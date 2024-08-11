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Чужое золото поделили поровну

США догнали Китай по количеству побед и опередили по общему числу медалей

Одна из главных интриг парижской Олимпиады продержалась даже не до заключительных ее часов и даже не до заключительных ее минут, а до заключительных секунд. Гонка за первое место в ее медальном зачете между двумя гигантами — сборными США и Китая — завершилась все-таки победой американцев. Ну, или американок, потому что решающее, 40-е золото своей команде принесли одолевшие француженок баскетболистки. С Олимпиадой, на которой великое прошлое переплелось с ярким, но тревожным будущим, попрощался корреспондент “Ъ” Алексей Доспехов.

Последнее, 40-е золото, принесшее США победу в медальном зачете, завоевали американские баскетболистки (№15 — Бриттни Грайнер), взявшие в финале верх над француженками

Последнее, 40-е золото, принесшее США победу в медальном зачете, завоевали американские баскетболистки (№15 — Бриттни Грайнер), взявшие в финале верх над француженками

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Последнее, 40-е золото, принесшее США победу в медальном зачете, завоевали американские баскетболистки (№15 — Бриттни Грайнер), взявшие в финале верх над француженками

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

И все-таки несомненный шарм у закончившейся вчера Олимпиады, какой бы она ни выглядела с расстояния в две с половиной тысячи километров, отделяющих ее столицу от столицы огромной страны с большими, в том числе спортивными, амбициями, сумевшей отправить во Францию крохотную группу мало на что претендовавших и мало что — одно теннисное серебро Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер — добывших бойцов, был. А нейтральным взглядом, избавленным от необходимости цепляться за своих, прочувствовать его было даже проще.

Эта Олимпиада оказалась безумно похожа на город, которому досталась,— совсем не идеальный, душный, с мусором, вываливающимся на тротуары из переполненных баков, с тесным и неудобным метро, с прижившейся так, что никакие миллиарды, инвестированные в очистные сооружения, не выгонят, кишечной палочкой в Сене и с вечными бомжами на улицах, но все равно волнующий, как никакой другой. И скорее всего, не столько шиком своих зданий и вывесок, сколько кое-чем другим. Кроме Парижа нет на планете локаций, в которых эклектика была бы так органична, в которых бы так плотно и так естественно, без единого пробела и противоречия сплетались в тугой клубок все стили и все эпохи,— от каменной старины до тех, что еще только-только созревают, уже сверкая стеклом стоящих на пороге откровений.

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Игрок сборной США Джеки Янг (в центре)

Игрок сборной США Джеки Янг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок сборной США Нафиса Коллиер (вторая справа) и игрок сборной Франции Жанель Салаун (вторая слева)

Игрок сборной США Нафиса Коллиер (вторая справа) и игрок сборной Франции Жанель Салаун (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок сборной США Алисса Томас (справа) и игрок сборной Франции Сара Мишель Бури (слева)

Игрок сборной США Алисса Томас (справа) и игрок сборной Франции Сара Мишель Бури (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: игрок сборной США Брианна Стюарт, игроки сборной Франции Габби Уильямс и Жанель Салаун

Слева направо: игрок сборной США Брианна Стюарт, игроки сборной Франции Габби Уильямс и Жанель Салаун

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Справа налево: игрок сборной США Аджа Уилсон, игроки сборной Франции Габби Уильямс и Марием Бадиане

Справа налево: игрок сборной США Аджа Уилсон, игроки сборной Франции Габби Уильямс и Марием Бадиане

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок сборной США Аджа Уилсон (слева) и игрок сборной Франции Марием Бадиане (справа)

Игрок сборной США Аджа Уилсон (слева) и игрок сборной Франции Марием Бадиане (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок сборной США Аджа Уилсон (слева)

Игрок сборной США Аджа Уилсон (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок сборной США Джеки Янг (слева) и игрок сборной Франции Марин Йоханнес (справа)

Игрок сборной США Джеки Янг (слева) и игрок сборной Франции Марин Йоханнес (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Игрок сборной США Джеки Янг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок сборной США Нафиса Коллиер (вторая справа) и игрок сборной Франции Жанель Салаун (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок сборной США Алисса Томас (справа) и игрок сборной Франции Сара Мишель Бури (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: игрок сборной США Брианна Стюарт, игроки сборной Франции Габби Уильямс и Жанель Салаун

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Справа налево: игрок сборной США Аджа Уилсон, игроки сборной Франции Габби Уильямс и Марием Бадиане

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок сборной США Аджа Уилсон (слева) и игрок сборной Франции Марием Бадиане (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок сборной США Аджа Уилсон (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок сборной США Джеки Янг (слева) и игрок сборной Франции Марин Йоханнес (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Парижская Олимпиада тоже превратилась в клубок, сумасшедшее переплетение времен и ощущений. И каждому, несмотря на спрессованное расписание, доставалось достаточно пространства, чтобы не проморгать, оценить, чтобы переварить целый спектр эмоций, иногда слишком сложных и неоднозначных.

