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Триумфальная кода Парижа

Музыкальные достижения Олимпиады

Музыка стала важнейшей драматургической составляющей церемоний открытия и закрытия Олимпиады 2024 года. О том, как спорт в эти недели взаимодействовал с музыкой, рассказывает Игорь Гаврилов.

Француженка Изо подчеркнула, что у каждого свой путь, исполнив песню «My Way» на церемонии закрытия Олимпиады

Француженка Изо подчеркнула, что у каждого свой путь, исполнив песню «My Way» на церемонии закрытия Олимпиады

Фото: Wally Skalij / Los Angeles Times / Getty Images

Француженка Изо подчеркнула, что у каждого свой путь, исполнив песню «My Way» на церемонии закрытия Олимпиады

Фото: Wally Skalij / Los Angeles Times / Getty Images

Страну—хозяйку Олимпиады на церемонии закрытия представляла прежде всего французская группа Phoenix — блестящий коллектив, который, например, американской публике знаком гораздо лучше, чем Милен Фармер. На «Стад де Франс» музыканты почти целиком сыграли стандартный фестивальный сет этого лета, включая появление Эзры Кенига из нью-йоркской группы Vampire Weekend (на песне «Tonight») и проход солиста Phoenix Томаса Марса по плечам и рукам зрителей танцпартера. На этот раз в роли благодарной аудитории выступили спортсмены-олимпийцы. В сете Phoenix приняли участие пионер французской электроники Кавински и французский дуэт Air, а также гостья из Бельгии Анжель и камбоджийский рэпер Ваннда. Air сейчас находятся в туре, в котором полностью исполняют свой дебютный альбом «Moon Safari» (1998). Выделив в программе церемонии группы Phoenix и Air, режиссер церемоний открытия и закрытия Игр Тома Жолли поддержал международный интерес к соотечественникам в ходе их продолжающихся мировых турне.

Участники церемонии открытия, как теперь понятно, получили невиданную дозу промо.

Селин Дион, закрывавшая праздник 26 июля исполнением «l’hymne a l’amour» на Эйфелевой башне, продемонстрировала полное возвращение в вокальную форму, о которой, кажется, уже и не мечтала. (см. “Ъ” от 7 июля). Фильм «Я — Селин Дион» и выступление певицы в Париже выглядят теперь частями одной промокампании, возвещающей о камбэке дивы. Логично теперь ожидать анонса нового мирового турне или резиденции на манер нынешней серии стадионных концертов Адели в Мюнхене.

Gojira оказалась первой металлической группой в истории олимпийских церемоний. Ее исполнение революционной песни «Ah! ca ira» на стене замка Консьержери признано прорывом для всей тяжелой музыки. Общее количество слушателей Gojira за месяц на Spotify после церемонии 26 июля составляло 1,8 млн, а в начале августа — уже 2,7 млн. В сентябре Gojira собираются в тур вместе с Korn.

Многие открыли для себя поп-артиста и комика Филиппа Катрина, появившегося в роли выкрашенного голубой краской Диониса.

Он был центральной фигурой самой шокирующей части церемонии — «Festivite». Результат: миллион YouTube-просмотров его клипа «Nu», вышедшего на следующий день.

А вот Ая Накамура, которая пела вместе с военным оркестром в эпизоде «Egalite», появилась на церемонии открытия, наоборот, благодаря глобальной популярности в интернете. Ее имя поклонникам, например, Патрисии Каас тоже ничего не говорит, но хит «Djadja» слышали по радио даже они, а количество просмотров соответствующего клипа на YouTube приближается к миллиарду.

У Олимпиады 2024 года были официальная музыкальная тема и официальная песня. Официальная тема «Parade» принадлежит перу музыкального директора обеих церемоний Виктора Ле Масне. А песня «Hello World» в исполнении Гвен Стефани, Райана Теддера и Андерсона Пака написана для клипа с рекламой газировки, много лет поддерживающей Игры. Это также сигнал фанатам солистки No Doubt: ее появление на недавнем фестивале Coachella было лишь началом камбэка 54-летней певицы. Хитом «Hello World» не стала и на главных церемониях Игр в Париже не исполнялась. И вообще, по подсчетам музыкальных аналитиков, в саундтреке олимпийских церемоний больше всего времени занимала академическая музыка, а за ней по частоте использования следовали диско и французская электроника.

