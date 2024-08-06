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Коммерсантъ FM
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Что происходило после ввода войск России на Украину. День 895-й

Новости и заявления 6 августа

В нападении украинских диверсантов на границе Курской области участвовали 300 человек, сообщило Минобороны России. Житель Белгородской области погиб из-за атаки дрона по автомобилю. Киев никак не отреагировал на мирные предложения Путина, сформулированные в июне, заявил Шойгу. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

21:54. Обстрелы приграничья в Курской области продолжаются и мешают эвакуации, сообщили в администрации Суджанского района.

21:19. «По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка»,— сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

21:07. Работа оперативного штаба Курской области переведена в круглосуточный режим из-за ситуации в приграничье, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

21:00. Обстановка на приграничной с Украиной территории Курской области продолжает оставаться напряженной, работают Минобороны и пограничники, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

20:59. РСЧС: ведется обстрел села Архангельское в Белгородской области.

20:58. Взрывы вновь произошли в городе Херсоне, сообщило украинское издание «Страна».

20:40. РСЧС: ведется обстрел села Колотиловка в Белгородской области.

20:00. Взрывы произошли в Херсоне, сообщило украинское издание «Страна».

19:57. В Курской области снова объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

19:53. Медслужбы Курской области на фоне боев на границе с Украиной переведены на усиленный режим работы, готов дополнительный ресурс бригад скорой, сообщили в правительстве региона.

19:52. Глава СКР России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области.

19:32. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в белгородском селе Новая Таволжанка при обстреле, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

19:30. РСЧС: ведется обстрел города Шебекино в Белгородской области.

19:19. Минобороны РФ: понеся потери в Курской области, диверсионная группа ВСУ отступила на территорию Украины.

19:05. «В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе»,— сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

19:05. РСЧС: ведется обстрел села Вязовое в Белгородской области.

18:34. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях Украины.

18:00. РСЧС: ведется обстрел села Новая Таволжанка в Белгородской области.

17:46. Китайские власти предлагают индонезийской стороне объединить усилия ради скорейшего возобновления мирного диалога по украинскому кризису, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

17:43. Еще пять жителей приграничных районов Курской области ранены в результате атак дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Количество пострадавших мирных жителей теперь составляет 18 человек.

17:41. В нападении украинских диверсантов участвуют 300 человек, у них есть 11 танков и 20 бронемашин, сообщило Минобороны России. В таком составе они атаковали позиции подразделений у границы России в Курской области.

17:26. Ракетная опасность объявлена в Суджанском и Кореневском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

16:44. В селе Комаровка Курской области в результате удара дрона погиб водитель автомобиля, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

16:38. Серия взрывов прозвучала в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщило украинское издание «Общественное».

16:20. В Курской области снова объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

16:18. «Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета»,— сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

16:10. Угрозу ракетной опасности отменили на территории Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

16:09. Власти Курской области опровергли информацию об эвакуации и скором захвате Курской АЭС. Ранее такую информацию распространяли в телефонных звонках жителям региона. В пресс-службе правительства Курской области утверждают, что такие звонки — работа украинских спецслужб.

16:05. «За сегодняшний день село Колотиловка 4 раза подверглось обстрелу. Ранена женщина»,— сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

15:59. Ставка верховного главнокомандующего Украины направила дополнительные средства на финансирование ракетной программы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

15:58. Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщило украинское издание «Общественное».

15:51. В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

15:50. РСЧС: ведется обстрел села Колотиловка в Белгородской области.

15:33. Украинский дрон атаковал микроавтобус недалеко от села Нехаевка в Курской области, водитель погиб, сообщил врио губернатора.

15:23. «Еще пять населенных пунктов подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал»,— сообщил белгородский губернатор.

14:51. Одна жительница Суджи погибла в результате обстрела, еще 13 человек пострадали, сообщил врио губернатора.

14:18. Взрыв произошел в Сумах на северо-востоке Украины, сообщило украинское издание «Общественное».

14:13. Совет ЕС утвердил согласованное ранее послами ЕС решение выделить Киеву около €4,2 млрд из фонда поддержки Украины.

14:09. Мужчины от 18 до 60 лет во время пребывания в приграничных районах Украины обязаны иметь при себе военно-учетный документ, говорится в постановлении украинского кабмина.