Нынешняя Олимпиада манила прошлым — великим, легендарным, почти ушедшим или уходящим, оставляя за собой сладкий шлейф ностальгии. Его было много, как шедевров в Лувре. Чаще всего — счастливого.

Такого как Новак Джокович, добавляющий в свой послужной список единственную теннисную награду, которой ему не хватало для полного комплекта,— олимпийское золото, и Симона Байлз, возвращающаяся в спорт после токийского конфуза трехлетней давности королевой спортивной гимнастики. Такого как Тедди Ринер, Михаин Лопес и Ма Лун, теперь пятикратные победители главного среди спортивных состязаний в дзюдо, греко-римской борьбе и настольном теннисе — достижения для их видов невероятные. Такого как пловчиха Кэти Ледеки, догоняющая Ларису Латынину по числу олимпийских побед, одерживая девятую. Такого как Леброн Джеймс, лицо американского баскетбола, который в свои 39 лет бьется за золотую олимпийскую награду в финале с французами так отчаянно, словно не имеет в коллекции уже две и словно компанию на паркете ему составляют не фронтмены НБА, а студенты-первокурсники.

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Слева направо: игроки сборной США Бриттни Гринер, Аджа Уилсон, Джеки Янг и Нафиса Коллиер

Слева направо: игроки сборной США Бриттни Гринер, Аджа Уилсон, Джеки Янг и Нафиса Коллиер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок женской сборной США по баскетболу Аджа Уилсон (второй слева), игроки мужской сборной США по баскетболу Эдрис Адебайо (слева) и Леброн Джеймс (в центре)

Игрок женской сборной США по баскетболу Аджа Уилсон (второй слева), игроки мужской сборной США по баскетболу Эдрис Адебайо (слева) и Леброн Джеймс (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок сборной США Бриттни Гринер

Игрок сборной США Бриттни Гринер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игроки сборной США Бриттни Гринер (справа) и Аджа Уилсон (вторая слева)

Игроки сборной США Бриттни Гринер (справа) и Аджа Уилсон (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игроки мужской сборной США по баскетболу Деррик Уайт (слева) и Эдрис Адебайо (справа)

Игроки мужской сборной США по баскетболу Деррик Уайт (слева) и Эдрис Адебайо (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игроки сборной США во время церемонии награждения

Игроки сборной США во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Слева направо: игроки сборной США Бриттни Гринер, Аджа Уилсон, Джеки Янг и Нафиса Коллиер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок женской сборной США по баскетболу Аджа Уилсон (второй слева), игроки мужской сборной США по баскетболу Эдрис Адебайо (слева) и Леброн Джеймс (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок сборной США Бриттни Гринер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игроки сборной США Бриттни Гринер (справа) и Аджа Уилсон (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игроки мужской сборной США по баскетболу Деррик Уайт (слева) и Эдрис Адебайо (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игроки сборной США во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Но ничуть не менее настойчиво нынешняя Олимпиада указывала в будущее, иногда — радостное, сияющее доброй улыбкой, иногда — вызывающее сомнения, оторопь и страх. Будущее — это созревшие спортивные герои, родившиеся в нулевые: похожий всеядностью на Майкла Фелпса Леон Маршан, другие пловцы-вундеркинды, в Париже взлетевшие до небес,— Саммер Макинтош, Пань Чжаньлэ, Давид Попович, Томас Чеккон, велосипедист Ремко Эвенепул с уникальным набором из обеих выигранных гонок программы, вытаскивающий в 20 лет к серебру французских баскетболистов Виктор Вембаньяма, проигрывающий все же Джоковичу Карлос Алькарас. Да в конце концов те же Андреева со Шнайдер — юные, ничего и никого не боящиеся, готовые двигаться вперед и вперед, к успехам уже на следующих Олимпиадах, например в Лос-Анджелесе в 2028-м.

Но будущее — это еще и первые олимпийские призеры, которых даже в официальных протоколах называют не так, как всегда считалось нужно называть олимпийских призеров, не по имени и фамилии, а кличками: Фил Волшебник, Эми, Ника, 671.

