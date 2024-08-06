Что происходило после ввода войск России на Украину. День 895-й

В нападении украинских диверсантов на границе Курской области участвовали 300 человек, сообщило Минобороны России. Житель Белгородской области погиб из-за атаки дрона по автомобилю. Киев никак не отреагировал на мирные предложения Путина, сформулированные в июне, заявил Шойгу. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

21:54. Обстрелы приграничья в Курской области продолжаются и мешают эвакуации, сообщили в администрации Суджанского района.

21:19. «По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка»,— сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

21:07. Работа оперативного штаба Курской области переведена в круглосуточный режим из-за ситуации в приграничье, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

21:00. Обстановка на приграничной с Украиной территории Курской области продолжает оставаться напряженной, работают Минобороны и пограничники, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

20:59. РСЧС: ведется обстрел села Архангельское в Белгородской области.

20:58. Взрывы вновь произошли в городе Херсоне, сообщило украинское издание «Страна».

20:40. РСЧС: ведется обстрел села Колотиловка в Белгородской области.

20:00. Взрывы произошли в Херсоне, сообщило украинское издание «Страна».

19:57. В Курской области снова объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

19:53. Медслужбы Курской области на фоне боев на границе с Украиной переведены на усиленный режим работы, готов дополнительный ресурс бригад скорой, сообщили в правительстве региона.

19:52. Глава СКР России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области.

19:32. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в белгородском селе Новая Таволжанка при обстреле, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

19:30. РСЧС: ведется обстрел города Шебекино в Белгородской области.

19:19. Минобороны РФ: понеся потери в Курской области, диверсионная группа ВСУ отступила на территорию Украины.

19:05. «В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе»,— сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

19:05. РСЧС: ведется обстрел села Вязовое в Белгородской области.

18:34. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях Украины.

18:00. РСЧС: ведется обстрел села Новая Таволжанка в Белгородской области.

17:46. Китайские власти предлагают индонезийской стороне объединить усилия ради скорейшего возобновления мирного диалога по украинскому кризису, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

17:43. Еще пять жителей приграничных районов Курской области ранены в результате атак дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Количество пострадавших мирных жителей теперь составляет 18 человек.

17:41. В нападении украинских диверсантов участвуют 300 человек, у них есть 11 танков и 20 бронемашин, сообщило Минобороны России. В таком составе они атаковали позиции подразделений у границы России в Курской области.

17:26. Ракетная опасность объявлена в Суджанском и Кореневском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

16:44. В селе Комаровка Курской области в результате удара дрона погиб водитель автомобиля, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

16:38. Серия взрывов прозвучала в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщило украинское издание «Общественное».

16:20. В Курской области снова объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

16:18. «Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета»,— сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

16:10. Угрозу ракетной опасности отменили на территории Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

16:09. Власти Курской области опровергли информацию об эвакуации и скором захвате Курской АЭС. Ранее такую информацию распространяли в телефонных звонках жителям региона. В пресс-службе правительства Курской области утверждают, что такие звонки — работа украинских спецслужб.

16:05. «За сегодняшний день село Колотиловка 4 раза подверглось обстрелу. Ранена женщина»,— сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

15:59. Ставка верховного главнокомандующего Украины направила дополнительные средства на финансирование ракетной программы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

15:58. Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщило украинское издание «Общественное».

15:51. В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

15:50. РСЧС: ведется обстрел села Колотиловка в Белгородской области.

15:33. Украинский дрон атаковал микроавтобус недалеко от села Нехаевка в Курской области, водитель погиб, сообщил врио губернатора.

15:23. «Еще пять населенных пунктов подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал»,— сообщил белгородский губернатор.

14:51. Одна жительница Суджи погибла в результате обстрела, еще 13 человек пострадали, сообщил врио губернатора.

14:18. Взрыв произошел в Сумах на северо-востоке Украины, сообщило украинское издание «Общественное».

14:13. Совет ЕС утвердил согласованное ранее послами ЕС решение выделить Киеву около €4,2 млрд из фонда поддержки Украины.

14:09. Мужчины от 18 до 60 лет во время пребывания в приграничных районах Украины обязаны иметь при себе военно-учетный документ, говорится в постановлении украинского кабмина.

