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Коммерсантъ FM
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МЧС опровергло сообщения об эвакуации в Судже Курской области

Главное управление МЧС по Курской области назвало ложными сообщения, которые получали некоторые жители региона об эвакуации. В сообщении прикреплено фото распространяемого смс-сообщения от имени ведомства, в котором утверждается, что в Суджанском районе проводится эвакуация гражданского населения.

Сегодня, 6 августа, утром Курская область подверглась массированной атаке со стороны вооруженных сил Украины. Минобороны России заявило, что украинская армия задействовала танки и бронемашины и попыталась прорвать границу. Вечером врио главы региона сообщил, что обстановка на границе по-прежнему остается напряженной.

Согласно последней информации, сегодня при обстрелах и атаках беспилотников в Курской области погибли 3 человека, более 20 получили ранения, в том числе дети. Для жителей граничащих с Украиной районов организованы дополнительные места в пунктах временного размещения.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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