Выяснилось, что дождавшиеся приглашения на Олимпиаду брейкеры имена и фамилии отвергают. И споры до хрипоты по поводу того, могут ли выступать в олимпийском боксе женщины с мужским набором хромосом, в которых никак не находится устраивающей всех истины. И шокирующее решение двух прыгунов в высоту — Хэмиша Керра и Шелби Макьюэна — отказаться от дележа золота, предусмотренного при идентичности итогового результата, притом что от такого вообще-то не отказываются, активируя опцию перепрыжки, тай-брейка, показывая, что война для них важнее мирного исхода. Приметы новой реальности, в которой, видимо, когда-нибудь придется жить, вспоминая, может быть, с такой же ностальгией, как о подвигах Новака Джоковича и Симоны Байлз, о сегодняшнем пока еще никуда не девшемся настоящем с его, не исключено, важнейшей из традиций.

Как мужская сборная США по баскетболу завоевала золото

Речь о борьбе за первенство в медальном зачете между двумя гигантами, гордо возвышающимися над остальными. Она ведь тоже от российского взгляда, который интересовался лишь отечественными олимпийскими показателями, с позапрошлого десятилетия драку на равных с великанами не предполагавшими, раньше ускользала. А тут предстала перед ним во всей красе и ошарашивающей мощи, как Эйфелева башня перед добравшимся до Трокадеро усталым туристом, разевающим рот на парижские красоты.

Она, эта борьба между США и Китаем, идет два десятка лет, с 2004 года. Китайцы взяли в ней верх лишь однажды, когда в 2008-м сами были хозяевами Олимпиады. Потом на трех подряд снова не верхушке очутились американцы, в Токио — с микроскопическим, в одно золото, отрывом, выиграв медальную гонку рывком в заключительный день, принесшей им сразу три высшие награды. И кто бы мог подумать, что в Париже эта гонка будет еще острее?

А градус остроты достиг, кажется, предела — дальше отметок на шкале нет. Перед последним днем впереди были китайцы.

На полкорпуса — 39 золотых наград против 38 у США при огромном американском превосходстве по общему числу остальных. То есть надо всего-то сравняться с Китаем по титулам.

Последнее, 40-е золото Китаю принесла штангистка Ли Вэньвэнь

Последнее, 40-е золото Китаю принесла штангистка Ли Вэньвэнь

Фото: Dita Alangkara,Pool, AP

Последнее, 40-е золото Китаю принесла штангистка Ли Вэньвэнь

Фото: Dita Alangkara,Pool, AP

А сравняться не выходит, поскольку штангистка Ли Вэньвэнь берет свое золото в состязаниях супертяжеловесок, а с американскими волейболистками в финале расправляются итальянки. И олимпийское лидерство уплывает у США из рук. Но тут, на велотреке, в омниуме побеждает Дженнифер Валенте. И этот подарок судьбы опять приближает Америку к Китаю вплотную. А на кону остается одна золотая медаль, один матч — финальный в женском баскетболе, США против Франции.

Для России Олимпиада закончилась четверым местом каноиста Захара Петрова

И там все висит на волоске не до последних минут, а до последних секунд. Француженка Габби Уильямс за пять секунд до сирены дальним броском сокращает отставание своей сборной до минимального, в очко. Оно увеличивается после американских штрафных, но ничего еще не потеряно. У Уильямс с ее-то меткостью еще будет шанс бросить и забить. И она забивает, но — заступив за трехочковую линию. Догнать Америку у Франции — и Китая — не выходит.

А в голову, пока американских баскетболисток поздравляют пришедшие поболеть за них американские баскетболисты, вся эта выдающаяся бригада с Леброном Джеймсом на первом плане, проникшаяся значимостью момента, лезут связанные с медальной гонкой забавные мысли. А удалось бы сборной США удержаться наверху, если бы, скажем, в принесших ей два золота состязаниях в женской рапире участвовали классные российские фехтовальщицы? А смогла бы сборная Китая так упорно рубиться с американцами, если бы в синхронном плавании и художественной гимнастике, впервые ей покорившихся, была Россия? Нет, взгляд цепляется за своих, даже если их нет.

Итоговая таблица медалей

ЗСБВ
1. США404442126
2. Китай40272491
3. Япония20121345
4. Австралия18191653
5. Франция16262264
6. Нидерланды1571234
7. Великобритания14222965
8. Южная Корея1391032
9. Италия12131540
10. Германия1213833
11. Новая Зеландия107320
12. Канада971127
13. Узбекистан82313
14. Венгрия67619
15. Испания54918
16. Швеция44311
17. Кения42511
18. Норвегия4138
19. Ирландия4037
20. Бразилия371020

Яркие моменты Игр в Париже

Яркие моменты Игр в Париже

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