14:06. Пять домов и два соцобъекта повреждены при обстреле со стороны ВСУ села Пороз Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13:47. Введение туристического налога в Крыму до окончания спецоперации нецелесообразно, считает глава республики Аксенов.

13:47. ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области, пограничники и военные приняли меры по отражению вооруженной агрессии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

13:31. Суд заочно приговорил к 7,5 годам колонии журналиста Дмитрия Колезева (признан в РФ иностранным агентом) по делу о фейках о Вооруженных силах РФ.

13:19. Украинские диверсанты ночью пытались высадиться на Тендровской косе, сообщил херсонский губернатор Сальдо.

13:18. Если запад думает, что сможет затянуть Россию в переговоры по Украине в надежде на утрату ВС РФ инициативы, то глубоко заблуждается — Шойгу.

12:57. Volkswagen не экспортирует автомобили в Россию и делает все возможное, чтобы предотвратить несанкционированную торговлю, заявил ТАСС представитель концерна.

12:54. Окно возможностей для Киева сужается, каждый день его промедления с решением об урегулировании ситуации дорого обходится украинскому народу, заявил Шойгу.

12:29. Киев никак не отреагировал на мирные предложения Путина, сформулированные в июне, заявил Шойгу.

11:52. Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что с помощью дрона-камикадзе атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет.

11:41. Volkswagen фактически вернулся на российский рынок, когда официально начал продавать автомобили китайского бренда Jetta, пишет Die Zeit. Jetta производятся в Китае на совместном предприятии Volkswagen и китайского концерна FAW.

11:32. Начальник Генштаба Валерий Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач в ходе СВО, сообщили в МО РФ.

11:28. Ракетная опасность отменена в Курской области, а также в Белгороде и Шебекино Белгородской области.

10:51. Чехия вынуждена умерить свои амбиции по поставке снарядов на Украину из-за конкуренции и препятствий на международном рынке, сообщает NZZ. Издание ссылается на экс-замминистра обороны Чехии Томаша Копчены и пишет, что причина заключается в росте цен на боеприпасы из-за увеличения спроса на мировых рынках.

10:40. В посредничестве Франции по Украине нет места интересам РФ и значительной части украинцев, заявила ТАСС Мария Захарова.

10:34. В результате ракетного удара по центру Харькова пострадало здание поликлиники, сообщил мэр города Терехов.

10:21. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино.

10:19. Минобороны РФ сменило формат главной армейской выставки-форума «Армия», новый предусматривает концентрацию на спецоперации на Украине, пишет РБК.

10:02. «Из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы не допустили прорыва границы»,— заявил врио губернатора Курской области Смирнов.

10:01. После прибытия F-16 в Украину США не поменяли свою позицию по вопросу ударов по российским территориям, сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

10:00. В Харькове произошел взрыв. Мэр Харькова Терехов сообщил, что удар пришелся по центральной части города, в результате чего возник пожар.

9:33. «Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Погиб один мирный житель»,— сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

9:15. «Коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района. Ранены двое местных жителей»,— сообщил врио Курской области Смирнов.

9:10. Целью Украины, по словам президента Владимира Зеленского, является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году.

9:08. Силы ПВО в промежутке с 7:00 до 8:30 мск уничтожили 22 украинских дрона над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

8:45. Times со ссылкой на документы Агентства нацбезопасности США пишет, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) планировал организовать атаку на «Вагнер» в Мали еще с 2023 года.

8:34. «Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева»,— заявил экс-операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац, пишет Wall Street Journal.

8:31. Руководители США и ЕС, координируя военные действия на Украине и поставляя ей оружие, могут привести мир к трагическим последствиям, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

8:30. Трамп пообещал устроить встречу Путина и Зеленского, если победит на выборах, сообщает The New York Times.

8:27. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол по статье о дискредитации российской армии в отношении администратора бара «Дайкири», сообщил депутат Госдумы Михаил Романов. По его словам, протокол составили из-за того, что в июне администратор выгнал из заведения вернувшегося из зоны боевых действий писателя Александра Конторовича.

8:26. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что при обстреле города Суджа были ранены пять человек.

8:24. В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще один беспилотник был сбит над территорией Белгородской области.