14:06. Пять домов и два соцобъекта повреждены при обстреле со стороны ВСУ села Пороз Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13:47. Введение туристического налога в Крыму до окончания спецоперации нецелесообразно, считает глава республики Аксенов.

13:47. ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области, пограничники и военные приняли меры по отражению вооруженной агрессии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

13:31. Суд заочно приговорил к 7,5 годам колонии журналиста Дмитрия Колезева (признан в РФ иностранным агентом) по делу о фейках о Вооруженных силах РФ.

13:19. Украинские диверсанты ночью пытались высадиться на Тендровской косе, сообщил херсонский губернатор Сальдо.

13:18. Если запад думает, что сможет затянуть Россию в переговоры по Украине в надежде на утрату ВС РФ инициативы, то глубоко заблуждается — Шойгу.

12:57. Volkswagen не экспортирует автомобили в Россию и делает все возможное, чтобы предотвратить несанкционированную торговлю, заявил ТАСС представитель концерна.

12:54. Окно возможностей для Киева сужается, каждый день его промедления с решением об урегулировании ситуации дорого обходится украинскому народу, заявил Шойгу.

12:29. Киев никак не отреагировал на мирные предложения Путина, сформулированные в июне, заявил Шойгу.

11:52. Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что с помощью дрона-камикадзе атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет.

11:41. Volkswagen фактически вернулся на российский рынок, когда официально начал продавать автомобили китайского бренда Jetta, пишет Die Zeit. Jetta производятся в Китае на совместном предприятии Volkswagen и китайского концерна FAW.

11:32. Начальник Генштаба Валерий Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач в ходе СВО, сообщили в МО РФ.

11:28. Ракетная опасность отменена в Курской области, а также в Белгороде и Шебекино Белгородской области.

10:51. Чехия вынуждена умерить свои амбиции по поставке снарядов на Украину из-за конкуренции и препятствий на международном рынке, сообщает NZZ. Издание ссылается на экс-замминистра обороны Чехии Томаша Копчены и пишет, что причина заключается в росте цен на боеприпасы из-за увеличения спроса на мировых рынках.

10:40. В посредничестве Франции по Украине нет места интересам РФ и значительной части украинцев, заявила ТАСС Мария Захарова.

10:34. В результате ракетного удара по центру Харькова пострадало здание поликлиники, сообщил мэр города Терехов.

10:21. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино.

10:19. Минобороны РФ сменило формат главной армейской выставки-форума «Армия», новый предусматривает концентрацию на спецоперации на Украине, пишет РБК.

10:02. «Из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы не допустили прорыва границы»,— заявил врио губернатора Курской области Смирнов.

10:01. После прибытия F-16 в Украину США не поменяли свою позицию по вопросу ударов по российским территориям, сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

10:00. В Харькове произошел взрыв. Мэр Харькова Терехов сообщил, что удар пришелся по центральной части города, в результате чего возник пожар.

9:33. «Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Погиб один мирный житель»,— сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

9:15. «Коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района. Ранены двое местных жителей»,— сообщил врио Курской области Смирнов.

9:10. Целью Украины, по словам президента Владимира Зеленского, является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году.

9:08. Силы ПВО в промежутке с 7:00 до 8:30 мск уничтожили 22 украинских дрона над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

8:45. Times со ссылкой на документы Агентства нацбезопасности США пишет, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) планировал организовать атаку на «Вагнер» в Мали еще с 2023 года.

8:34. «Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева»,— заявил экс-операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац, пишет Wall Street Journal.

8:31. Руководители США и ЕС, координируя военные действия на Украине и поставляя ей оружие, могут привести мир к трагическим последствиям, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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8:30. Трамп пообещал устроить встречу Путина и Зеленского, если победит на выборах, сообщает The New York Times.

8:27. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол по статье о дискредитации российской армии в отношении администратора бара «Дайкири», сообщил депутат Госдумы Михаил Романов. По его словам, протокол составили из-за того, что в июне администратор выгнал из заведения вернувшегося из зоны боевых действий писателя Александра Конторовича.

8:26. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что при обстреле города Суджа были ранены пять человек.

8:24. В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще один беспилотник был сбит над территорией Белгородской области.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 894-й

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