Одним из артистов, ставших символом Олимпиады, был рэпер Снуп Догг, факелоносец американской культуры как в прямом, так и в переносном смысле.

Большую часть Игр он провел в роли корреспондента NBC, получая, как сообщали, $500 тыс. в день. Петь или читать рэп ему было не нужно. Многие музыканты сегодня — это прежде всего инфлюенсеры из соцсетей и рекламные носители. Однако во время презентации Игр 2028 года, которая транслировалась во время финальной церемонии из Лос-Анджелеса, Снуп Догг все же вспомнил молодость и зачитал вместе с Доктором Дре «The Next Episode». Также в трансляции с Лонг-Бич выступили группа — олицетворение Калифорнии Red Hot Chili Peppers и самая популярная певица планеты Билли Айлиш, которая готовится к мировому турне в поддержку нового альбома.

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В конце церемонии закрытия Игр французская певица Изо исполнила «My Way» — песню, которая в массовом сознании связана прежде всего с американцем Фрэнком Синатрой, однако написали ее французы Жак Рево и Клод Франсуа. Передавая олимпийскую эстафету Лос-Анджелесу, Тома Жолли намекнул: вам без нас все равно не обойтись.

Фотогалерея

Закрытие Олимпийских игр в Париже

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Церемония закрытия Игр прошла на стадионе «Стад де Франс»

Церемония закрытия Игр прошла на стадионе «Стад де Франс»

Фото: Petr David Josek / AP

Выступление пианиста Алана Роше

Выступление пианиста Алана Роше

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Актер Том Круз спускается на тросе с крыши стадиона

Актер Том Круз спускается на тросе с крыши стадиона

Фото: Reuters / Leah Millis

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и Симона Байлз с олимпийским флагом

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и Симона Байлз с олимпийским флагом

Фото: Reuters / Phil Noble

Спортсмен из США на параде атлетов

Спортсмен из США на параде атлетов

Фото: Petr David Josek / AP

Актер Том Круз (в центре) на мотоцикле с олимпийским флагом

Актер Том Круз (в центре) на мотоцикле с олимпийским флагом

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Президент МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре стоя)

Президент МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре стоя)

Фото: Reuters / Leah Millis

Знаменосцы с флагами стран-участниц Олимпиады

Знаменосцы с флагами стран-участниц Олимпиады

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Церемония закрытия Игр

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Выступление «Золотого путешественника»

Выступление «Золотого путешественника»

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Церемония закрытия Игр

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Pawel Kopczynski

Посетители церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

Посетители церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Выступление «Золотого путешественника» и танцоров на церемонии закрытия

Выступление «Золотого путешественника» и танцоров на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Церемония закрытия Игр

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Andy Chua

Артисты на церемонии закрытия

Артисты на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Leah Millis

Французский пловец Леон Маршан с олимпийским огнем в руках

Французский пловец Леон Маршан с олимпийским огнем в руках

Фото: Reuters / Phil Noble

Зрители в фан-зоне смотрят трансляцию церемонии

Зрители в фан-зоне смотрят трансляцию церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники Олимпиады из сборной Франции

Участники Олимпиады из сборной Франции

Фото: Reuters / Tingshu Wang

Праздничный салют

Праздничный салют

Фото: Luca Bruno / AP

Символ Олимпийских игр из пяти колец на церемонии закрытия

Символ Олимпийских игр из пяти колец на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Выступление артиста на церемонии закрытия Игр

Выступление артиста на церемонии закрытия Игр

Фото: Reuters / Andy Chua

Зрители смотрят трансляцию церемонии

Зрители смотрят трансляцию церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Зрители в фан-зоне

Зрители в фан-зоне

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония закрытия Игр

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Phil Noble

Знаменосцы с флагами

Знаменосцы с флагами

Фото: Reuters / Albert Gea

Выступление французской группы Phoenix

Выступление французской группы Phoenix

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Певица Yseult выступает на церемонии закрытия

Певица Yseult выступает на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Phil Noble

