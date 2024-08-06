В Курской области из-за обстрелов увеличили места в ПВР

В Курской области для жителей граничащих с Украиной районов организованы дополнительные места в пунктах временного размещения (ПВР). Сегодня, 6 августа, регион был атакован вооруженными силами Украины (ВСУ), была предпринята попытка прорыва границы.

Правительство Курской области сообщило, что все медицинские службы региона переведены на усиленный режим работы. Сформирован дополнительный ресурс бригад скорой медицинской помощи.

«Запас медикаментов в лечебных учреждениях достаточный. Подготовлен коечный фонд в медицинских учреждениях, где жители приграничных районов могут остаться до нормализации обстановки»,— говорится в Telegram-канале регионального правительства. Подать заявку на переселение в ПВР жители региона смогут, обратившись в контакт-центр по номеру 112.

Сегодня территория Курской области подверглась массированному обстрелу со сторону ВСУ. Погибли 3 человека, 18 получили ранения. Минобороны России сообщало о боестолкновениях на границе. По информации ведомства, украинская армия задействовала танки и боевые бронированные машины. Численность украинских военнослужащих, пытавшихся прорвать госграницу, Минобороны оценило в 300 человек.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева