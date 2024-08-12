Деньги потянулись к деньгам

На минувшей неделе международные инвесторы вложили в фонды денежного рынка максимальный в этом году объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый приток средств в такие активы превысил $80 млрд, что почти в семь раз выше объема средств, выведенного неделей ранее. Инвесторы скупают низкорисковые активы на фоне возросших рисков рецессии экономики США и высокой волатильности на мировых рынках. Российские инвесторы также с большей осторожностью относятся к вложениям в акции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Beawiharta / Reuters Фото: Beawiharta / Reuters

Последние данные EPFR свидетельствуют о росте спроса международных инвесторов на защитные активы. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает сведения EPFR), клиенты фондов денежного рынка вложили за неделю, закончившуюся 7 августа, почти $81 млрд — максимальный результат в этом году. Предшествующие две недели фонды преимущественно теряли инвесторов, в сумме за это время они забрали $54,8 млрд. Всего с начала года в такие фонды было инвестировано почти $420 млрд.

Бегство в безопасные активы началось в первых числах августа после публикации слабых экономических данных в США.

2 августа Министерство труда сообщило о том, что безработица в стране в июле выросла до 4,3% с 4,1% месяцем ранее, аналитики рассчитывали на сохранение показателя на уровне июня. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 114 тыс., рост оказался ниже ожиданий. После таких данных JP Morgan повысил оценку вероятности рецессии в США до конца 2024 года с 25% до 35%. При любом всплеске неопределенности и, как следствие, волатильности инвесторы ищут убежище в безопасных активах. «Фонды денежного рынка, как низкорисковые и высоколиквидные инструменты, соответствуют этим требованиям»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

81 миллиард долларов вложили клиенты в фонды денежного рынка за неделю, закончившуюся 7 августа 2024 года.

В начале минувшей недели добавило беспокойства мировым инвесторам и падение японских индексов, потянувшее за собой и другие мировые рынки. В понедельник ведущие азиатские индексы во главе с японским Nikkei 225 обвалились на 8–12%, европейские потеряли 1,4–2%, американские просели на 3–3,6% (см. “Ъ” от 6 августа). По мнению Алены Николаевой, на время рыночного шторма мировые инвесторы могли осуществлять тактическое вложение наличных для последующего реинвестирования в акции по более привлекательным ценам. В итоге чистые вложения в фонды акций упали за неделю более чем втрое, до $8,7 млрд.

Вместе с тем заметно изменились инвестиционные предпочтения инвесторов.

Если в предыдущие недели деньги шли в основном в фонды развивающихся стран, то на минувшей неделе основными бенефициарами стали фонды развитых стран во главе с американскими. По данным EPFR, за отчетный период фонды developed markets привлекли более $7,4 млрд. «Многие использовали недавнюю волатильность, чтобы стратегически усреднить стоимость своих позиций или открыть новые»,— отмечает Алена Николаева.

Российский рынок поддержал общий тренд. В минувшем месяце частные инвесторы вложили в розничные фонды денежного рынка почти 63 млрд руб., второй по величине результат в истории. За то же время инвестиции в более рисковые фонды акций сократились с 5 млрд до 2,9 млрд руб.— минимальный результат с февраля текущего года. Этому способствует, с одной стороны, повышение ставок на денежном рынке, с другой — продолжающееся падение индекса Московской биржи на рынке акций. За месяц индекс потерял почти 7% и 15% относительно локального максимума в начале мая.

Приток денег в российские паевые фонды поддерживается общим расширением денежной массы, темпы которого в последние месяцы составляли 17–19% годовых. По словам руководителя направления инвестиционных исследований УК «Эра инвестиций» Александра Головцова, свежий капитал в первую очередь идет в фонды денежного рынка как ответ на повышение ключевой ставки, которая сейчас на редкость сильно превышает инфляцию. Некоторая часть свежих денег достается и ПИФам акций, но это по большей части только компенсирует отток капитала прежних пайщиков. «Желающих променять ставку депозитов 18–19% на риск фондового рынка в оставшуюся часть года вряд ли будет много»,— заключает господин Головцов.

Виталий Гайдаев