Парад спортсменов из стран-участниц Олимпиады

Парад спортсменов из стран-участниц Олимпиады

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Выступление французской группы Phoenix

Выступление французской группы Phoenix

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Церемония закрытия Игр

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Актер Том Круз спускается на тросе с крыши стадиона

Актер Том Круз спускается на тросе с крыши стадиона

Фото: Reuters / Tingshu Wang

Представление персонажа «Золотой путешественник», вдохновленного историей Франции

Представление персонажа «Золотой путешественник», вдохновленного историей Франции

Фото: Reuters / Phil Noble

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс с олимпийским флагом

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс с олимпийским флагом

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Актер Том Круз (в центре) делает селфи на крыше стадиона

Актер Том Круз (в центре) делает селфи на крыше стадиона

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch/Pool

Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа)

Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа)

Фото: Reuters / Albert Gea

Спортсмены из сборной США

Спортсмены из сборной США

Фото: Reuters / Albert Gea

Символ Олимпийских игр из пяти колец на церемонии закрытия

Символ Олимпийских игр из пяти колец на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Гости церемонии закрытия Игр

Гости церемонии закрытия Игр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Спортсмены на церемонии закрытия Игр

Спортсмены на церемонии закрытия Игр

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Персонаж «Золотой путешественник» — один из главных героев церемонии

Персонаж «Золотой путешественник» — один из главных героев церемонии

Фото: Reuters / Esa Alexander

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (четвертый справа в верхнем ряду), президент Франции Эмманюэль Макрон (третий справа) и его жена Брижит

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (четвертый справа в верхнем ряду), президент Франции Эмманюэль Макрон (третий справа) и его жена Брижит

Фото: Reuters / Esa Alexander

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Церемония закрытия Игр прошла на стадионе «Стад де Франс»

Фото: Petr David Josek / AP

Выступление пианиста Алана Роше

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Актер Том Круз спускается на тросе с крыши стадиона

Фото: Reuters / Leah Millis

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и Симона Байлз с олимпийским флагом

Фото: Reuters / Phil Noble

Спортсмен из США на параде атлетов

Фото: Petr David Josek / AP

Актер Том Круз (в центре) на мотоцикле с олимпийским флагом

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Президент МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре стоя)

Фото: Reuters / Leah Millis

Знаменосцы с флагами стран-участниц Олимпиады

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Выступление «Золотого путешественника»

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Pawel Kopczynski

Посетители церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Выступление «Золотого путешественника» и танцоров на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Andy Chua

Артисты на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Leah Millis

Французский пловец Леон Маршан с олимпийским огнем в руках

Фото: Reuters / Phil Noble

Зрители в фан-зоне смотрят трансляцию церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники Олимпиады из сборной Франции

Фото: Reuters / Tingshu Wang

Праздничный салют

Фото: Luca Bruno / AP

Символ Олимпийских игр из пяти колец на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Выступление артиста на церемонии закрытия Игр

Фото: Reuters / Andy Chua

Зрители смотрят трансляцию церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Зрители в фан-зоне

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Phil Noble

Знаменосцы с флагами

Фото: Reuters / Albert Gea

Выступление французской группы Phoenix

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Певица Yseult выступает на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Phil Noble

Парад спортсменов из стран-участниц Олимпиады

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Выступление французской группы Phoenix

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Церемония закрытия Игр

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Актер Том Круз спускается на тросе с крыши стадиона

Фото: Reuters / Tingshu Wang

Представление персонажа «Золотой путешественник», вдохновленного историей Франции

Фото: Reuters / Phil Noble

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс с олимпийским флагом

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Актер Том Круз (в центре) делает селфи на крыше стадиона

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch/Pool

Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа)

Фото: Reuters / Albert Gea

Спортсмены из сборной США

Фото: Reuters / Albert Gea

Символ Олимпийских игр из пяти колец на церемонии закрытия

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Гости церемонии закрытия Игр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Спортсмены на церемонии закрытия Игр

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Персонаж «Золотой путешественник» — один из главных героев церемонии

Фото: Reuters / Esa Alexander

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (четвертый справа в верхнем ряду), президент Франции Эмманюэль Макрон (третий справа) и его жена Брижит

Фото: Reuters / Esa Alexander

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