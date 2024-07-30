Коронавирусом за неделю заболели около 20 жителей Сочи

За неделю в Сочи коронавирусом заболели около 20 человек. Всего в Краснодарском крае зарегистрировали 196 случаев заражения, сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером по заболеваемости остается Краснодар, где за неделю выявили более 90 случаев коронавируса. Следом идет Сочи. В Армавире заболели 12 человек, в Тимашевском районе — 11. Девять новых ковид-пациентов в Новороссийске.

Всего с 22 по 28 июля коронавирусом заболели 196 кубанцев, в том числе 40 детей. Госпитализировали 51 жителя региона. За этот же период выздоровели 195 человек.

Неделей ранее заболеваемость в Сочи составила 36 случаев. С 15 по 22 июля в целом по краю заболели 155 человек.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram