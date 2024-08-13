Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аллергикам ищут выход

Осенью начнутся испытания первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу и орехи

В конце сентября российские иммунологи приступят к клиническим испытаниям первой в мире вакцины от аллергии на березовую пыльцу, а также некоторые продукты. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Разработчики вакцины из подведомственного агентству Института иммунологии обещают, что с помощью нового препарата от аллергии можно будет избавиться за три—пять инъекций. Современная аллерген-специфическая иммунотерапия длится от трех до пяти лет.

Вероника Скворцова анонсировала клинические испытания первой в мире вакцины от аллергии на березовую пыльцу и ряд продуктов

Вероника Скворцова анонсировала клинические испытания первой в мире вакцины от аллергии на березовую пыльцу и ряд продуктов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вероника Скворцова анонсировала клинические испытания первой в мире вакцины от аллергии на березовую пыльцу и ряд продуктов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ученые Института иммунологии ФМБА объявили о создании совместно с коллегами из Венского медуниверситета первой в мире вакцины против аллергии на березовую пыльцу и сходных аллергенов (яблоко, персик, арахис, соя) в 2023 году. Уточнялось, что курс профилактики составит всего три—пять инъекций, в отличие от классических препаратов на основе экстрактов растений-аллергенов, когда для достижения результата необходимо сделать не менее трех десятков процедур. После завершения клинических испытаний вакцина должна появиться в российских медучреждениях.

«Мы картировали аллерген березы, то есть выделили в его структуре наиболее значимые участки, и они вошли в состав аллерговакцины. Фрагменты аллергена, которые отвечают за его токсичность, были исключены, и в результате с помощью такой рекомбинации мы получили гипоаллергенную вакцину»,— объяснял ранее замдиректора по науке и инновациям Института иммунологии Игорь Шиловский. Он также делился результатами доклинических испытаний: аллерговакцина оказалась нетоксична и не вызывала повреждений жизненно важных органов, причем даже стократное превышение дозировки не провоцировало негативных эффектов. По словам господина Шиловского, существующие сейчас средства от аллергии являются исключительно терапевтическими — они лишь уменьшают симптомы, не действуя на первопричину заболевания:

«Учитывая такую ситуацию, мы сфокусировались на создании рекомбинантных гипоаллергенных вакцин. Их можно применять в профилактическом режиме, предотвращая развитие аллергии. Надеемся, что внедрение нашей разработки в клиническую практику позволит переломить ход роста заболеваемости в нашу пользу».

В понедельник, 12 августа, глава ФМБА Вероника Скворцова объявила, что в конце сентября начнется проведение клинических исследований вакцины, и выразила надежду, что уже первый полевой сезон, то есть апрель—май, позволит «полностью подтвердить ее эффективность и безопасность». Она подчеркнула, что речь идет об уникальном препарате, который сейчас широко обсуждается мировым научным сообществом.

Клинические исследования из четырех этапов обязательно проводятся перед выводом лекарственного препарата в гражданский оборот. Первый этап — проверка механизма действия — занимает от двух месяцев до года. Определяется переносимость препарата, фармакокинетические (химические и биологические процессы в организме: всасывание, выведение, распределение, метаболизм) и фармакодинамические (влияние препарата на организм, его сила и длительность) параметры.

Сколько граждане тратят на антигистаминные препараты

Аллерголог-иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Юлия Радчик отмечает, что наука уже больше ста лет разрабатывает лекарства от аллергии. Сначала, говорит она, были инъекционные препараты, затем появились подъязычные формы. В конце 1990-х годов появилось понимание аллергенов как нескольких групп белков, и после возникли технологии, позволяющие синтезировать белок для создания аллерген-специфичных иммунотерапевтических препаратов.

«Судя по информации о новой разработке, речь идет о том, что из белка убрали еще больше участков, вызывающих побочные эффекты, а значит, лечение будет еще легче переноситься пациентами»,— комментирует госпожа Радчик.

Она подчеркивает, что сегодня единственный способ, позволяющий избежать более тяжелых проявлений аллергии в будущем и перерастания ее в серьезные заболевания, такие как атопический дерматит или бронхиальная астма,— аллерген-специфическая иммунотерапия. Это продолжительный процесс, длящийся от трех до пяти лет. Суть метода в том, что пациента с аллергией подвергают воздействию аллергена, постепенно увеличивая дозу так, чтобы иммунная система не реагировала чрезмерно и не возникало клинических признаков аллергической реакции. Вакцинация, по мнению Юлии Радчик, должна значительно ускорить время достижения результата.

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...