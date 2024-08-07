Что смотреть на Олимпиаде 7 августа

В среду, 7 августа, на Олимпиаде в Париже будет разыгран 21 комплект медалей. Из российских спортсменов в соревнованиях в этот день примет участие каноист Захар Петров. О главных событиях 12-го дня Игр — в анонсе «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уличная фан-зона в XV округе Парижа

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Уличная фан-зона в XV округе Парижа

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Гребля на каноэ

6 августа дебютант Олимпийских игр Захар Петров вместе с Алексеем Коровашковым вышел в полуфинал на дистанции 500 м в каноэ-двойках. На следующий день он попытается добиться того же в другой дисциплине. Россиянин поучаствует в заезде каноэ-одиночек на 1000 м. Квалификационный заезд с участием Петрова начнется в 12:40 (трансляция).

В отличие от двоек, где Петров выступает с опытным и титулованным партнером, в одиночке российский каноист не входит в число претендентов на медали. Если ему удастся пройти первый раунд, то позже в среду он примет участие в четвертьфинале. Трансляция (15:40)

Волейбол

Четвертьфинальная стадия мужского волейбольного турнира прошла без больших сюрпризов: до следующего раунда добрались все основные фавориты. Полуфиналы пройдут в среду вечером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четвертьфинальный матч Польша—Словения

Фото: Annegret Hilse, Reuters Четвертьфинальный матч Польша—Словения

Фото: Annegret Hilse, Reuters

Первыми в борьбу вступят сборные Польши и США, позавчера довольно уверенно обыгравшие словенцев и бразильцев соответственно. Обе сборные на Олимпиаде выглядят убедительно, в составе обеих есть классные игроки. У поляков это Вильфредо Леон. У американцев — диагональный Мэттью Андерсон, для которого эти игры — четвертые в карьере, и связующий Майка Кристенсон — третьи. Трансляция (17:00)

Позднее столкнутся две сборные, довольно плохо показавшие себя в четвертьфинальных матчах. Молодая итальянская команда, игравшая против поляков в двух последних финалах крупных турниров, во вторник чудом добыла место в полуфинале Олимпиады. Японцы взяли у действующих чемпионов мира две партии, имели три матчбола в третьем сете и еще один — на тай-брейке. Французы же, защищающие золото токийской Олимпиады, отыграли дефицит в два сета в матче против сборной Германии. Шансы на выход в финал у команд примерно равные. Трансляция (21:00)

Легкая атлетика

Вечерний розыгрыш медалей по легкой атлетике откроется финалом в прыжках с шестом среди женщин. Сенсация в этой дисциплине состоялась уже в квалификации: в финал не прошла лидер сезона британка Молли Кодери. Она не смогла преодолеть высоту 4,55 м. Теперь, вероятнее всего, за золото поборются три спортсменки. Это и защищающая золото Токио-2020 американка Кэти Мун, и действующая чемпионка мира (это звание она делит с Мун) австралийка Нина Кеннеди, и победившая ранее этим летом на чемпионате Европы швейцарка Анжелика Мозер. Трансляция (19:15)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Литовский метатель диска Миколас Алекна

Фото: Pawel Kopczynski, Reuters Литовский метатель диска Миколас Алекна

Фото: Pawel Kopczynski, Reuters

Пополнить семейную коллекцию олимпийских медалей может литовец Миколас Алекна. Он является фаворитом состязаний по метанию диска — дисциплине, в которой его отец Виргилиюс Алекна завоевал по золоту в Сиднее и Афинах, а также бронзу в Пекине. Ранее в этом году Миколас установил мировой рекорд, исполнив бросок на 74,35 м. Остаются надежды на золото и у чемпиона Токио-2020 шведа Даниэль Столя, у которого, правда, не слишком гладко прошли квалификационные попытки. Трансляция (21:25)

В беге на 400 м у мужчин не смог квалифицироваться на Олимпиаду ямаец Антонио Уотсон, победивший на этой дистанции на прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште. Главным соискателем золота теперь выглядит британец Мэттью Хадсон-Смит, которому принадлежит лучший результат в сезоне. Трансляция (22:20)

Баскетбол

Всем известно, что сборная США — незыблемый фаворит мужских олимпийских турниров. Однако даже ей далеко до доминирования женской сборной страны. С тех пор, как американки уступили сборной СНГ на Играх 1992 года в Барселоне, они не проиграли ни единой встречи на Олимпиадах. В Париже сборная США пойдет за восьмым золотом подряд. Их первым соперником в play-off станет команда Нигерии. Трансляция (22:30)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американская баскетболистка Нафиса Коллиер во время матча против Германии

Фото: Brian Snyder, Reuters Американская баскетболистка Нафиса Коллиер во время матча против Германии

Фото: Brian Snyder, Reuters

Вероятным оппонентом американок по полуфиналу будет сборная Австралии, которая в среду в четвертьфинале сыграет с сербками (трансляция, 12:00). В составе австралиек на свою пятую Олимпиаду приехала 43-летняя Лорен Джексон, завершившая карьеру из-за травмы перед Рио-2016, но вернувшаяся в спорт в 2022 году.

В другой половине сетки предсказать результаты матчей сложнее. Там на четвертьфинальной стадии бельгийки сыграют с испанками (трансляция, 15:30), а немки — с француженками (трансляция, 19:00).

Синхронное плавание

В среду первый комплект наград будет разыгран в синхронном плавании: в этот день группы будут состязаться во второй программе, той, которая раньше называлась произвольной, а сейчас называется акробатической. Трансляция (19:25)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Произвольная программа сборной Франции

Фото: Gonzalo Fuentes , Reuters Произвольная программа сборной Франции

Фото: Gonzalo Fuentes , Reuters

В отсутствие российской сборной, которая выиграла все золотые олимпийские медали в XXI веке, чересчур очевидные претендентки на золото — китаянки.