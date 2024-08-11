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Курская ракетная аномалия

Ночью до города долетело

В ночь на воскресенье Курск подвергся ракетной атаке — и не обошлось без пострадавших. Как утверждают власти города, на жилой квартал упали обломки одной из сбитых ракет. Серьезно поврежден девятиэтажный дом, в соседних зданиях выбило стекла, ранены 13 человек, двое из них — тяжело. Корреспондент «Ъ» Александр Черных приехал на место падения ракеты и поговорил с очевидцами.

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Ракетная атака в ночь на воскресенье заставила жителей Курска перестать легкомысленно относиться к сигналам воздушной тревоги

Ракетная атака в ночь на воскресенье заставила жителей Курска перестать легкомысленно относиться к сигналам воздушной тревоги

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Глядя на поврежденный дом, часть его жителей планирует эвакуироваться, а часть — остаться и записаться в ополчение

Глядя на поврежденный дом, часть его жителей планирует эвакуироваться, а часть — остаться и записаться в ополчение

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Ракетная атака в ночь на воскресенье заставила жителей Курска перестать легкомысленно относиться к сигналам воздушной тревоги

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Глядя на поврежденный дом, часть его жителей планирует эвакуироваться, а часть — остаться и записаться в ополчение

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Курске регулярно звучит сирена оповещения о воздушной угрозе. При этом в городе довольно редко слышны звуки работы ПВО, поскольку большинство ракет и БПЛА сбивают еще на подлете. Рев сирен стал привычным фоном, и люди практически не обращают на него внимания. Когда на улице раздается протяжный вой, мало кто заходит в здание или спускается в укрытие. Только городские автобусы по инструкции останавливаются, пассажиры выходят переждать сигнал тревоги и раздраженно смотрят, как машины спокойно едут дальше по той же дороге. А однажды корреспондент «Ъ» увидел, как молодожены даже не стали прерывать свадебную фотосессию, продолжая позировать под сирены. В общем, отношение курян к ракетной угрозе можно было назвать легкомысленным.

Возможно, теперь это изменится.

В субботу сирены завыли в 23:40. Телепрограмма прервалась, на экране высветилось объявление: «ВНИМАНИЕ! Ракетная опасность!» А потом в небе раздались несколько взрывов. Через несколько минут в соцсетях появились первые фотографии зарева над городом. Чуть позже — видео с горящими автомобилями. Затем мэр Игорь Куцак опубликовал в своем Telegram-канале фото девятиэтажки с выбитыми окнами и поломанными балконами. «Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы»,— написал он.

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Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль во дворе дома

Разбитый автомобиль во дворе дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитое лобовое стекло автомобиля

Разбитое лобовое стекло автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль во дворе дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитое лобовое стекло автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ЧП произошло на восточной окраине города («Ъ» не указывает точные географические привязки в материалах о событиях из зоны боевых действий). Здесь действительно стояли несколько пожарных машин и с десяток скорых. Для обычного транспорта проезд по улице был перекрыт полицией. Прожекторы выхватывали из темноты куски девятиэтажки: сломанные ребра балконов и лоджий, вылетевшие стеклопакеты, искореженные кондиционеры. К дому никого не подпускали — там продолжали тушить огонь и разгребать завалы. К оцеплению подошел молодой парень.

«Мужики, вам воды питьевой принести?» — спросил он у пожарных. «Спасибо, не помешает. Только без газа»,— ответили ему из темноты.

Через дорогу разрушений было поменьше — здесь в домах выбило стекла. Еще не повезло витринам пункта выдачи Ozon и окнам маленького продуктового магазинчика. Рядом с дорогой стояли десятки людей. Легко можно было догадаться, где здесь зеваки, а где жители пострадавших домов: первые удивленно фотографировали девятиэтажку, а вторые пытались дозвониться до родных. «Слушай, еле в живых остались! — громко, на всю улицу, рассказывал в трубку высокий мужчина в майке с надписью “СССР”.— Короче, как дело было. Сирены опять заорали, я пошел на балкон окна закрыть, чтобы дома потише было. И тут как будто гром в небе! Смотрю вниз — а пацаны с лавочки вскочили и в подъезд побежали. Я тогда тоже назад в комнату, хватаю ребенка мелкого с дивана, забегаю с ним в коридор — и тут как долбануло! Вылетели стекла все, представляешь? В квартире ни одного окна целого! Как стихло — я всех в охапку и в машину, отвез к теще. И вернулся, потому что без вещей выскочили, без ничего. А тут не пускают в дом пока, говорят, ждите».

