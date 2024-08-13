Слушатели настроились на политику

«Дорожное радио» так и не смогло обогнать «Авторадио» в январе—июне по показателям суточного охвата, следует из данных Radio Index: радиостанция опустилась со второй на третью строчку рейтинга, которую еще в прошлом году занимала «Европа Плюс». Участники рынка объясняют перемену в топ-3 сменой интереса аудитории в сторону общественно-политических программ. На «Европе Плюс», которая поднялась в рейтинге, можно услышать зарубежных исполнителей, треки которых исчезли из музыкальных стримингов, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными исследования Radio Index (Россия 100+, все 12+), которое проводит Mediascope, по итогам первого полугодия. Из них следует, что в топ-3 российских радиостанций по показателю суточного охвата (Reach Dly) вновь произошли изменения. Так, в первом полугодии «Дорожное радио», которое ранее занимало вторую после «Авторадио» строчку с одинаковым охватом аудитории за сутки в 13%, заняло третью строчку. Среднесуточный охват аудитории «Дорожного радио» за январь—июнь составил 11,9%, или 7,568 млн человек, против 13%, или 8,308 млн человек, в первом полугодии 2023 года.

Лидером, как и в январе—июне прошлого года, остается «Авторадио», но его среднесуточный охват аудитории также сократился: с 13% (8,313 млн человек) в первом полугодии 2023 года до 12% (7,624 млн человек) в этом году. «Европа Плюс», наоборот, несмотря на сокращение Reach Dly на 0,9 процентного пункта (11,9%; 7,617 тыс. человек), заняла вторую строчку рейтинга. Замыкают топ-5 радиостанций по показателю Reach Dly уже привычные «Русское радио» (четвертая строчка; 10,1%) и «Ретро FM» (пятая строчка; 10%). Охват за сутки у «Русского радио» составил 6,439 млн человек, у «Ретро FM» — 6,382 млн человек.

«Авторадио» входит в «ГПМ Радио» (управляется «Газпром-медиа холдингом»), федеральная сеть станции насчитывает, по собственным данным, более 73 тыс. городов и населенных пунктов РФ. «Дорожное радио», «Европа Плюс» и «Ретро FM» входят в «Европейскую медиагруппу» (ЕМГ). Региональная сеть первой станции, согласно собственным данным, насчитывает 395 пунктов установки передатчиков, второй — 412 пунктов передатчиков в восьми странах, третьей — более 260 передатчиков. «Русская медиагруппа» (РМГ) управляет «Русским радио». На сайте радиостанции не указана информация о числе пунктов установки передатчиков. В «ГПМ Радио», ЕМГ и РМГ не ответили на запрос “Ъ”.

Снижение суточных охватов «Дорожного радио» может быть связано с неправильно выбранной программной политикой, предполагает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. «В первом полугодии у аудитории вновь сменились предпочтения в медиапотреблении»,— отмечает он. Топ-менеджер одной из радиостанций говорит, что сейчас интерес аудитории на фоне ситуации в Курской области вновь вернулся к общественно-политическим программам.

Владимир Киселев, владелец «Русской медиагруппы», в интервью “Ъ” в ноябре 2022 года: «Если падает вся экономика, то и мы опустимся в общем объеме. Но должны сохранить уровень в своем сегменте».

Восстановление же охватов «Европы Плюс» Денис Кусков связывает со специализацией радиостанции на зарубежных артистах: «С учетом сокращения работы в стране музыкальных сервисов Spotify и Apple Music, а также изъятия каталогов из российских стримингов люди стали чаще слушать радио». Кроме того, сама «Европа Плюс», как и «Радио Монте-Карло», часто проигрывает в эфире новые треки зарубежных исполнителей в обработке, «к примеру композиции из нового альбома Билли Айлиш», говорят собеседники “Ъ” в медиахолдингах.

В целом в 2024 году на рынке радиовещания продолжилось падение среднесуточного охвата: по данным Mediascope, за прошлый год он сократился на 7 процентных пунктов, до 53,5%, а показатель ежедневного прослушивания — на 15 мин., до 229 мин. (см. “Ъ” от 5 марта). В январе—июне этого года показатель ежедневного Reach Dly находится на уровне 51,6%. Объемы продаж рекламы на радио за первое полугодие выросли еще на 20–30% год к году, оценивают источники “Ъ” на медиарынке, «это связано с тем, что растет радиопотребление в digital-формате, в том числе за счет молодежи, на что и обращают внимание потенциальные рекламодатели». При этом они считают, что, как и в других отраслях, могла просесть категория недвижимости из-за отмены программы льготной ипотеки с 1 июня (см. “Ъ” от 31 июля).

Юлия Юрасова