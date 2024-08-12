Гостиницы укрупняются

На фоне развития туризма в России в 2024 году девелоперы построят 3 тыс. гостиничных номеров — это вдвое больше, чем в прошлом году. Из них более 70% перейдет в управление крупным сетевым операторам, хотя годом ранее показатель не превышал 44%. В сетевых отелях предпочитают останавливаться интуристы, число которых в этом году заметно выросло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из предоставленного “Ъ” исследования консалтинговой компании в сфере недвижимости Nikoliers, по итогам 2024 года объем ввода гостиниц по всей России вырастет более чем в два раза год к году, до 3 тыс. номеров, следует из подсчетов. Основной объем новых объектов — 2,2 тыс. номеров — перейдет под управление пяти крупных российских операторов: Cosmos Hotel Group, Azimut Hotels, Mantera Group, Zont Hotel Group, Safmar Hotels. Это в четыре раза больше год к году, уточнили в Nikoliers.

В прошлом году тенденция была противоположная. Тогда основной объем строительства был отдан в управление небольшим операторам.

По подсчетам Nikoliers, год назад 44% нового объема перешло к пятерке крупных игроков, в то время как в этом году — уже до 72%.

Развитие внутреннего туризма стало одним из приоритетных направлений властей, а для реализации большого номерного фонда требуются крупные компании, поясняет совладелица ресторанно-гостиничного холдинга We Family Group Марина Старчикова. Управляющий партнер Zont Hotel Group Александр Гендельсман полагает, что застройщики и инвесторы отдают предпочтение крупным операторам из-за их опыта и финансовой стабильности.

Увеличение темпов ввода гостиниц российскими игроками связано с уходом из РФ международных операторов, которые освободили нишу, считает гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов. Тем не менее, по его подсчетам, пока у крупных российских операторов в управлении находится около трети от общего объема номеров всех сетевых отелей в стране.

Драйвером открытия новых отелей также стала господдержка, включая программу льготного кредитования туристической инфраструктуры, налоговые льготы, субсидии, отмечает партнер NF Group Ольга Широкова. Хотя программа по субсидированию процентной ставки и является выгодной, но далеко не всем проектам удается пройти отбор, возражает управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.

1,1 миллиона комнат составил общий номерной фонд коллективных средств размещения в России в 2023 году, по данным Росстата.

По словам Алексея Ефимова, запускать новые проекты на гостиничном рынке инвесторов стимулирует и развитие туризма в стране. В январе—июне внутренний турпоток вырос на 21% год к году, до 56,2 млн поездок, подсчитали в «СберАналитике». Число иностранных туристов также растет. По данным Росстата, в первой половине 2024 года число интуристов выросло на 30% год к году, до 1,8 млн человек. Особый интерес к России сейчас у туристов из Китая, отмечают в Radisson Hotel Group. Зарубежные путешественники выбирают преимущественно крупные сетевые отели.

В обозримой перспективе аналитики ожидают увеличения темпов ввода номерного фонда. На стадии проектирования сейчас находится гораздо больше проектов, чем в 2020–2021 годах, поэтому в ближайшие три года рынок пополнится еще большим числом отелей, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский говорит, что в 2024 году компания откроет десять новых отелей. В Cosmos Hotel Group только на черноморском побережье планируют в ближайшие три-пять лет открыть несколько новых отелей суммарно более чем на 2,7 тыс. номеров.

София Мешкова