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Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Медицинские работники помогают пострадавшей

Медицинские работники помогают пострадавшей

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Медицинские работники помогают пострадавшей

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Чуть дальше несколько человек рассматривали какую-то крупную железку на асфальте. Мужчина присел на корточки и стал ее фотографировать. «Слушай, похоже это кусок ракеты». «Да ну, и просто так валяется? — не поверила девушка.— Ее менты разве не должны забрать? Наверное, это просто деталь от машины». «В автомобилях таких деталей не бывает,— авторитетно заметил, покачав головой, другой прохожий.— Ракета это. Точно ракета».

Мужчина с банкой пива инструктировал по телефону родных: «Короче, прямо сейчас начинай окна заклеивать скотчем крест-накрест. Да не шучу я! В интернете посмотри, что тут творится».

Он рассказал корреспонденту «Ъ», что чуть не попал под удар: «Если б на минуту позже, меня бы точно зацепило. Я вот на том перекрестке был, как раз сюда шел — всего сто метров не дошел». На вопрос, что он теперь планирует делать, мужчина твердо ответил: «Я никуда не уеду. А если будет какое-то ополчение, вступлю туда». Через несколько минут корреспондент «Ъ» услышал ровно противоположное мнение. «После этой ночи мы с семьей точно уедем, хотя бы на время,— так же твердо сказал молодой парень.— У нас сейчас взрывной волной выбило стекло и свалило микроволновку с подоконника. В следующий раз может быть намного хуже. Когда есть маленький ребенок, не хочется даже минимального риска».

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Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 3

Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой многоэтажный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зевак становилось все больше, и полиция начала расширять зону оцепления. «Уважаемые граждане, уходите с открытых участков,— повторял сотрудник полиции в мегафон.— Возможен повтор ракетного удара, для вашей безопасности покиньте открытое пространство». Люди отходили слишком медленно, и полицейский, потеряв терпение, пообещал «вызвать Росгвардию прямо сюда». Эта угроза подействовала.

Во дворе девятиэтажки тоже был сотрудник с мегафоном. «Внимание жителям пострадавшего дома! Сбор на эвакуацию — на остановке “Краснознаменная'”»,— регулярно напоминал он. «Слышите — “пострадавшего”,— стоящий у подъезда мужчина обратился к соседям.— А компенсацию нам дадут, если дом всего лишь пострадал?»

Репортаж “Ъ” о ситуации в Курской области

Из другого подъезда на носилках вынесли пожилую женщину и уложили в скорую. Около медиков нервно прохаживалась семейная пара. «Это наша бабушка, ее при взрыве балконной дверью сильно ударило, очень плохо себя чувствует,— рассказали они.— Если бы не это, мы бы все сейчас на дачу поехали, нам ПВР (пункт временного размещения. — “Ъ”) ни к чему. Теперь будем ждать, что врачи скажут — можно ли ее сейчас перевозить». У другой жительницы дома оказалась схожая ситуация: «Мама старенькая, лежачая, давно не встает, очень слабая. Если ее сейчас куда-то нести, везти, устраивать в ПВР, ну она просто может умереть. Поэтому я никуда не поеду».

Через полчаса в небе Курска снова раздались взрывы от работы ПВО. Корреспондент «Ъ» и фотограф «Фонтанки» отскочили с дороги под козырек здания. Взрывы повторились — еще громче, и журналисты, пригнувшись, спрятались под массивной бетонной лестницей. Другие прохожие на улице не посчитали нужным искать укрытие.

Фотогалерея

Курская область в объективе «Ъ»

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Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные грузовики едут по трассе

Военные грузовики едут по трассе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на трассе у города Суджа

Танк на трассе у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гранаты на земле у города Суджа

Гранаты на земле у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Палаточный лагерь для эвакуированных жителей в Курской области

Палаточный лагерь для эвакуированных жителей в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный дом в Железнодорожном округе Курска

Обстрелянный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая витрина магазина в Курске

Разбитая витрина магазина в Курске

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Местные жители укрываются от обстрелов в Курске

Местные жители укрываются от обстрелов в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянные автомобили в Курске

Обстрелянные автомобили в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные грузовики едут по трассе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на трассе у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гранаты на земле у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Палаточный лагерь для эвакуированных жителей в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный дом в Железнодорожном округе Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая витрина магазина в Курске

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Местные жители укрываются от обстрелов в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянные автомобили в Курске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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