врагам и повлиять на внутриполитическую ситуацию в России — здесь свой ответ дали сами россияне, которые единодушно поддержали и тех, «кто попал в беду», и армию, подчеркнул президент: «Количество желающих заключить контракты с Минобороны в последние дни увеличилось». Потери ВСУ тем временем растут «драматически», «в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений», сообщил Владимир Путин и резюмировал: «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты».

После этого глава государства заслушал доклады трех губернаторов, выступивших по видеосвязи.

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В Брянской области, по словам Александра Богомаза, ситуация, «можно сказать, стабильная»: в пределах 80–90 обстрелов за неделю, хотя за последнее время враг «все больше и больше» атакует мирное население. «Весь ущерб мы возмещаем из областного бюджета, людей не отселяем»,— подчеркнул он. Тем не менее регион развернул пункты временного размещения (ПВР) на 1,5 тыс. человек с перспективной нарастить число мест до 32 тыс., сообщил губернатор: «Учитывая опыт и Курской области, все ПВР вынесли на расстояние более 50 км». Противник попытается и дальше дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне, предупредил его президент, поэтому все вопросы подготовки к «любому развитию ситуации» нужно решить заранее.

В Белгородской области обстановка улучшилась только в региональном центре, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в «приграничье» же стало хуже: возросло число обстрелов и налетов БПЛА.

В областных ПВР, по его словам, развернуто свыше 18 тыс. мест (заняты — 2,1 тыс.). Отдельную угрозу на фоне непрекращающихся обстрелов представляет приближающаяся зима, так как власти часто не имеют возможности восстанавливать электроснабжение, посетовал глава региона: «Такая ситуация — это порядка 115 тыс. человек по приграничью». Господин Гладков также попросил распространить повышение выплат пострадавшим от обстрелов и на Белгородскую область, а также обеспечить гражданам, чьи дома были разрушены, списание ипотеки.

Тут Владимир Путин подключил к диалогу вице-премьеров Дениса Мантурова и Марата Хуснуллина. Первый заверил, что мораторий на выплату ипотеки и потребкредитов уже внедряется в Курской области, и пообещал «оперативно отработать» вопрос по Белгородской. «Мы подготовим это решение, оно абсолютно справедливое, его надо сразу распространить и на Белгородскую, и на Курскую, и потенциально на Брянскую, если такие случаи будут возникать»,— поддержал коллегу господин Хуснуллин.

Непосредственно в Курской области, отчитался господин Мантуров, ведомства в координации обеспечивают эвакуацию, выплаты (по 10 тыс. руб. на человека) и электроснабжение. В регионе страдают трансформаторы и происходят отключения, а «Россети» выезжают в те районы, где безопасно, разъяснил вице-премьер, а «там, где это невозможно сделать, происходит переключение».

В деталях обстановку в регионе доложил Алексей Смирнов, начав было с боевой рекогносцировки: «Под контролем противника находится 28 населенных пунктов, глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км…» Но его доклад прервал Владимир Путин: «Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство нам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите».

Врио губернатора сообщил, что процесс переселения жителей власти разбили на несколько этапов, подготовив эвакуацию 180 тыс. человек, из которых на сегодня выехала 121 тыс.

Сейчас для курян по всей стране развернули 53 тыс. мест: 20 тыс.— в Москве, 25 тыс.— в других регионах, еще 2,4 тыс. «мобильных» мест — в ведении РЖД, перечислил господин Смирнов. Выдача гуманитарной помощи, по его словам, идет круглосуточно и без проблем (много помогают и сами жители), в медицинских учреждениях достаточно крови и лекарств плюс свободны свыше 1,9 тыс. коек (также развернуты госпитали ФМБА и федерального Минздрава), а в регион прибыли 422 врача. К моменту совещания власти области насчитали 12 погибших гражданских и 121 раненого.

За выплатой в 10 тыс. руб. обратились 46,7 тыс. человек, получили деньги — 2,1 тыс., средства на переселение поступили на 300 семей (131 — получила сертификаты), введен мораторий на проценты по кредитам и оплату ЖКХ, продолжил глава Курской области. Аварийные бригады работают стабильно, отметил он, хотя, например, накануне под обстрел снарядами с химическим оружием попала бригада энергетиков: «Укрылись в РОВД, все живы, но отравление было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета». Параллельно по заданию Минобороны власти начали строительство 90 взводных опорных пунктов, выкопали 40 км противотанковых рвов и приступили к размещению 40 КПП.

По словам Алексея Смирнова, волонтеры продолжают вывозить людей из опасной зоны (заявок на 3,5 тыс., уже вывезли 2 тыс.), при этом двое волонтеров «пропали», попав в «зону действия ДРГ» противника.

Есть опасность, что диверсанты «действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами», пояснил врио губернатора, поэтому власти нарастили патрули: «Москва помогла, к нам пришла 1 тыс. человек из государственного московского предприятия». Для дополнительного усиления ждут кадры «из подведа Минтранса» и добровольческие дружины (заявления уже подали свыше 1 тыс. человек), добавил господин Смирнов.

На этом открытая часть мероприятия завершилась, а доклады силовиков президент по традиции заслушал в закрытом режиме. По информации официального сайта Кремля, в совещании участвовали секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Алексей Дюмин, главы МВД и МЧС Владимир Колокольцев и Александр Куренков, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Глава военного ведомства Андрей Белоусов участвовал в совещании по видео-конференц-связи.

Григорий Лейба