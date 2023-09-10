Большая немецкая машина

Сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира. В воскресенье в решающем матче мирового первенства, проходившего сразу в трех странах — на Филиппинах, в Индонезии и Японии, немецкая команда со счетом 83:77 обыграла заметно более высоко котировавшуюся сборную Сербии. У немцев 28 очков на свой счет записал Деннис Шрёдер, который и был признан MVP всего чемпионата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деннис Шрёдер (в центре) вместе с командой празднует победу в финале чемпионата мира по баскетболу

Фото: Eloisa Lopez, Reuters Деннис Шрёдер (в центре) вместе с командой празднует победу в финале чемпионата мира по баскетболу

Фото: Eloisa Lopez, Reuters

Путь, проделанный сборной Германии на минувшем чемпионате мира, без особых натяжек можно отнести к тому, что называется историей Золушки. До старта первенства букмекеры скептически оценивали шансы команды Гордона Херберта (российские болельщики могли запомнить канадского специалиста по работе без особого блеска в саратовском «Автодоре» в 2020–2021 годах), принимая на нее ставки с коэффициентом 15,0. В фаворитах ходили, понятно, американцы, французы, испанцы, сербы.

И слабые котировки немцев были неудивительны, поскольку за сборной Германии, пусть она и укомплектована крепкими игроками, такими как защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер, форвард «Орландо Меджик» Франц Вагнер, отлично известный болельщикам ЦСКА Йоханес Фойгтманн (сейчас центровой выступает за «Милан»), практически не было никакой истории, позволявшей допустить, что она заберется на самую вершину. Ранее на чемпионатах мира сборная Германии выступала шесть раз, и лучшим ее результатом стала бронза в 2002 году, когда в расцвете был Дирк Новицки.

К слову, на том чемпионате Новицки был признан MVP турнира и с тех пор больше не случалось, чтобы престижный приз доставался игроку, представляющему команду, не ставшую чемпионом.

Немцы тем не менее выступили на чемпионате явно лучше даже самых смелых ожиданий как их болельщиков, так и тренеров. Да и самих себя, очевидно, удивили.

Сборная Германии прошла весь турнир без единого поражения (восемь побед в восьми матчах). А те же сербы на пути к финалу один раз все-таки оступились на предварительной стадии. Немцы в полуфинале стали авторами самой громкой сенсации чемпионата, переиграв американцев (сборная США в итоге довольствовалась только 4-м местом, уступив в матче за бронзу канадцам).

Что больше всего удивило в полуфинальном успехе немецких баскетболистов, так это то, что они победили американцев, играя в «их» же, атакующий баскетбол. Подопечные Херберта отвечали ударом на удар, и к такому американцы, нередко просто игнорировавшие необходимость работать еще и на своей половине площадки, оказались не готовы.

Но сборная Сербии, доставшаяся сборной Германии в соперники по финалу, представлялась ничуть не менее опасным противником. К тому же любящим и умеющим строить игру в обороне. Ряд специалистов даже опасался, что финал превратится в банальное избиение немецкой сборной.

На деле же в финале не было ни одного отрезка, где доминировала бы сборная Сербии. Первая половина матча завершилась со счетом 47:47, а в третьей четверти немцы нанесли удар, который и предопределил исход всего матча. Шрёдер, вновь проводивший великолепный матч, подтверждением чему набранные им 28 очков (после финала его объявили MVP турнира), Вагнер (признан лучшим игроком решающего матча), Фойгтманн задали темп, который обеспечил их команде десятиочковый отрыв.

При этом, скажем, Николу Милутинова, важнейшую фигуру в сербских построениях, немцы фактически выключили из игры — центровой, еще в прошлом сезоне игравший за ЦСКА, а затем перебравшийся в «Олимпиакос», за матч набрал всего два очка и сделал четыре подбора. Это даже не близко к показателям, ради которых его выпускают на площадку. Что-то, и не без локального успеха, пытались делать Алекса Аврамович и Богдан Богданович, но момент был упущен. В финальной четверти сербы приложили массу усилий, чтобы догнать противника, но немцы очень грамотно довели игру до победы со счетом 83:77 и впервые в своей истории стали чемпионами мира.

Арнольд Кабанов