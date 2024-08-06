Что смотреть на Олимпиаде 6 августа

Во вторник, 6 августа, на Олимпиаде в Париже будет разыграно 15 комплектов медалей. В этот день начнут борьбу за награды российские каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров. О главных событиях 11-го дня Игр — в анонсе «Ъ».

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Париж во время летних Олимпийских игр

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Гребля на каноэ

6 августа на Олимпийских играх стартуют соревнования по гребле на каноэ. В каноэ-двойке на дистанции 500 м выступят россияне Алексей Коровашков и Захар Петров.

32-летний Коровашков является пятикратным чемпионом мира и бронзовым призером лондонской Олимпиады. В 2014 году он в паре с Иваном Штылем установил лучшее в мире время прохождения 500-метровки, рекорд держится до сих пор. Для Петрова, которому исполнится 20 лет в день закрытия Игр, эта Олимпиада — первая в карьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Коровашков во время соревнований в Крылатском в 2014 году

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Алексей Коровашков во время соревнований в Крылатском в 2014 году

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Квалификационный заезд с участием российских каноистов начнется в 11:30 (трансляция). Позже в тот же день состоятся и четвертьфиналы в их дисциплине (трансляция, 14:50). По мнению букмекеров, Коровашков и Петров не входят в число главных претендентов на золото, но могут побороться за медаль.

Баскетбол

Вслед за другими игровыми видами спорта пора play-off настала и в баскетбольном олимпийском турнире. Все четвертьфинальные матчи пройдут в один день.

В первом действующий чемпион мира сборная Германии, одержавшая три убедительные победы на групповом этапе, встретится с едва просочившейся в play-off командой Греции. В составе немцев есть сразу несколько добротных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (NBA): форварды Франц и Мориц Вагнеры и Даниель Тайс, а также защитник Деннис Шрёдер — самый ценный игрок прошлогоднего мирового первенства. Звезды калибра лидера греков Янниса Адетокунбо в заявке сборной Германии нет, но более ровный состав обеспечивает ей статус фаворита встречи. Трансляция (12:00)

Затем в борьбу вступит сборная Сербии — серебряный призер чемпионата мира-2023. Наличие в ее распоряжении одного из лучших игроков NBA последних лет Николы Йокича дает ей большие шансы на успех в четвертьфинальном матче с австралийцами, чуть-чуть ослабшими по сравнению с прошлой, «бронзовой» Олимпиадой. Трансляция (15:30)

Хозяев Олимпиады сборную Франции ждет серьезное испытание. В Париже ее главным лицом является первый номер прошлогоднего драфта NBA Виктор Вембаньяма. В остальном же ее костяк составляют постаревшие герои прошлой Олимпиады: Руди Гобер, Николя Батюм, Эван Фурнье и Нандо де Коло. То ли дело их соперники по четвертьфиналу сборная Канады — сравнительно молодая команда, в которой, несмотря на возраст, есть очень яркие лидеры. Главный из них — Шей Гилджес-Александер — приехал на Олимпиаду после двух феноменальных сезонов в NBA. Трансляция (19:00)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский баскетболист Леброн Дмейс во время матча группового этапа с Пуэрто-Рико

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Американский баскетболист Леброн Дмейс во время матча группового этапа с Пуэрто-Рико

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Завершит игровой день встреча, в которой нет даже намека на интригу. Скромная сборная Бразилии сыграет с американцами, которые идут за пятым олимпийским золотом подряд и 17-м за все время. Понять истинную мощь команды США просто. За нее играют Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант — входящие в число величайших баскетболистов в истории. А, например, Джейсон Тейтум, Джоэл Эмбид, Дрю Холидей, и Тайриз Халибертон — баскетболисты в расцвете сил, ведущие игроки солидных команд NBA. Трансляция (22:30)

Легкая атлетика

В 21:50 состоится мужской медальный забег на 1500 м (трансляция), который станет очередной главой в остром противостоянии между олимпийским рекордсменом, чемпионом Токио норвежцем Якобом Ингебригтсеном и действующим чемпионом мира британцем Джошем Керром. Их спортивное соперничество сопровождается постоянным обменом колкостей в СМИ. Не обошлось без вызывающих реплик и в преддверии олимпийского финала. Накануне Ингебригтсен назвал оппонента «британцем, который никогда не соревнуется», видимо, ссылаясь на то, что Керр в этом сезоне пропустил большинство этапов «Бриллиантовой лиги» и чемпионат Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джош Керр (третий слева) и Якоб Ингебригтсен (второй справа) на финише полуфинального забега

Фото: Dylan Martinez, Reuters Джош Керр (третий слева) и Якоб Ингебригтсен (второй справа) на финише полуфинального забега

Фото: Dylan Martinez, Reuters

Позднее будет разыгран комплект наград на дистанции 200 м у женщин (трансляция, 22:40). Действующая олимпийская чемпионка Элейн Томпсон-Хера из Ямайки пропускает парижские Игры из-за травмы. Ее соотечественница Шерика Джексон, приехавшая в столицу Франции и считавшаяся в отсутствие Томпсон-Херы главной фавориткой, сначала снялась со стометровки, а затем не вышла на старт и в квалификационном забеге на 200 м. Теперь выше остальных котируется американка Габриэль Томас.

Грек Милтиадис Тентоглу выглядит основным кандидатом на победу в прыжках в длину. Он может принести сборной Греции первое золото на текущей Олимпиаде. Трансляция (21:15)

Волейбол

Во вторник начнется play-off женского волейбольного турнира.

Более или менее понятно все лишь в паре Бразилия—Доминиканская Республика. Бразильянки, не проигравшие на групповом этапе ни одного сета, получили в соперники слабейшую команду из добравшихся до матчей навылет. Трансляция (14:00)

Сборная Китая, попавшая в очень сложную группу (в ней были команды США и Сербии — действующие олимпийские чемпионки и чемпионки мира), вышла из нее без поражений и теперь встретится со сборной Турции. Нынешняя форма команд вынуждает отдать предпочтение китаянкам. Однако не стоит забывать, что и у турецкой сборной есть актуальное достижение — в 2023 году она победила на чемпионате Европы. Трансляция (10:00)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диагональная нападающая Италии Екатерина Антропова (в центре) в групповом матче с Турцией

Фото: Annegret Hilse, Reuters Диагональная нападающая Италии Екатерина Антропова (в центре) в групповом матче с Турцией

Фото: Annegret Hilse, Reuters

В двух других четвертьфиналах столкнутся коллективы, каждый из которых можно называть претендентом на медали. Сборная США сыграет с командой Польши (трансляция, 18:00), сборная Италии — с командой Сербии (трансляция, 22:00).

Борьба

Любопытное событие может произойти в соревнованиях по греко-римской борьбе. В весовой категории до 130 кг выступает 41-летний кубинец Михаин Лопес — четырехкратный олимпийский чемпион. Трансляция (21:30)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борец Михаин Лопес после победы над азербайджанцем Сабахом Шариати

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters Борец Михаин Лопес после победы над азербайджанцем Сабахом Шариати

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

Золото парижской Олимпиады позволит ему стать величайшим чемпионом в истории всех видов борьбы — пяти высших наград Олимпийских игр пока нет ни у кого. В финале ветерану будет противостоять родившийся на Кубе, но представляющий Чили спортсмен Ясмани Акоста Фернандес.