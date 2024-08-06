За неделю коронавирусом в Сочи заболели 35 человек

В Сочи выросла недельная заболеваемость коронавирусом. С 29 июля по 4 августа на курорте зарегистрировали 35 случаев заражения, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в регионе за прошедшую неделю зафиксировали 213 случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших в Краснодаре — свыше 70. Следом идет Сочи, за ним Новороссийск, где заболели 18 человек. В Кущевском районе Кубани 10 новых ковид-пациентов, в Армавире и Тимашевском районе — по 12.

Всего в крае за неделю с 29 июля по 4 августа госпитализировали 64 жителя с коронавирусом. За этот период выздоровели 175 пациентов.

Неделей ранее заболеваемость коронавирусом в Сочи составила около 20 случаев. В крае с 22 по 28 июля коронавирусом заболели 196 человек.

Вячеслав Рыжков

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