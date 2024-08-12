Триумфальная кода Парижа

Музыка стала важнейшей драматургической составляющей церемоний открытия и закрытия Олимпиады 2024 года. О том, как спорт в эти недели взаимодействовал с музыкой, рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Француженка Изо подчеркнула, что у каждого свой путь, исполнив песню «My Way» на церемонии закрытия Олимпиады

Фото: Wally Skalij / Los Angeles Times / Getty Images Француженка Изо подчеркнула, что у каждого свой путь, исполнив песню «My Way» на церемонии закрытия Олимпиады

Фото: Wally Skalij / Los Angeles Times / Getty Images

Страну—хозяйку Олимпиады на церемонии закрытия представляла прежде всего французская группа Phoenix — блестящий коллектив, который, например, американской публике знаком гораздо лучше, чем Милен Фармер. На «Стад де Франс» музыканты почти целиком сыграли стандартный фестивальный сет этого лета, включая появление Эзры Кенига из нью-йоркской группы Vampire Weekend (на песне «Tonight») и проход солиста Phoenix Томаса Марса по плечам и рукам зрителей танцпартера. На этот раз в роли благодарной аудитории выступили спортсмены-олимпийцы. В сете Phoenix приняли участие пионер французской электроники Кавински и французский дуэт Air, а также гостья из Бельгии Анжель и камбоджийский рэпер Ваннда. Air сейчас находятся в туре, в котором полностью исполняют свой дебютный альбом «Moon Safari» (1998). Выделив в программе церемонии группы Phoenix и Air, режиссер церемоний открытия и закрытия Игр Тома Жолли поддержал международный интерес к соотечественникам в ходе их продолжающихся мировых турне.

Участники церемонии открытия, как теперь понятно, получили невиданную дозу промо.

Селин Дион, закрывавшая праздник 26 июля исполнением «l’hymne a l’amour» на Эйфелевой башне, продемонстрировала полное возвращение в вокальную форму, о которой, кажется, уже и не мечтала. (см. “Ъ” от 7 июля). Фильм «Я — Селин Дион» и выступление певицы в Париже выглядят теперь частями одной промокампании, возвещающей о камбэке дивы. Логично теперь ожидать анонса нового мирового турне или резиденции на манер нынешней серии стадионных концертов Адели в Мюнхене.

Gojira оказалась первой металлической группой в истории олимпийских церемоний. Ее исполнение революционной песни «Ah! ca ira» на стене замка Консьержери признано прорывом для всей тяжелой музыки. Общее количество слушателей Gojira за месяц на Spotify после церемонии 26 июля составляло 1,8 млн, а в начале августа — уже 2,7 млн. В сентябре Gojira собираются в тур вместе с Korn.

Многие открыли для себя поп-артиста и комика Филиппа Катрина, появившегося в роли выкрашенного голубой краской Диониса.

Он был центральной фигурой самой шокирующей части церемонии — «Festivite». Результат: миллион YouTube-просмотров его клипа «Nu», вышедшего на следующий день.

А вот Ая Накамура, которая пела вместе с военным оркестром в эпизоде «Egalite», появилась на церемонии открытия, наоборот, благодаря глобальной популярности в интернете. Ее имя поклонникам, например, Патрисии Каас тоже ничего не говорит, но хит «Djadja» слышали по радио даже они, а количество просмотров соответствующего клипа на YouTube приближается к миллиарду.

У Олимпиады 2024 года были официальная музыкальная тема и официальная песня. Официальная тема «Parade» принадлежит перу музыкального директора обеих церемоний Виктора Ле Масне. А песня «Hello World» в исполнении Гвен Стефани, Райана Теддера и Андерсона Пака написана для клипа с рекламой газировки, много лет поддерживающей Игры. Это также сигнал фанатам солистки No Doubt: ее появление на недавнем фестивале Coachella было лишь началом камбэка 54-летней певицы. Хитом «Hello World» не стала и на главных церемониях Игр в Париже не исполнялась. И вообще, по подсчетам музыкальных аналитиков, в саундтреке олимпийских церемоний больше всего времени занимала академическая музыка, а за ней по частоте использования следовали диско и французская электроника.

Одним из артистов, ставших символом Олимпиады, был рэпер Снуп Догг, факелоносец американской культуры как в прямом, так и в переносном смысле.

Большую часть Игр он провел в роли корреспондента NBC, получая, как сообщали, $500 тыс. в день. Петь или читать рэп ему было не нужно. Многие музыканты сегодня — это прежде всего инфлюенсеры из соцсетей и рекламные носители. Однако во время презентации Игр 2028 года, которая транслировалась во время финальной церемонии из Лос-Анджелеса, Снуп Догг все же вспомнил молодость и зачитал вместе с Доктором Дре «The Next Episode». Также в трансляции с Лонг-Бич выступили группа — олицетворение Калифорнии Red Hot Chili Peppers и самая популярная певица планеты Билли Айлиш, которая готовится к мировому турне в поддержку нового альбома.

В конце церемонии закрытия Игр французская певица Изо исполнила «My Way» — песню, которая в массовом сознании связана прежде всего с американцем Фрэнком Синатрой, однако написали ее французы Жак Рево и Клод Франсуа. Передавая олимпийскую эстафету Лос-Анджелесу, Тома Жолли намекнул: вам без нас все равно не обойтись.