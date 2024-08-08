Инвесторы вышли в эфир

23 июля на фондовых биржах США начали котироваться спотовые ETF на ETH — появления биржевых фондов, позволяющих торговать эфиром, не заводя кошелек и не владея цифровой валютой напрямую, криптоиндустрия ждала несколько месяцев. Как работает этот финансовый инструмент и как его запуск повлияет на рынок, разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz, Reuters Фото: Eduardo Munoz, Reuters

Торговля без кошелька

В понедельник, 22 июля, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдала лицензии на запуск ETF-ETH — спотовых торгуемых инвестиционных фондов с криптовалютой Ethereum (эфир). Этот инструмент способен значительно упростить доступ инвесторов к рынку криптовалют, а потому этого события ждали как участники криптовалютной индустрии, так и те, кто еще никогда не осмеливался заняться торговлей цифровыми монетами.

Любой ETF (Exchange Traded Fund) — это фонд, у которого во владении есть ценные бумаги, собранные в портфель на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива. В данном случае речь идет исключительно об Ethereum, который фонд самостоятельно или через посредников приобретает или продает на криптовалютных биржах.

Торгуемыми такие фонды называются потому, что их акции котируются на регулируемых фондовых биржах и могут быть приобретены инвесторами как акции любой компании.

Такой фонд значительно упрощает жизнь инвесторам, которые не хотят самостоятельно заниматься торговлей активами. Вместо этого они могут приобрести акцию в ETF и стать владельцем определенной доли портфеля этого фонда. В случае с криптовалютами инвесторам не придется заводить криптовалютный кошелек и связываться со специализированными биржами. Приобрести долю в ETF можно через стандартный брокерский счет в банке.

Наконец, такие фонды могут быть фьючерсными и спотовыми. Первые работают с фьючерсными контрактами на криптовалюту, пытаясь предугадать, какой будет ее цена в определенный момент в будущем. В зависимости от того, был ли приобретенный фондом фьючерсный контракт прибыльным или нет, цена акций самого фонда либо растет, либо падает.

Спотовые ETF отслеживают текущие цены на криптовалюты, а стоимость акции такого фонда де-факто напрямую привязана к котировкам цифровой валюты.

Борьба до победного спота

Появления таких фондов участники криптовалютного рынка ждали чуть ли не с момента его зарождения. Первыми, кто высказался за создание ETF с биткойном, были братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы — еще в 2013 году. Тогда мировая общественность только узнавала о существовании диковинных «денег из воздуха», которые можно «печатать» на компьютере у себя дома. А власти стран, тем более финансовые регуляторы, к новому и совершенно неизученному явлению относились крайне скептически.

В США, одном из крупнейших рынков криптовалют, их регулирование так и не пришло к единому стандарту. Разница на законодательном уровне наблюдается не только от штата к штату, но и от регулятора к регулятору. Так, Налоговое управление США еще в 2014 году опубликовало правила налогообложения операций с криптовалютой, приравняв их к любому другому источнику дохода. Для SEC криптовалюты — ценные бумаги наравне с акциями и иными инструментами фондового рынка. Комиссия по торговле товарными фьючерсами определяет виртуальные валюты как товар, а производные финансовые инструменты — как товарные деривативы.

Неудивительно, что при таком разнообразии подходов американских регуляторов на одобрение запуска ETF с криптовалютами понадобилось несколько лет. SEC одобрила первые ETF с криптовалютой (разумеется, с самой популярной в мире — биткойном) лишь в 2021 году. Но и тогда зеленый свет был дан только фьючерсным ETF-BTC.

Инвестфонды предлагали регулятору разрешить и спотовые биржевые фонды. А Grayscale даже подал на SEC в суд. Именно эта судебная тяжба в итоге привела к тому, что в январе этого года были выданы первые в США лицензии на работу спотовых ETF с биткойном. Появление ETF-ETH теперь было лишь вопросом времени, но и на это ушло еще полгода.

Будущее эфирно

Среди получивших 21 июля одобрение SEC оказались фонды от 21Shares, Bitwise Asset Management, BlackRock, Grayscale, Invesco, Franklin Templeton, Fidelity Investments и VanEck.

Уже во вторник их спотовые ETF с эфиром начали торговаться на регулируемых американских биржах — NASDAQ, NYSE и CBOE. А по итогам первого дня объем торгов ETF-ETH превысил отметку $1 млрд.

Ethereum — вторая по популярности криптовалюта в мире. Но пока этот инвестиционный актив серьезно уступает по объему торгов ETF-BTC. Объем торгов ETF-ETH в первый день составил $1,08 млрд — в четыре раза меньше показателя для аналогичного ETF-BTC. При этом чистый приток средств инвесторов в эфирные фонды составил скромные $106,6 млн. В ETF-BTC инвесторы вложили за полгода уже более $17 млрд. По оценке Bitget, запуск спотовых фондов на ETH способен привлечь в первые недели $1–4 млрд инвестиций.

Лидером по объему торгов по итогам первых суток стал фонд от Grayscale. Вот только инвесторы не несли туда свои деньги, а, наоборот, массово забирали их. Фонд Grayscale завершил первые сутки торгов с чистым оттоком капитала на $485 млн — это почти 5% от его оценочной стоимости до начала торгов. Другие участники рынка продемонстрировали намного лучшую динамику движения средств инвесторов, а лидерами по итогам первых суток стали iShares Ethereum Trust от BlackRock и Ethereum ETF от Bitwise. Они зафиксировали чистый приток средств $266,5 млн $204 млн соответственно. Это объясняется разницей в размерах комиссии, которую забирают себе фонды. У Grayscale она составляет 2,5%. У конкурентов же — как минимум в десять раз меньше.

Второй день торгов оказался уже не таким радужным для всех фондов. По его итогам был зафиксирован чистый отток средств инвесторов в размере $133 млн. Grayscale продолжил терять клиентов — минус еще $327 млн, а другим ETF заметно не хватало спроса, чтобы вытянуть рынок в положительное сальдо. Единственным фондом, завершившим день в плюсе, оказался FETH от Fidelity. Эта тенденция сохранялась все первые две недели торгов спотовыми ETF-ETH. Grayscale в итоге потерял за это время $2,1 млрд, которые в основном ушли на счета других фондов с более выгодными условиями. А потому неудивительно и падение цены самого эфира — с $3,5 тыс. в момент одобрения SEC спотовых EFT-ETH до $2,8 тыс. по итогам первых двух недель торгов.

Впрочем, по мнению аналитиков, в этом тоже нет ничего удивительного. Курс биткойна после старта торгов ETF также поначалу снижался, но через месяц перешел к уверенному росту и в марте уже обновил исторический максимум, добравшись до отметки $69 тыс.

«Наблюдая за текущей ценой Ethereum, стоит помнить, что после запуска ETF-BTC, несмотря на приток нового капитала, криптовалюта упала в цене почти на 18%,— пояснил изданию Decrypt рыночный аналитик Conotoxia Гжегож Дрозд.— После этого последовало ралли почти на 100%. Вполне возможно, что мы увидим нечто подобное и с ETF-ETH».

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Кирилл Сарханянц