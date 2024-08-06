Ипотека испортила результаты

Суммарный объем выдачи розничных кредитов в июле 2024 года составил лишь 1,25 трлн руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 25%. Впрочем, этот провальный результат в основном определялся снижением выдач в сегменте ипотеки после завершения госпрограммы льготной ипотеки на новостройки. При этом выдачи автокредитов продолжают бить рекорды даже на фоне ужесточения регулирования со стороны ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам июля 2024 года суммарный объем выданных кредитов физлицам составил 1,251 трлн руб., свидетельствуют данные Frank RG. Этот результат на 25,3% меньше, чем в предыдущем месяце текущего года, и на 18,2% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев текущего года банки выдали кредитов на 8,9 трлн руб., что совпадает с показателем прошлого года (8,84 трлн руб.).

Однако столь значительное снижение показателей розничного кредитования определялось главным образом сегментом ипотеки. За июль было выдано 76,7 тыс. ипотечных ссуд на сумму 348,5 млрд руб., что почти в два раза меньше, чем в предшествующем месяце. В годовом сравнении падение также составило около 50%. В результате доля выданной ипотеки в общем объеме розничных кредитов сократилась до 28%, хотя в прошлом месяце (на пике выдачи) превышала 46%.

Причина такого провала в сегменте — прекращение действия льготной программы на новостройки и рост рыночных ставок по ипотеке.

«Ипотечный рынок, как ожидалось, "замерз" на фоне сокращения льготных программ и повышения ключевой ставки. Темпы "замерзания" усилятся в августе, так как крупнейшие участники рынка (ВТБ, Сбербанк) вновь подняли ипотечные ставки, и за ними могут последовать и другие»,— отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

По оценке НРА, снижение выдач ипотечных кредитов в августе составит 60–65% по сравнению с годом ранее, при этом доля льготной ипотеки может достигнуть 60–70% в общем объеме выдач.

Второй месяц подряд продолжают снижаться выдачи в сегменте кредитов наличными. В июле их объем составил 620 млрд руб., что ниже на 3%, чем в июне, и на 7%, чем годом ранее. При этом в количественном выражении было выдано 3,33 млн кредитов, что всего на 0,2% меньше по сравнению с июнем и на 4,7% больше, чем в июле 2023 года.

Основная причина июльской просадки на рынке розничного кредитования — это введение новых регуляторных ограничений со стороны ЦБ. В частности, с 1 июля повышаются макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, повышение макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам. Как результат «вкупе с имеющимися ожиданиями по повышению ключевой ставки участники рынка стали перестраивать свои кредитные и риск-политики, снизив уровень одобрений», отмечает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. При этом «поскольку в основной своей массе уровень ставок по кредитам уже достиг запретительных значений, из-за ограничений в части ПДН банки будут продолжать переориентироваться на работу с залоговыми кредитами», уверена эксперт.

В частности, в июле объем выдачи в сегменте автокредитования достиг рекордного значения — 239,5 млрд руб. Этот результат на 10% превысил показатель июня и на 44% показатель прошлого года.

«Рост выдач автокредитов в условиях ввода макропруденциальных надбавок по ним (с 1 июля российские банки обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой) обусловлен тем, что новация в автокредитовании касается только надбавок к капиталу банков и не содержит прямого количественного ограничения на заключение договоров с высоким уровнем риска»,— поясняет Инна Солдатенкова. По ее словам, поэтому «банки и не увеличили ощутимо долю отказов по ним, как это произошло в других сегментах рынка».

Полина Трифонова