Аллергия на экономию

Раннее наступление весны и длительное отсутствие дождей привели к всплеску спроса на лекарства от аллергии: в апреле их продажи выросли более чем на 40% в денежном выражении, в натуральном — почти на 30%. Россияне чаще стали переходить на более дорогостоящие и современные препараты, отмечают на рынке. Однако некоторых привычных для потребителей антигистаминных препаратов у поставщиков нет уже несколько месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Объем продаж антигистаминных препаратов в апреле достиг 5,5 млрд руб., увеличившись на 43% год к году, в натуральном выражении рост составил 27%, до 31,2 млн упаковок, подсчитали в ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Средняя стоимость проданной упаковки за год выросла на 12,7%, до 176,1 руб.

В апреле количество проданных в аптечной сети «36,6» упаковок препаратов против аллергии увеличилось на 69% год к году. В «Здравсити» рост оказался на уровне 50% год к году — такой показатель в сети называют «небывалым». Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова говорит о повышенном спросе на популярные препараты против аллергии. Включая «Фенистил», «Супрастин», «Цетрин», «Зиртек», «Дезлоратадин». «Растворы для инъекций особо не были популярны, но и их продажи увеличились»,— отмечает она.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов поясняет, что спрос на лекарства от аллергии сильно подвержен сезонности. В этом году климатическая весна началась раньше, что привело к повышению продаж. Дополнительным фактором эксперт называет установившийся период без дождей. «Судя по обратной связи от покупателей лекарств, многие впервые столкнулись с сезонной аллергией этой весной»,— добавляет гендиректор ООО «Здравсити» Борис Попов.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк предполагает, что рост продаж антигистаминных препаратов в денежном выражении связан с постепенным переходом покупателей на более дорогостоящие, современные препараты. Влияние фактора инфляции на стоимость лекарств в начале года было минимальным, добавляет он. Виктория Преснякова считает, что цены на лекарства от аллергии остались прежними, а по некоторым позициям даже снизились. Но ассортимент в аптеках несколько поменялся. «Сейчас стабильно не хватает "Тавегила", "Аллергодила", "Кромогексала", "Сталораля", и этих препаратов у поставщиков нет уже несколько месяцев»,— поясняет эксперт. Борис Попов говорит, что продажи российских препаратов от аллергии в январе—апреле в натуральном выражении выросли на 11%, импортных — сократились на 9%.

Динамика за четыре месяца этого года оказалась более сглаженной. По подсчетам ЦРПТ, за январь—апрель объем продаж достиг 21,4 млрд руб., увеличившись на 20,2% год к году. В натуральном выражении продажи выросли на 3%, до 128,3 млн упаковок. По подсчетам «36,6», за первые четыре месяца года продажи в упаковках выросли на 13,4% год к году. Руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков обращает внимание и на сезонное повышение цен в аптеках: в апреле средняя стоимость упаковки выросла на 6,5% относительно марта. Сергей Шуляк поясняет, что 30% ассортимента в аптеках приходится на ЖНВЛП, стоимость которых регулируется, поэтому месячная динамика цен, скорее всего, связана с переориентацией потребителей на более дорогие лекарства.

Виктория Преснякова обращает внимание, что с признаками сезонной аллергии к врачам обращаются менее 1% населения страны, но страдают от недуга гораздо больше. Препараты лечат не само заболевание, а симптомы, напоминает она. Но спрос на антигистаминные лекарства, по словам эксперта, тем не менее демонстрировал устойчивый рост и в прошлом году, когда лидерами по продажам таких средств стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара и Ростов-на-Дону. Хотя, согласно подсчетам ЦРПТ, по числу реализованных упаковок на душу населения лидерство сейчас принадлежит Московской области, где на 1 тыс. человек в апреле было продано 304 препарата. Следом идут Орловская (278), Липецкая (266), Курская (265), Воронежская и Тамбовская (по 262) области. В Санкт-Петербурге на 1 тыс. жителей продавалось 255 упаковок, в Москве — 226.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев