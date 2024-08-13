Аллергикам ищут выход

В конце сентября российские иммунологи приступят к клиническим испытаниям первой в мире вакцины от аллергии на березовую пыльцу, а также некоторые продукты. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Разработчики вакцины из подведомственного агентству Института иммунологии обещают, что с помощью нового препарата от аллергии можно будет избавиться за три—пять инъекций. Современная аллерген-специфическая иммунотерапия длится от трех до пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Скворцова анонсировала клинические испытания первой в мире вакцины от аллергии на березовую пыльцу и ряд продуктов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вероника Скворцова анонсировала клинические испытания первой в мире вакцины от аллергии на березовую пыльцу и ряд продуктов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ученые Института иммунологии ФМБА объявили о создании совместно с коллегами из Венского медуниверситета первой в мире вакцины против аллергии на березовую пыльцу и сходных аллергенов (яблоко, персик, арахис, соя) в 2023 году. Уточнялось, что курс профилактики составит всего три—пять инъекций, в отличие от классических препаратов на основе экстрактов растений-аллергенов, когда для достижения результата необходимо сделать не менее трех десятков процедур. После завершения клинических испытаний вакцина должна появиться в российских медучреждениях.

«Мы картировали аллерген березы, то есть выделили в его структуре наиболее значимые участки, и они вошли в состав аллерговакцины. Фрагменты аллергена, которые отвечают за его токсичность, были исключены, и в результате с помощью такой рекомбинации мы получили гипоаллергенную вакцину»,— объяснял ранее замдиректора по науке и инновациям Института иммунологии Игорь Шиловский. Он также делился результатами доклинических испытаний: аллерговакцина оказалась нетоксична и не вызывала повреждений жизненно важных органов, причем даже стократное превышение дозировки не провоцировало негативных эффектов. По словам господина Шиловского, существующие сейчас средства от аллергии являются исключительно терапевтическими — они лишь уменьшают симптомы, не действуя на первопричину заболевания:

«Учитывая такую ситуацию, мы сфокусировались на создании рекомбинантных гипоаллергенных вакцин. Их можно применять в профилактическом режиме, предотвращая развитие аллергии. Надеемся, что внедрение нашей разработки в клиническую практику позволит переломить ход роста заболеваемости в нашу пользу».

В понедельник, 12 августа, глава ФМБА Вероника Скворцова объявила, что в конце сентября начнется проведение клинических исследований вакцины, и выразила надежду, что уже первый полевой сезон, то есть апрель—май, позволит «полностью подтвердить ее эффективность и безопасность». Она подчеркнула, что речь идет об уникальном препарате, который сейчас широко обсуждается мировым научным сообществом.

Клинические исследования из четырех этапов обязательно проводятся перед выводом лекарственного препарата в гражданский оборот. Первый этап — проверка механизма действия — занимает от двух месяцев до года. Определяется переносимость препарата, фармакокинетические (химические и биологические процессы в организме: всасывание, выведение, распределение, метаболизм) и фармакодинамические (влияние препарата на организм, его сила и длительность) параметры.

Аллерголог-иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Юлия Радчик отмечает, что наука уже больше ста лет разрабатывает лекарства от аллергии. Сначала, говорит она, были инъекционные препараты, затем появились подъязычные формы. В конце 1990-х годов появилось понимание аллергенов как нескольких групп белков, и после возникли технологии, позволяющие синтезировать белок для создания аллерген-специфичных иммунотерапевтических препаратов.

«Судя по информации о новой разработке, речь идет о том, что из белка убрали еще больше участков, вызывающих побочные эффекты, а значит, лечение будет еще легче переноситься пациентами»,— комментирует госпожа Радчик.

Она подчеркивает, что сегодня единственный способ, позволяющий избежать более тяжелых проявлений аллергии в будущем и перерастания ее в серьезные заболевания, такие как атопический дерматит или бронхиальная астма,— аллерген-специфическая иммунотерапия. Это продолжительный процесс, длящийся от трех до пяти лет. Суть метода в том, что пациента с аллергией подвергают воздействию аллергена, постепенно увеличивая дозу так, чтобы иммунная система не реагировала чрезмерно и не возникало клинических признаков аллергической реакции. Вакцинация, по мнению Юлии Радчик, должна значительно ускорить время достижения результата.

Наталья Костарнова